आईपीएल 2026 की तैयारी सभी टीमों ने शुरू कर दी है. आईपीएल के आगामी सीजन की नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगी. इस बार मिनी ऑक्शन का आयोजन होगा. इस बीच सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने कप्तान को लेकर बड़ा एलान किया है. फ्रेंचाइजी ने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस को लगातार तीसरी बार कमान सौंपने का फैसला किया है.

सनराइजर्स हैदराबाद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एक बार फिर पैट कमिंस को कप्तानी सौंपने का एलान किया. कमिंस आईपीएल 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान बने थे. इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी समेत कुल आठ खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया. शमी हैदराबाद से लखनऊ सुपर जायंट्स में ट्रेड हुए हैं.

लंबे समय से चोटिल हैं पैट कमिंस

बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस लंबे वक्त से चोटिल हैं. टेस्ट और वनडे में अपनी दमदार कप्तानी के लिए फेमस पैट कमिंस ने आईपीएल 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद को फाइनल तक पहुंचाया था. हालांकि, पिछले सीजन टीम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी थी. हालांकि, फ्रेंचाइजी ने अपने कप्तान पर भरोसा कायम रखा है. कमिंस अपनी चोट से उबर रहे हैं. वह इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में भी नहीं खेल पाएंगे. हालांकि, ब्रिसबेन में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच तक पैट कमिंस के फिट होने की उम्मीद है.

सनराइजर्स हैदराबाद की रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट

रिटेन किए गए खिलाड़ी- ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर समरन, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामिंदु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्राइडन कार्स, पैट कमिंस, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा और जीशान अंसारी.

रिलीज किए गए खिलाड़ी- अभिनव मनोहर, अर्थव तायड़े, सचिन बेबी, मोहम्मद शमी (ट्रेड), वियान मुल्डर, सिमरजीत सिंह, राहुल चाहर और एडम जंपा.