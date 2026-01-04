हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL से बाहर किए जाने के बाद मुस्तफिजुर रहमान ने रचा इतिहास, सबसे तेज 400 टी20 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बने

IPL से बाहर किए जाने के बाद मुस्तफिजुर रहमान ने रचा इतिहास, सबसे तेज 400 टी20 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बने

Mustafizur rahman record: आईपीएल 2026 से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है. उन्होंने 400 टी20 विकेट पूरे कर लिए हैं.

By : शिवम | Updated at : 04 Jan 2026 08:01 PM (IST)
बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान IPL 2026 से बाहर किए जाने को लेकर सुर्खियों में है. इस बीच उन्होंने टी20 में 400 विकेट लेकर इतिहास रच दिया, वह इस आंकड़े को सबसे कम मैचों में छूने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं. मुस्तफिजुर ने पाकिस्तान के वहाब रियाज को पीछे छोड़ दिया है.

मुस्तफिजुर रहमान टी20 क्रिकेट में सबसे कम मैचों में 400 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने पाकिस्तान के वहाब रियाज का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 335 मैचों में ऐसा किया था. मुस्तफिजुर ने 315 टी20 मैचों में 400 विकेट पूरे किए.

मुस्तफिजुर रहमान ने रचा इतिहास

मुस्तफिजुर 400 टी20 विकेट लेने वाले बांग्लादेश के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. पहले नंबर पर शाकिब अल हसन हैं, जिनके नाम 507 टी20 विकेट हैं. बता दें कि दुनिया में सिर्फ 11 ही गेंदबाज हैं, जिन्होंने इस आंकड़े को छुआ है. सबसे ज्यादा टी20 विकेट लेने के मामले में अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान पहले नंबर पर हैं. उन्होंने 508 मैचों में 687 विकेट लिए हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के ड्वेन ब्रावो (631) और तीसरे नंबर पर सुनील नरेन (609) हैं.

मुस्तफिजुर रहमान ये उपलब्धि BPL (बांग्लादेश प्रीमियर लीग) में हासिल की. रंगपुर राइडर्स के लिए खेल रहे तेज गेंदबाज ने सिलहट टाइटन्स के खिलाफ शनिवार को हुए मुकाबले में पहला विकेट लेकर ही 400 टी20 विकेट पूरे किए. उन्होंने मुकाबले में 4 ओवरों में 24 रन देकर 3 विकेट लिए.

मुस्तफिजुर के टी20 आंकड़ों को देखें तो उन्होंने 4 बार 5 विकेट और 6 बार एक मैच में 4 विकेट लिए हैं. उनकी इकॉनमी 7.43 की है. वह आईपीएल में 5 टीमों के लिए कुल 60 मैच खेल चुके हैं.

KKR ने क्यों किया IPL 2026 से रिलीज?

कोलकाता नाईट राइडर्स ने आईपीएल 2026 के लिए हुए मिनी ऑक्शन में मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. हालांकि कुछ दिन पहले इसका विरोध हुआ और केकेआर और टीम के मालिक शाहरुख खान की आलोचना होने लगी, ये बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हो रहा था. इस बीच बीसीसीआई ने केकेआर को बांग्लादेशी प्लेयर को रिलीज करने का निर्देश दिया. केकेआर ने आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 04 Jan 2026 08:01 PM (IST)
Bangladesh Cricket Team Mustafizur Rahman KKR T20 Record IPL 2026
इंडिया
अमेरिका का मादुरो पर एक्शन, वेनेजुएला के तेल पर ट्रंप की नजर, दुनिया में टेंशन, लेकिन भारत को हो सकता है अरबों का फायदा!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
AUS vs ENG 5th Test: 138 साल बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने किया ऐसा, सिडनी टेस्ट की पिच देखकर भड़के स्टीव स्मिथ
विश्व
‘जिसकी लाठी, उसकी भैंस’, वेनेजुएला पर अमेरिकी एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
इंडिया
अमेरिका का मादुरो पर एक्शन, वेनेजुएला के तेल पर ट्रंप की नजर, दुनिया में टेंशन, लेकिन भारत को हो सकता है अरबों का फायदा!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
AUS vs ENG 5th Test: 138 साल बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने किया ऐसा, सिडनी टेस्ट की पिच देखकर भड़के स्टीव स्मिथ
विश्व
‘जिसकी लाठी, उसकी भैंस’, वेनेजुएला पर अमेरिकी एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
बॉलीवुड
कोई चोरी छुपे चला रहा अफेयर, किसी का रिश्ता है जग जाहिर... जानें किसे डेट कर रहीं ये 7 बॉलीवुड हसीनाएं
विश्व
कम्युनिस्ट पिता ने किया था US के बिजनेसमैन को किडनैप, भाई मादुरो का करीबी... कौन हैं डेल्सी रोड्रिगेज, जिन्हें सौंपी गई वेनेजुएला की पावर?
यूटिलिटी
फोन में दिख रहे हैं ये साइन तो समझ लो कहीं और से हो रहा कंट्रोल, जानें हैकिंग से बचने के टिप्स
शिक्षा
12वीं के बाद कैसे बन सकते हैं पायलट, पढ़ाई से लेकर ट्रेनिंग में कितना आता है खर्चा?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
