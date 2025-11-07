हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारत-ऑस्ट्रेलिया 5वें टी20 मैच में बारिश, तो टीम इंडिया को इस तरह होगा फायदा; जानें कैसा रहेगा ब्रिसबेन का मौसम?

IND vs AUS 5th T20 Weather Brisbane: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज का पांचवां और अंतिम टी20 मैच कल ब्रिसबेन में खेला जाएगा. जानिए मैच के दौरान मौसम का हाल कैसा रहेगा?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 07 Nov 2025 09:04 PM (IST)
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज का पांचवां और अंतिम टी20 मैच कल ब्रिसबेन में खेला जाएगा. अगर भारत इस मुकाबले को जीतता है, तो वह सीरीज 3-1 से जीत जाएगा. वहीं ऑस्ट्रेलिया जीत दर्ज करके सीरीज को 2-2 से ड्रॉ करवाना चाहेगी. यह मैच ब्रिसबेन के ऐतिहासिक गाबा मैदान में खेला जाएगा, जहां ऑस्ट्रेलिया को पिछले 19 साल में सिर्फ एक टी20 मैच में हार मिली है. भारत-ऑस्ट्रेलिया पांचवें टी20 मैच से पहले जान लीजिए कल ब्रिसबेन का मौसम कैसा रहेगा?

वेदर रिपोर्ट

एक्यूवेदर के मुताबिक भारत बनाम पांचवें टी20 मैच के दौरान आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है. मैदान के आसपास के क्षेत्र में शाम के समय तूफान और आसमान में बिजली कड़कने की संभावना है. ऑस्ट्रेलिया में शाम 5-7 बजे लगभग 50 प्रतिशत बारिश की संभावना है. खासतौर पर रात 9-10 बजे के बीच भारी बारिश की संभावना है. संभावनाएं हैं कि मैच बार-बार बारिश के कारण रोका जा सकता है.

मैदान का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. टॉस के समय बारिश आ सकती है, इसलिए टॉस देरी से संभव है. भारी बारिश के कारण ओवरों में कटौती या फिर मैच का पूरी तरह रद्द होने भी संभव है.

सीरीज जीतना चाहेगा भारत

गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद भारतीय टीम एक भी टी20 सीरीज नहीं हारी है. यह सिलसिला ऑस्ट्रेलिया में भी जारी रहने वाला है, क्योंकि सीरीज अब ज्यादा से ज्यादा 2-2 पर ड्रॉ रह सकती है. भारत सीरीज हार नहीं सकता है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ सीरीज जीत टीम इंडिया का मनोबल बढ़ाने का काम कर रही होगी. वर्ल्ड कप अगले साल फरवरी-मार्च में खेला जाना है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 07 Nov 2025 09:04 PM (IST)
Tags :
Brisbane Weather GABBA IND VS AUS IND Vs AUS T20 IND Vs AUS 5th T20
