बारिश में धुल जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? जानें मैच के दौरान कैसा रहेगा पर्थ का मौसम

बारिश में धुल जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? जानें मैच के दौरान कैसा रहेगा पर्थ का मौसम

IND vs AUS First ODI Weather Update: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे रविवार, 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. पर्थ के मैदान पर इस दिन मौसम कैसा रहेगा, क्या बारिश की वजह से खेल बिगड़ेगा, आइए जानते हैं.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 18 Oct 2025 05:04 PM (IST)
IND vs AUS First ODI In Perth: भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत रविवार, 19 अक्टूबर से होने जा रही है. इस दिन दोनों टीमों के बीच पहला वनडे पर्थ में खेला जाएगा. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे में बारिश खेल बिगाड़ सकती है. आज 18 अक्टूबर को पर्थ में काफी अच्छा मौसम है, आसमान में बादल छाए हुए हैं. लेकिन 19 अक्टूबर के दिन बारिश होने की आशंका है.

पहले वनडे में कैसा रहेगा पर्थ में मौसम?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे शुरू होगा. इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले सुबह 8:30 बजे होना तय है. लेकिन पर्थ में 19 अक्टूबर की सुबह बारिश देखने को मिल सकती है. पहले वनडे के दिन करीब दो घंटे बारिश होने का अनुमान है. बारिश के बाद हल्की धूप निकल सकती है, लेकिन पूरे दिन बादल छाए रहेंगे. इस दिन तापमान 19-डिग्री के करीब रहेगा.

रद्द हो जाएगा IND vs AUS पहला वनडे?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच में केवल दो घंटे के करीब ही बारिश होने की आशंका है. ऐसे में ये 50-ओवर मैच आसानी से हो सकता है. वहीं अगर ये मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाता है तो इसे रद्द कर दिया जाएगा. इस मैच के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया है.

वनडे सीरीज के लिए भारत का स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, यशस्वी जयसवाल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा.

ODI सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड

मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शिस, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, मैथ्यू कुहनेमन, मार्नस लाबुशेन, मिशेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट और मिशेल स्टार्क.

भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा

भारत को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेलने हैं. भारत की वनडे टीम की कमान शुभमन गिल को सौंपी गई है. रोहित शर्मा और विराट कोहली इस सीरीज के साथ सात महीने बाद भारतीय टीम के लिए खेलने वाले हैं. इस वनडे सीरीज का दूसरा मैच 23 अक्टूबर को सिडनी में और तीसरा मुकाबला 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा.

About the author साक्षी गुप्ता

साक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ में 2023 से काम कर रही हैं. साक्षी की खेल और राजनीतिक जगत में काफी दिलचस्पी है. इसके अलावा साक्षी ऑटो सेक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट की खबरें लिखने में भी रुचि रखती हैं. खाली समय में साक्षी को पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है. साक्षी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हिन्दी पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है और डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट हैं.
Published at : 18 Oct 2025 05:04 PM (IST)
