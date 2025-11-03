टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल

India 2026 Cricket Schedule: भारतीय क्रिकेट टीम के लिए साल 2025 काफी बेहतर रहा है. 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत ने इस साल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती. वहीं टीम इंडिया ने टी20 एशिया कप में भी भारत का परचम लहराया. इस समय भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है, जहां भारत को वनडे सीरीज में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा है. वहीं अब भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज जारी है. साउथ अफ्रीका की टीम इस साल के आखिर में भारत आने वाली हैं, जहां दोनों टीमों के बीच टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज खेली जाएगी. टीम इंडिया को अगले साल भी कई सीरीज खेलनी हैं.

2025 में बाकी हैं टीम इंडिया के ये मैच

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज चल रही है, जिसके तीन मैच हो चुके हैं. पहला मैच रद्द होने के बाद सीरीज 1-1 की बराबरी पर खड़ी है. इस सीरीज का चौथा मैच 6 नवंबर और पांचवां 8 नवंबर को खेला जाएगा.

साउथ अफ्रीका का भारत दौरा

ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद भारत-साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज शुरू होगी, जिसमें 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेले जाएंगे.

टेस्ट सीरीज

पहला टेस्ट- 14-18 नवंबर, 2025; कोलकाता

दूसरा टेस्ट- 22-26 नवंबर, 2025; गुवाहाटी

वनडे सीरीज

पहला वनडे- 30 नवंबर, 2025; रांची

दूसरा वनडे- 3 दिसंबर, 2025; रायपुर

तीसरा वनडे- 6 दिसंबर, 2025; विशाखापट्टनम

टी20 सीरीज

पहला टी20- 9 दिसंबर, 2025; कटक

दूसरा टी20- 11 दिसंबर, 2025; न्यू चंडीगढ़

तीसरा टी20- 14 दिसंबर, 2025, धर्मशाला

चौथा टी20- 17 दिसंबर, 2025; लखनऊ

पांचवां टी20- 19 दिसंबर, 2025; अहमदाबाद

2026 में कितनी सीरीज खेलेगी टीम इंडिया?

साउथ अफ्रीका के बाद न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे पर आने वाली है, तब भारत-न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेले जाएंगे.

वनडे सीरीज

पहला वनडे- 11 जनवरी, 2026; वडोदरा

दूसरा वनडे- 14 जनवरी, 2026; राजकोट

तीसरा वनडे- 18 जनवरी, 2026; इंदौर

टी20 सीरीज

पहला टी20- 21 जनवरी, 2026; नागपुर

दूसरा टी20- 23 जनवरी, 2026; रायपुर

तीसरा टी20- 25 जनवरी, 2026, गुवाहाटी

चौथा टी20- 28 जनवरी, 2026; विशाखापट्टनम

पांचवां टी20- 31 जनवरी, 2026; तिरुवनंतपुरम

भारत का इंग्लैंड दौरा

फरवरी 2026 से लेकर जून 2026 तक भारत टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा. इसके बाद टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी आईपीएल 2026 में खेलते नजर आ सकते हैं. इसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम वनडे और टी20 सीरीज खेलने इंग्लैंड दौरे पर जाएगी.

टी20 सीरीज

पहला टी20- 1 जुलाई, 2026; चेस्टर ली स्ट्रीट

दूसरा टी20- 4 जुलाई, 2026; मैनचेस्टर

तीसरा टी20- 7 जुलाई, 2026, नॉटिंघम

चौथा टी20- 9 जुलाई, 2026; ब्रिस्टल

पांचवां टी20- 11 जुलाई, 2026; साउथेंप्टन

वनडे सीरीज

पहला वनडे- 14 जुलाई, 2026; बर्मिंघम

दूसरा वनडे- 16 जुलाई, 2026; कार्डिफ

तीसरा वनडे- 19 जुलाई, 2026; लॉर्ड्स

