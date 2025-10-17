रविवार को होने वाले भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबले से पहले ट्रेविस हेड और अक्षर पटेल प्रेस के सवालों का जवाब देने पहुंचे. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज से विराट कोहली और रोहित शर्मा के ओडीआई भविष्य पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा, जिसे सुनकर साथ खड़े अक्षर पटेल भी हंसने लगे.

विराट कोहली और रोहित शर्मा टी20 फॉर्मेट से पिछले साल ही रिटायरमेंट ले चुके हैं, दोनों ने एक हफ्ते के अंदर इस साल टेस्ट को भी अलविदा कहा. अब दोनों सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ये बना हुआ है कि क्या दोनों 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक खेल पाएंगे? इस बीच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए रोहित को हटाकर शुभमन को कप्तान बनाने ने भी कई सवाल खड़े कर दिए. कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये सीरीज दोनों की आखिरी सीरीज हो सकती है.

ट्रेविस हेड ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर क्या कहा?

पर्थ में होने वाले भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच से पहले शुक्रवार को ट्रेविस हेड और अक्षर पटेल एकसाथ पत्रकारों के सवालों का जवाब देने पहुंचे. शुरुआत में हेड से ही अधिक सवाल पूछे गए, इस दौरान उनसे विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य पर पूछा गया तो उन्होंने कहा, "वे भारत के लिए शानदार रहे हैं, मुझे लगता है कि अक्षर उनके बारे में मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं. लेकिन दो बेहतरीन खिलाड़ी, दो सर्वश्रेष्ठ वाइट बॉल क्रिकेट के खिलाड़ी. विराट शायद वाइट बॉल क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ी हैं, रोहित भी उनसे बहुत पीछे नहीं हैं."

हेड ने आगे कहा, "बतौर ओपनर बल्लेबाज रोहित ने जो किया है, उसके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है. कभी तो उनकी कमी खलेगी ही लेकिन मुझे लगता है कि वे दोनों 2027 तक तो खेलेंगे." ये कहते हुए उन्होंने अक्षर पटेल की तरफ देखा, तो अक्षर भी हंस पड़े. उन्होंने कहा, "वे दोनों कोशिश कर रहे हैं कि विश्व कप तक खेलें. यह खेल के लिए बहुत अच्छी बात है कि वे अभी भी खेल रहे हैं."

रोहित-विराट खेलने के लिए तैयार- अक्षर पटेल

भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर कहा कि दोनों पेशवर खिलाड़ी हैं और जानते हैं क्या करना है. दोनों सीरीज के पहले मैच में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

पटेल ने कहा, "वे पेशेवर हैं और उन्हें पता है कि क्या करना है. वे खेलने के लिए तैयार हैं. अगर आप उनके फॉर्म की बात करें, तो वे अच्छी तैयारी कर रहे हैं. सभी ने अपना फिटनेस टेस्ट दिया है, वे अब खेलने के लिए तैयार हैं."