IPL 2026 से पहले संजू सैमसन की नई टीम पर लगी मुहर! कई बार की चैंपियन टीम को करेंगे जॉइन?

IPL 2026 मिनी ऑक्शन से पहले संजू सैमसन ने RR फ्रैंचाइजी से खुद को रिलीज किए जाने की मांग कर दी थी. बताया जा रहा है कि सैमसन के राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट के साथ संबंध तभी से खराब हैं, जब 2025 मेगा ऑक्शन से पहले राजस्थान टीम ने जोस बटलर को रिलीज कर दिया था. इस बीच CSK ऐसी पहली टीम थी, जिसने सैमसन को ट्रेड करने के प्रति दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन बाद में इस रेस से बाहर हो गई थी.

संजू सैमसन को ट्रेड करेगी CSK?

क्रिकबज में छपी एक रिपोर्ट अनुसार अब CSK दोबारा से संजू सैमसन को ट्रेड करने की दौड़ में शामिल हो गई है. CSK के सीईओ काशी विश्वनाथन ने पुष्टि कर दी है कि एमएस धोनी अगले सीजन के लिए उपलब्ध रहेंगे. प्रत्येक टीम को ऑक्शन से पहले 15 खिलाड़ी रिटेन करने की अनुमति है.

रिपोर्ट में बताया गया कि CSK की रिटेंशन लिस्ट बनाने में धोनी अपना योगदान दे रहे हैं. वो बहुत जल्द चेन्नई सुपर किंग्स के CEO काशी विश्वनाथन, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और कोच स्टीफन फ्लेमिंग से मुलाकात कर सकते हैं. 10 और 11 नवंबर को उनकी बैठक हो सकती है, जिसमें रिटेंशन को लेकर अंतिम फैसला आना संभव है. उस समय तक फ्रैंचाइजी संजू सैमसन के ट्रेड को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर चुकी होगी.

सैमसन के लिए चार टीम दौड़ में!

क्रिकबज अनुसार RR और CSK मैनेजमेंट के बीच संजू सैमसन के ट्रेड को लेकर बातचीत हुई हैं. यह भी कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी कि सैमसन की जगह कोई टॉप CSK प्लेयर ट्रेड किया जाता है. राजस्थान रॉयल्स टीम के मालिक मनोज बडाले हाल ही में लंदन से मुंबई लौटे हैं. वो सैमसन को ट्रेड करने के सभी विकल्पों को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स और CSK मैनेजमेंट के साथ भी संपर्क में आए हैं.

CSK और RR मैनेजमेंट के बीच बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि सुपर किंग्स मैनेजमेंट ने अपने एक टॉप प्लेयर को नोटिस भी भेजा है. उससे पूछा गया है कि उसे राजस्थान रॉयल्स में जाने में कोई आपत्ति है या नहीं. अगले कुछ दिनों में स्थिति पूरी तरह साफ होती दिख रही है.

