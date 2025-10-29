भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया कैनबरा में खेला जा रहा पहला टी20 बारिश की वजह से दूसरी बार रोका गया है. भारत का स्कोर 9.4 ओवरों में 97/1 है, मैच पहले ही 18 ओवरों का किया जा चुका है. लेकिन अब अगर भारत की बल्लेबाजी नहीं आती है और मैच 5 ओवरों का हुआ तो ऑस्ट्रेलिया को कितना लक्ष्य मिलेगा? जानिए.

अभी सूर्यकुमार यादव 24 गेंदों में 39 और शुभमन गिल 37 रन बनाकर नाबाद हैं. लेकिन बारिश के कारण फैसला होता है कि अब सीधे ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी शुरू होगी और मैच 5 ओवरों का हुआ तो ऑस्ट्रेलिया को 71 रनों का लक्ष्य मिलेगा.

अभी तक का खेल

मनुका ओवल में टॉस समय पर हुआ, मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने भारत को तेज शुरुआत दिलाई. 14 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 19 रन बनाकर अभिषेक चौथे ओवर की पांचवीं गेंद पर आउट हुए. 5 ओवरों के बाद मैच बारिश के कारण पहली बार रोका गया था.

बारिश रुकी, अंपायर ने ग्राउंड का निरीक्षण किया और मैच शुरू हुआ. दोनों पारियों के 2-2 ओवर घटा दिए गए. दूसरी बार मैच 10 ओवर में रुका, इस समय शुभमन गिल 20 गेंदों में 37 और सूर्यकुमार यादव 24 गेंदों में 39 रन बनाकर खेल रहे थे. सूर्या ने इस पारी में 2 छक्के लगाकर एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया.

सूर्यकुमार यादव ने पूरे किए 150 T20I छक्के

सूर्यकुमार यादव ने 2 छक्के लगाकर टी20 इंटरनेशनल में अपने 150 छक्के पूरे किए. वह ऐसा करने वाले भारत के दूसरे और दुनिया के 5वें बल्लेबाज बने. इस लिस्ट में पहले नंबर पर रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने T20I में कुल 205 छक्के लगाए. बता दें कि वह टी20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं.

भारत की प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11

मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेट कीपर), टिम डेविड, मिशेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, जोश फिलिप, जेवियर बार्टलेट, नेथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, जोश हेजलवुड.