हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 से पहले संजू सैमसन की नई टीम पर लगी मुहर! कई बार की चैंपियन टीम को करेंगे जॉइन?

IPL 2026 से पहले संजू सैमसन की नई टीम पर लगी मुहर! कई बार की चैंपियन टीम को करेंगे जॉइन?

Sanju Samson Trade: IPL 2026 से पहले संजू सैमसन के ट्रेड को लेकर बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है. बताया जा रहा है कि CSK का एक टॉप खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स में जा सकता है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 07 Nov 2025 06:51 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 मिनी ऑक्शन से पहले संजू सैमसन ने RR फ्रैंचाइजी से खुद को रिलीज किए जाने की मांग कर दी थी. बताया जा रहा है कि सैमसन के राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट के साथ संबंध तभी से खराब हैं, जब 2025 मेगा ऑक्शन से पहले राजस्थान टीम ने जोस बटलर को रिलीज कर दिया था. इस बीच CSK ऐसी पहली टीम थी, जिसने सैमसन को ट्रेड करने के प्रति दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन बाद में इस रेस से बाहर हो गई थी.

संजू सैमसन को ट्रेड करेगी CSK?

क्रिकबज में छपी एक रिपोर्ट अनुसार अब CSK दोबारा से संजू सैमसन को ट्रेड करने की दौड़ में शामिल हो गई है. CSK के सीईओ काशी विश्वनाथन ने पुष्टि कर दी है कि एमएस धोनी अगले सीजन के लिए उपलब्ध रहेंगे. प्रत्येक टीम को ऑक्शन से पहले 15 खिलाड़ी रिटेन करने की अनुमति है.

रिपोर्ट में बताया गया कि CSK की रिटेंशन लिस्ट बनाने में धोनी अपना योगदान दे रहे हैं. वो बहुत जल्द चेन्नई सुपर किंग्स के CEO काशी विश्वनाथन, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और कोच स्टीफन फ्लेमिंग से मुलाकात कर सकते हैं. 10 और 11 नवंबर को उनकी बैठक हो सकती है, जिसमें रिटेंशन को लेकर अंतिम फैसला आना संभव है. उस समय तक फ्रैंचाइजी संजू सैमसन के ट्रेड को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर चुकी होगी.

सैमसन के लिए चार टीम दौड़ में!

क्रिकबज अनुसार RR और CSK मैनेजमेंट के बीच संजू सैमसन के ट्रेड को लेकर बातचीत हुई हैं. यह भी कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी कि सैमसन की जगह कोई टॉप CSK प्लेयर ट्रेड किया जाता है. राजस्थान रॉयल्स टीम के मालिक मनोज बडाले हाल ही में लंदन से मुंबई लौटे हैं. वो सैमसन को ट्रेड करने के सभी विकल्पों को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स और CSK मैनेजमेंट के साथ भी संपर्क में आए हैं.

CSK और RR मैनेजमेंट के बीच बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि सुपर किंग्स मैनेजमेंट ने अपने एक टॉप प्लेयर को नोटिस भी भेजा है. उससे पूछा गया है कि उसे राजस्थान रॉयल्स में जाने में कोई आपत्ति है या नहीं. अगले कुछ दिनों में स्थिति पूरी तरह साफ होती दिख रही है.

यह भी पढ़ें:

ढाई करोड़ कैश, 1000 गज का प्लॉट और सरकारी नौकरी, इस भारतीय खिलाड़ी को मिली बंपर प्राइज मनी

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 07 Nov 2025 06:51 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals CSK SANJU SAMSON INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 Sanju Samson Trade
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अवैध परमाणु गतिविधियां पाकिस्तान का पुराना इतिहास', डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर भारत का पहला रिएक्शन
'अवैध परमाणु गतिविधियां PAK का पुराना इतिहास', ट्रंप के दावे पर भारत का पहला रिएक्शन
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
टेलीविजन
अब कहां गायब हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम कर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली ये हसीना? 'पोपटलाल' को था क्रश
अब कहां गायब है 'पोपटलाल' की क्रश, कभी 'तारक मेहता' से मिली थी पॉपुलैरिटी
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: मतदान के बाद किस पार्टी ने क्या दावे किए ? । NDA । India Alliance
चलता हुआ ट्रक बना आग का गोला, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू । Viral Video
Delhi Police ने Social Media के जरिए Online ठगी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़
Bihar Election 2025:बिहार चुनाव में दिग्गजों ने झोंकी ताकत, करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां । Breaking News
Bihar Election 2025: बिहार में आज दूसरे चरण के चुनवी प्रचार के लिए NDA और INDIA ALLIANCE करेंगे रैली
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अवैध परमाणु गतिविधियां पाकिस्तान का पुराना इतिहास', डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर भारत का पहला रिएक्शन
'अवैध परमाणु गतिविधियां PAK का पुराना इतिहास', ट्रंप के दावे पर भारत का पहला रिएक्शन
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
टेलीविजन
अब कहां गायब हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम कर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली ये हसीना? 'पोपटलाल' को था क्रश
अब कहां गायब है 'पोपटलाल' की क्रश, कभी 'तारक मेहता' से मिली थी पॉपुलैरिटी
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
क्रिकेट
ढाई करोड़ कैश, 1000 गज का प्लॉट और सरकारी नौकरी, इस भारतीय खिलाड़ी को मिली बंपर प्राइज मनी
ढाई करोड़ कैश, 1000 गज का प्लॉट और सरकारी नौकरी, इस भारतीय खिलाड़ी को मिली बंपर प्राइज मनी
शिक्षा
NEET PG 2025 काउंसलिंग पर फिर बदलाव, अब बढ़ी चॉइस फिलिंग की तारीख, जानिए क्या है वजह
NEET PG 2025 काउंसलिंग पर फिर बदलाव, अब बढ़ी चॉइस फिलिंग की तारीख, जानिए क्या है वजह
हेल्थ
अब बिना सुई लगाए कम खर्च में होगा शुगर टेस्ट, IIT मद्रास की डिवाइस से डायबिटीज के मरीजों को राहत
अब बिना सुई लगाए कम खर्च में होगा शुगर टेस्ट, IIT मद्रास की डिवाइस से डायबिटीज के मरीजों को राहत
यूटिलिटी
गुजारा भत्ता में ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा मांग सकती है बीवी, क्या है इसका पैमाना?
गुजारा भत्ता में ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा मांग सकती है बीवी, क्या है इसका पैमाना?
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
Embed widget