BCCI को झटका! बांग्लादेश के आगे झुक जाएगा ICC, टी20 वर्ल्ड कप का वेन्यू बदलने पर बड़ा खुलासा

भारत, बांग्लादेश, मुस्तफिजुर रहमान और टी20 वर्ल्ड कप 2026, ऐसे कई सारे विषय इस समय चर्चा में हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के निर्देश पर KKR द्वारा मुस्तफिजुर रहमान को निकाले जाने का मामला गहराता जा रहा है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने आधिकारिक स्टेटमेंट जारी कर अपने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच भारत से बाहर करवाने की मांग की थी. अब एक मीडिया रिपोर्ट अनुसार ICC बांग्लादेश की वेन्यू बदलने की मांग को मंजूरी दे सकती है.

क्रिकबज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, लेकिन आईसीसी बांग्लादेश के मैचों को श्रीलंका में करवा सकती है. मौजूदा शेड्यूल के मुताबिक बांग्लादेश को अपने ग्रुप C के मैच 7 फरवरी, 9 फरवरी, 14 फरवरी और 17 फरवरी को कोलकाता और मुंबई में खेलने हैं. रिपोर्ट अनुसार अगले 2 दिन के अंदर वेन्यू को लेकर फैसला आना संभव है.

इससे पहले ढाका में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें फैसला लिया गया कि टी20 वर्ल्ड कप के मैच खेलने बांग्लादेश की टीम भारत नहीं जाएगी.

BCB ने अपने स्टेटमेंट में भारत के माहौल को अपने खिलाड़ियों और अधिकारियों को असुरक्षित बताते हुए वर्ल्ड कप के मैचों को भारत से बाहर करवाने की मांग की थी. बीसीबी ने उम्मीद भी जताई कि ICC जल्द इस मांग का जवाब देगा.

BCCI ने लिया था बड़ा फैसला

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की इस गीदड़भभकी के पीछे का कारण मुस्तफिजुर रहमान हैं. रहमान को IPL 2026 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. मगर भारत और बांग्लादेश के खराब होते राजनीतिक संबंधों के बीच मुस्तफिजुर रहमान को नीलामी में खरीदने के लिए KKR की जमकर आलोचना हुई थी.

उसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने KKR फ्रैंचाइजी को निर्देश जारी किया था कि वो मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दे. कोलकाता फ्रैंचाइजी निर्देश अनुसार रहमान को रिलीज कर चुकी है.

यह भी पढ़ें:

IPL से बाहर किए जाने के बाद मुस्तफिजुर रहमान ने रचा इतिहास, सबसे तेज 400 टी20 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बने