ICC Women's World Cup 2025: ऋचा घोष पर भारी पड़ी नादिन डी क्लर्क की पारी, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराया

ICC Women's World Cup 2025: ऋचा घोष पर भारी पड़ी नादिन डी क्लर्क की पारी, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराया

टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 251 रन बनाए थे. भारतीय टीम को प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने गंभीर शुरुआत दी. दोनों ने पहले विकेट के लिए 10.2 ओवर में 55 रन जोड़े.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 10 Oct 2025 06:23 AM (IST)
महिला विश्व कप 2025 के बेहद अहम मुकाबले में भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. भारतीय टीम द्वारा दिए 252 रन के लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका ने 48.5 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

252 का लक्ष्य हासिल करने उतरी दक्षिण अफ्रीका ने कप्तान लौरा वोल्वार्ट के 111 गेंद पर 70, नादिन डी क्लर्क के 54 गेंद पर नाबाद 84, और क्लो ट्रायोन के 66 गेंद पर 49 रन की पारी की मदद से 48.5 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 252 रन बनाकर मैच जीत लिया.

दक्षिण अफ्रीका एक समय 142 पर 6 विकेट गंवाकर मुश्किल में थी. इस समय मैच भारत की तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा था लेकिन ट्रायोन और क्लर्क ने सातवें विकेट के लिए 69 रन की साझेदारी कर भारतीय टीम की जीत के मंसूबे पर पानी फेर दिया. क्लार्क ने 54 गेंद पर खेली 84 रन की नाबाद पारी में 5 छक्के और 8 चौके लगाए.

इससे पहले एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 251 रन बनाए थे. भारतीय टीम को प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने गंभीर शुरुआत दी. दोनों ने पहले विकेट के लिए 10.2 ओवर में 55 रन जोड़े. मंधाना 23 रन बनाकर आउट हुईं. प्रतिका भी 37 रन बनाकर आउट हुईं.  इन दोनों के अलावा टॉप ऑर्डर के सभी बल्लेबाज फ्लॉप रहे. हरलीन देओल 13, कप्तान हरमनप्रीत कौर 9, और जेमिमा रोड्रिग्स 0 पर आउट हुईं. दीप्ति शर्मा 4 और अमनजोत कौर 13 रन बनाकर आउट हुईं. भारतीय टीम 40 ओवर में 153 रन पर 7 विकेट गंवाकर मुश्किल में थी.

आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आई विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषा घोष ने टीम को संभाला. घोष ने अपने वनडे करियर का सातवां अर्धशतक लगाया. घोष 77 गेंद पर 11 चौके और 4 छक्के की मदद से 94 रन की पारी खेलकर आखिरी ओवर में आउट हुईं. वह नौंवे विकेट के रूप में आउट हुईं. घोष ने स्नेहर राणा के साथ आठवें विकेट के लिए 53 गेंद पर 88 रन की तेज और अहम साझेदारी की. राणा 24 गेंद पर 6 चौके की मदद से 33 रन की अहम पारी खेल कर आउट हुईं. भारतीय टीम 49.5 ओवर में 251 रन पर सिमट गई थी.

भारतीय टीम की तीसरे मैच में यह पहली हार है. हार के साथ भारतीय टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर चली गई है. पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड और चौथे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका है.

Published at : 10 Oct 2025 06:23 AM (IST)
