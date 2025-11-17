पाकिस्तान में सुरक्षा पर उठे थे सवाल, 2 श्रीलंकाई क्रिकेटर अपने देश लौटे; जानें पूरा मामला

श्रीलंका क्रिकेट टीम के 2 सीनियर खिलाड़ी अपने देश वापस लौट आए हैं. पिछले दिनों इस्लामाबाद में धमाके के बाद कई श्रीलंकाई प्लेयर्स ने सुरक्षा कारणों से श्रीलंका वापस लौट जाने की बात कही थी. हालांकि PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी से मिलने और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के कहने के बाद श्रीलंका टीम ने ODI सीरीज खेलनी जारी रखी थी. अब कप्तान चरिथ असालंका और तेज गेंदबाज असिता फर्नांडो अपने देश वापस लौट आए हैं, लेकिन उनके वापस लौटने का कारण कुछ और है.

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने X पर पोस्ट के माध्यम से स्टेटमेंट जारी करके बताया, "2 खिलाड़ी श्रीलंका वापस लौट रहे हैं. कप्तान चरिथ असालंका और तेज गेंदबाज असिता फर्नांडो बीमार पड़ने के कारण घर लौट रहे हैं. ये दोनों खिलाड़ी श्रीलंका, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच होने वाली ट्राई सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे."

बोर्ड ने असालंका और फर्नांडो के बीमार पड़ने पर अधिक जानकारी साझा नहीं की है. असालंका की गैरमौजूदगी में दासुन शनाका टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि फर्नांडो को टी20 स्क्वाड में पवन रत्नायके से रिप्लेस कर दिया गया है.

Sri Lanka Tour of Pakistan 2025 #PAKvSL

▫️ Two Players Returning Home

Captain Charith Asalanka and fast bowler Asitha Fernando, both suffering from illness, will return home.

The two players will not take part in the upcoming tri-series featuring Sri Lanka, Pakistan, and… pic.twitter.com/71Z3RVQPQW — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) November 17, 2025

श्रीलंकाई टीम को पाकिस्तान में खेली गई वनडे सीरीज में 3-0 से हार झेलनी पड़ी. अब जिम्बाब्वे, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच 18 नवंबर से ट्राई सीरीज का आगाज होने वाला है, जिसके सारे मैच रावलपिंडी में खेले जाएंगे. यह ट्राई सीरीज पहले 17 नवंबर को शुरू होने वाली थी, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए शेड्यूल आगे बढ़ाकर पहला मैच 18 नवंबर को शिफ्ट कर दिया गया.

पहले ट्राई सीरीज के 5 मैचों की मेजबानी लाहौर को मिलने वाली थी, लेकिन इस्लामाबाद में सुसाइड ब्लास्ट के बाद सुरक्षा कारणों के चलते सभी मैच रावलपिंडी में करवाने पर सहमति बनी थी.

