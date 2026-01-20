ICC Under-19 World Cup 2026: जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में खेले जा रहे आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया विजयी रथ पर सवार है. आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली टीम ने शनिवार यानी 18 जनवरी को बांग्लादेश को 18 रन से हराकर सुपर-6 के लिए क्‍वालीफाई कर लिया है. इस टूर्नामेंट में सुपर-6 में जगह बनाने वाली भारत अभी इकलौती टीम है. टीम इंडिया ने अपनी पहले मैच में अमेरिका को 6 विकेट से शिकस्‍त दी थी. ऐसे में भारतीय टीम 2 मैच में 2 जीत के साथ अपने ग्रुप में टॉप पर काबिज है.

ट्रॉफी के लिए 16 टीमों के बीच हो रही भिड़ंत

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में अभी ग्रुप स्टेज के मुकाबले खेले जा रहे हैं. जिसमें 16 टीमों को 4-4 के 4 ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप-बी में टीम इंडिया टॉप पर काबिज है, तो ग्रुप-सी में इंग्लैंड, ग्रुप-ए में श्रीलंका और ग्रुप-डी में वेस्टइंडीज अभी टॉप पर है.

अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो ग्रुप सी में दूसरे पायदान पर है. इस ग्रुप में स्कॉटलैंड तीसरे और जिम्बाब्वे आखिरी नंबर पर मौजूद है.

ग्रुप बी का हाल

टीम इंडिया ने ग्रुप बी में 2 मैच में 2 जीत हासिल की है और 4 अंकों के साथ टॉप पर काबिज है. इस ग्रुप में न्यूजीलैंड दूसरे, अमेरिका तीसरे और बांग्लादेश की टीम आखिरी पायदान पर है.

भारत: 2 मैच, 2 जीत

न्‍यूजीलैंड: 1 मैच, 1 बेनतीजा

अमेरिका: 2 मैच, 1 हार, 1 बेनतीजा

बांग्लादेश: 1 मैच, 1 हार

ग्रुप ए का हाल

श्रीलंका: 2 मैच, 2 जीत

ऑस्ट्रेलिया: 1 मैच, 1 जीत

आयरलैंड: 2 मैच, 2 हार

जापान: 1 मैच, 1 हार

ग्रुप सी का हाल

इंग्लैंड: 2 मैच, 2 जीत

पाकिस्तान: 2 मैच, 1 जीत, 1 हार

स्कॉटलैंड: 2 मैच, 1 हार, 1 बेनतीजा

जिम्बाब्वे: 2 मैच, 1 हार, 1 बेनतीजा

ग्रुप डी का हाल

अफगानिस्तान: 2 मैच, 2 जीत

दक्षिण अफ्रीका: 2 मैच, 1 जीत, 1 हार

वेस्टइंडीज: 2 मैच, 1 जीत, 1 हार

तंजानिया: 2 मैच, 2 हार