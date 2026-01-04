बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान IPL 2026 से बाहर किए जाने को लेकर सुर्खियों में है. इस बीच उन्होंने टी20 में 400 विकेट लेकर इतिहास रच दिया, वह इस आंकड़े को सबसे कम मैचों में छूने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं. मुस्तफिजुर ने पाकिस्तान के वहाब रियाज को पीछे छोड़ दिया है.

मुस्तफिजुर रहमान टी20 क्रिकेट में सबसे कम मैचों में 400 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने पाकिस्तान के वहाब रियाज का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 335 मैचों में ऐसा किया था. मुस्तफिजुर ने 315 टी20 मैचों में 400 विकेट पूरे किए.

मुस्तफिजुर रहमान ने रचा इतिहास

मुस्तफिजुर 400 टी20 विकेट लेने वाले बांग्लादेश के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. पहले नंबर पर शाकिब अल हसन हैं, जिनके नाम 507 टी20 विकेट हैं. बता दें कि दुनिया में सिर्फ 11 ही गेंदबाज हैं, जिन्होंने इस आंकड़े को छुआ है. सबसे ज्यादा टी20 विकेट लेने के मामले में अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान पहले नंबर पर हैं. उन्होंने 508 मैचों में 687 विकेट लिए हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के ड्वेन ब्रावो (631) और तीसरे नंबर पर सुनील नरेन (609) हैं.

मुस्तफिजुर रहमान ये उपलब्धि BPL (बांग्लादेश प्रीमियर लीग) में हासिल की. रंगपुर राइडर्स के लिए खेल रहे तेज गेंदबाज ने सिलहट टाइटन्स के खिलाफ शनिवार को हुए मुकाबले में पहला विकेट लेकर ही 400 टी20 विकेट पूरे किए. उन्होंने मुकाबले में 4 ओवरों में 24 रन देकर 3 विकेट लिए.

मुस्तफिजुर के टी20 आंकड़ों को देखें तो उन्होंने 4 बार 5 विकेट और 6 बार एक मैच में 4 विकेट लिए हैं. उनकी इकॉनमी 7.43 की है. वह आईपीएल में 5 टीमों के लिए कुल 60 मैच खेल चुके हैं.

KKR ने क्यों किया IPL 2026 से रिलीज?

कोलकाता नाईट राइडर्स ने आईपीएल 2026 के लिए हुए मिनी ऑक्शन में मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. हालांकि कुछ दिन पहले इसका विरोध हुआ और केकेआर और टीम के मालिक शाहरुख खान की आलोचना होने लगी, ये बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हो रहा था. इस बीच बीसीसीआई ने केकेआर को बांग्लादेशी प्लेयर को रिलीज करने का निर्देश दिया. केकेआर ने आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी.