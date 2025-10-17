हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत

इंग्लैंड के वर्ल्ड कप विजेता पॉल कॉलिंगवुड पर सेक्स स्कैंडल और करोड़ों की टैक्स चोरी के आरोप लगे हैं, जिसके बाद वह कोचिंग टीम से गायब हो गए हैं और कोर्ट ने उन्हें जुर्माने का आदेश दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 17 Oct 2025 12:09 PM (IST)
Preferred Sources

इंग्लैंड के पहले वर्ल्ड कप विजेता कप्तान और पूर्व कोच पॉल कॉलिंगवुड हाल ही में कई विवादों में घिर गए हैं. 49 वर्षीय कॉलिंगवुड ने संन्यास लेने के बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ में भी योगदान दिया था, लेकिन अब उनका नाम बोर्ड के फ्यूचर प्लान से हटा दिया गया है. विशेषज्ञों का कहना है कि उनकी अनुपस्थिति के पीछे उनके निजी जीवन और कानूनी परेशानियों की वजह है.

कॉलिंगवुड ने इस साल मई से किसी भी राष्ट्रीय कोचिंग कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया है. उन्होंने नॉटिंघम में जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले टेस्ट में भी पर्सनल कारण बताते हुए हाथ खींच लिया था. अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें आगामी एशेज सीरीज के लिए भी टीम में नहीं चुना जाएगा.

लीक हुई ऑडियो और सेक्स स्कैंडल

अप्रैल 2023 से कॉलिंगवुड पर यौन संबंधों और अनुचित व्यवहार को लेकर विवाद चल रहा है. उनके साथी खिलाड़ी ग्रेम स्वान ने एक पॉडकास्ट में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का जिक्र किया. कथित रिकॉर्डिंग में कॉलिंगवुड को महिलाओं के साथ लंबे समय तक निजी संबंध में दिखाया गया है. इस ऑडियो के लीक होने के बाद क्रिकेट जगत में चर्चा का बाजार गर्म हो गया.

इतना ही नहीं, 2007 में टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले केप टाउन में एक स्ट्रिप क्लब में कॉलिंगवुड का आना-जाना मीडिया में सुर्खियों में रहा था. इस वजह से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने उस समय उन्हें £1,000 का जुर्माना भी लगाया था. इसके अलावा, 2022 में एशेज हार के बाद उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई, जिनमे उन्हें बारबाडोस के बीच पर समुद्र के किनारे एक महिला को चूमते हुए देखा गया. इस घटना के बाद विवाद और बढ़ गया.

कर चोरी और कानूनी पचड़े

कॉलिंगवुड पर कर चोरी के गंभीर आरोप भी हैं. HM Revenue & Customs (HMRC) ने उनके खिलाफ लंबी जांच के बाद £196,000 (लगभग 2 करोड़ रूपये) की राशि भुगतान करने के लिए कहा गया. जांच में पाया गया कि कॉलिंगवुड ने अपने प्रायोजन सौदों और व्यक्तिगत आय को गलत तरीके से रिपोर्ट किया था. इस मामले में उन्होंने अपील भी की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें भुगतान का आदेश दिया.

विशेषज्ञों का कहना है कि कॉलिंगवुड का यह विवाद उनके करियर और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साथ संबंधों पर असर डाल सकता है. ECB ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं दी है, लेकिन उनके भविष्य को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं.

पॉल कॉलिंगवुड का करियर

पॉल कॉलिंगवुड का क्रिकेट करियर शानदार रहा है. उन्होंने इंग्लैंड को 2005 और 2019 के बीच कई यादगार जीत दिलाई, लेकिन अब उनका निजी जीवन और कानूनी विवाद उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया है. क्रिकेट प्रशंसक और विशेषज्ञ दोनों ही इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि आने वाले समय में कॉलिंगवुड टीम के साथ फिर से जुड़ेंगे या नही. 

Published at : 17 Oct 2025 12:09 PM (IST)
