हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएमएस धोनी IPL 2026 खेलेंगे या नहीं? CSK के सीईओ ने दिया चौंकाने वाला बयान; जानें क्या कहा

एमएस धोनी IPL 2026 खेलेंगे या नहीं? CSK के सीईओ ने दिया चौंकाने वाला बयान; जानें क्या कहा

Will Dhoni Play IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ ने कन्फर्म किया है कि एमएस धोनी आईपीएल का अगला सीजन खेलेंगे. उनके अनुसार धोनी ने खुद ये बात कही है.

By : शिवम | Updated at : 07 Nov 2025 06:06 PM (IST)
एमएस धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए खुशखबरी है. धोनी ने साफ कर दिया है कि वह IPL 2026 के लिए उपलब्ध रहेंगे. उनकी फिटनेस को लेकर कई तरह के सवाल थे, धोनी ने भी पहले कहा था कि नवंबर-दिसंबर में तय करेंगे कि वह अगले सीजन में खेल पाएंगे या नहीं. सीएसके के सीईओ कासी विश्वनाथन ने क्रिकबज से कन्फर्म किया है कि धोनी 2026 में भी खेलेंगे.

एमएस धोनी आईपीएल के पहले संस्करण से इस टीम के लिए खेल रहे हैं, टीम ने सभी 5 खिताब उनकी कप्तानी में ही जीते हैं. अभी कमान ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में है. धोनी ने 2020 में जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था, उसके बाद से हर साल उनके आईपीएल से रिटायरमेंट की अफवाहें भी उड़ती रही. इस बार भी धोनी के फैंस को मायूस होने की जरुरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि वह अगले सीजन में उपलब्ध रहेंगे.

MS Dhoni को लेकर कासी विश्वनाथन ने क्या कहा?

कासी विश्वनाथन भी धोनी की तरह पहले संस्करण (IPL 2008) से इस फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने धोनी की उपलब्धता के बारे में बताया. विश्वनाथन ने क्रिकबज को बताया कि, "एमएस धोनी ने हमें बताया है कि वह अगले सीजन के लिए उपलब्ध रहेंगे."

10 और 11 नवंबर को हो सकती है CSK की बैठक

चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर संजू सैमसन के साथ ट्रेड डील को लेकर चर्चा कर सकती है. टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, कोच स्टीफन फ्लेमिंग, सीईओ और अन्य अधिकारीयों की 10 और 11 नवंबर को बैठक हो सकती है. इसमें रिटेंशन और रिलीज़ खिलाड़ियों पर चर्चा होगी.

IPL 2026 के लिए आईपीएल ऑक्शन दिसंबर के मध्य में होगा, ये तीसरे हफ्ते में हो सकता है. उससे पहले सभी फ्रेंचाइजियों के लिए अपने रिटेंशन और रिलीज़ किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट देने की डेडलाइन 15 नवंबर है. आईपीएल ऑक्शन के वेन्यू पर अभी अभी चर्चा चल रही है, ये भारत से बाहर यूएई में होने की संभावना है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 07 Nov 2025 05:34 PM (IST)
CSK Kasi Viswanathan MS DHONI CHENNAI SUPER KINGS DHONI IPL 2026 IPL Auction 2026
