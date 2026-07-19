लंका प्रीमियर लीग में गिरफ्तार भारतीय क्रिकेटर पर आया अपडेट, 31 जुलाई तक पुलिस रिमांड

भारत के पूर्व अंडर-19 क्रिकेटर मनजोत कालरा को कोलंबो की एक अदालत ने 31 जुलाई तक हिरासत में भेज दिया है. मनजोत कालरा लंका प्रीमियर लीग में जाफना किंग्स फ्रेंचाइजी के सह-मालिक हैं और हिरासत में लिए जाने से एक दिन पहले ही भ्रष्टाचार के आरोपों में उन्हें गिरफ्तार किया गया था.

पुलिस ने कोर्ट में बताया कि मनजोत कालरा ने लंका प्रीमियर लीग में मैचों को फिक्स करने के लिए दुनिथ वेलालागे, भानुका राजपक्षा और अविष्का फर्नांडो को 30 हजार डॉलर से ज्यादा रकम देने का ऑफर दिया था. बताते चलें कि LPL 2026 सीजन 17 जुलाई से शुरू हो चुका है, जिसका फाइनल 8 अगस्त को खेला जाएगा.

जांचकर्ताओं ने अदालत को बताया कि उनके पास सबूत के तौर पर फोन पर हुई बातचीत और वीडियो मौजूद है. हालांकि कालरा के वकीलों ने इन आरोपों से इनकार किया है. अदालत ने फिर भी मनजोत कालरा को 31 जुलाई तक पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की हिरासत में भेज दिया है.

वहीं श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि वह देश की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का पूरा समर्थन करेगा. दरअसल दुनिथ वेलालागे, भानुका राजपक्षा और अविष्का फर्नांडो ने पैसा ऑफर किए जाने की खबर उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी थी, जिसके बाद 16 जुलाई को मनजोत कालरा को गिरफ्तार कर लिया गया था.

मनजोत कालरा भारत के उभरते हुए सितारों में से एक रहे हैं. उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2028 के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 101 रन बनाए थे. यह वही वर्ल्ड कप था, जिसमें शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ भी खेले थे. ये पहली बार नहीं है जब मनजोत कालरा विवादों में आए हैं, उनपर साल 2020 में एज फ्रॉड के आरोप भी लग चुके हैं, जिसकी वजह से उनपर एक साल का बैन भी लगाया गया था.

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