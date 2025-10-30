हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Women's World Cup Final: कब और कहां देखें वीमेंस वर्ल्ड का फाइनल मुकाबला? वेन्यू, डेट, टाइम समेत जानें सभी डिटेल्स

Women's World Cup Final: कब और कहां देखें वीमेंस वर्ल्ड का फाइनल मुकाबला? वेन्यू, डेट, टाइम समेत जानें सभी डिटेल्स

ICC Women's ODI World Cup 2025 Final Live Streaming Date Time: वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 अब फाइनल मुकाबले की तरफ बढ़ रहा है. इस टूर्नामेंट का फाइनल कब, कहां और किन-किन टीमों के बीच खेला जाएगा, आइए जानते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 30 Oct 2025 02:46 PM (IST)
Women's World Cup 2025 Final Live Streaming: वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका की एंट्री हो गई है. महिला विश्व कप के पहले सेमीफाइनल (SA-W vs ENG-W) में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को 125 रनों से करारी शिकस्त दी. साउथ अफ्रीकी कप्तान लौरा वोलवार्ड की 169 रनों की पारी ने टीम को वर्ल्ड कप फाइनल का टिकट दिलाया. अब आज 30 अक्टूबर को वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने जा रहा है. इस सेमीफाइनल मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी, वो फाइनल में साउथ अफ्रीका के साथ भिड़ेगी.

कब खेला जाएगा वीमेंस वर्ल्ड कप फाइनल?

वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल (World Cup 2025 Final) रविवार, 2 नवंबर को खेला जाएगा. ये मैच नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा. भारतीय समयानुसार ये फाइनल दोपहर 3 बजे से शुरू होगा.

कहां होगी फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग?

महिला विश्व कप 2025 का फाइनल टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म दोनों जगह देख सकते हैं. टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) पर ये मैच लाइव देखा जा सकता है. वहीं जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) एप और इसकी वेबसाइट पर भी वीमेंस वर्ल्ड कप फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

साउथ अफ्रीका ने फाइनल में बनाई जगह

वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका  और इंग्लैंड के बीच मंगलवार, 29 अक्टूबर को खेला गया. इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इंग्लैंड की कोशिश थी कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को जल्दी आउट करके टारगेट चेज करे. लेकिन सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोलवार्ड की तूफानी पारी ने इंग्लैंड के मंसूबों पर पानी फेर दिया.

सेमीफाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सामने 320 रनों का लक्ष्य रखा. टीम की कप्तान लौरा वोलवार्ड ने 143 गेंदों में 169 रनों की पारी खेली. वहीं ताजमिन ब्रित्स ने 45 रन, मरिजनने कप्प ने 42 रन बनाए. इनके अलावा और किसी बल्लेबाज 35 से ज्यादा रन नहीं बनाए. इंग्लैंड की टीम जब बल्लेबाजी करने आई, तब 42.3 ओवर में ही इंग्लिश टीम की बल्लेबाज 194 के स्कोर पर ऑल आउट हो गईं और साउथ अफ्रीका ने ये सेमीफाइनल 125 रनों से जीत लिया.

Women's World Cup 2025: क्या 8 साल बाद फिर वही कहानी दोहराएंगी हरमनप्रीत कौर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच आज

Published at : 30 Oct 2025 01:54 PM (IST)
