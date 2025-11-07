भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज का पांचवां और अंतिम टी20 मैच कल ब्रिसबेन में खेला जाएगा. अगर भारत इस मुकाबले को जीतता है, तो वह सीरीज 3-1 से जीत जाएगा. वहीं ऑस्ट्रेलिया जीत दर्ज करके सीरीज को 2-2 से ड्रॉ करवाना चाहेगी. यह मैच ब्रिसबेन के ऐतिहासिक गाबा मैदान में खेला जाएगा, जहां ऑस्ट्रेलिया को पिछले 19 साल में सिर्फ एक टी20 मैच में हार मिली है. भारत-ऑस्ट्रेलिया पांचवें टी20 मैच से पहले जान लीजिए कल ब्रिसबेन का मौसम कैसा रहेगा?

वेदर रिपोर्ट

एक्यूवेदर के मुताबिक भारत बनाम पांचवें टी20 मैच के दौरान आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है. मैदान के आसपास के क्षेत्र में शाम के समय तूफान और आसमान में बिजली कड़कने की संभावना है. ऑस्ट्रेलिया में शाम 5-7 बजे लगभग 50 प्रतिशत बारिश की संभावना है. खासतौर पर रात 9-10 बजे के बीच भारी बारिश की संभावना है. संभावनाएं हैं कि मैच बार-बार बारिश के कारण रोका जा सकता है.

मैदान का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. टॉस के समय बारिश आ सकती है, इसलिए टॉस देरी से संभव है. भारी बारिश के कारण ओवरों में कटौती या फिर मैच का पूरी तरह रद्द होने भी संभव है.

सीरीज जीतना चाहेगा भारत

गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद भारतीय टीम एक भी टी20 सीरीज नहीं हारी है. यह सिलसिला ऑस्ट्रेलिया में भी जारी रहने वाला है, क्योंकि सीरीज अब ज्यादा से ज्यादा 2-2 पर ड्रॉ रह सकती है. भारत सीरीज हार नहीं सकता है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ सीरीज जीत टीम इंडिया का मनोबल बढ़ाने का काम कर रही होगी. वर्ल्ड कप अगले साल फरवरी-मार्च में खेला जाना है.

