साल 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच कई क्रिकेट मैच हुए. चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर एशिया कप और महिला ODI वर्ल्ड कप 2025 में भी दोनों टीम आमने-सामने आईं, लेकिन हर बार टीम इंडिया ने पाकिस्तान को मात दी थी. भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 का खिताब भी जीता था. क्या साल 2026 में भी भारत-पाक मैच होने वाले हैं, यदि हां, तो दोनों देश कितनी बार आमने-सामने आएंगे. यहां जान लीजिए सभी मैचों की तारीख.

आपको बताते चलें कि क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान अब बड़े इवेंट्स में ही आमने-सामने आते हैं. खराब राजनीतिक संबंधों के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली गई है.

2026 में कितनी बार होगा भारत-पाकिस्तान मैच?

अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप: साल 2026 में कई बड़े क्रिकेट इवेंट्स खेले जाएंगे. अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 15 जनवरी-6 फरवरी तक खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान को अलग-अलग ग्रुप में रखा गया है, इसलिए भारत और पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबलों में आमने-सामने आ सकते हैं.

मेंस टी20 वर्ल्ड कप: इसके बाद मेंस टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी-8 मार्च तक खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान को नामीबिया, नीदरलैंड्स, यूएसए के साथ ग्रुप A में रखा गया है. इस वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को खेला जाएगा. इसके अलावा सुपर-8 चरण और उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबलों में भी भारत-पाकिस्तान मैच संभव है.

महिला टी20 वर्ल्ड कप: महिला टी20 वर्ल्ड कप 12 जून-5 जुलाई तक खेला जाएगा. इस ग्रुप में भारत और पाकिस्तान समेत 6 टीमों को ग्रुप A में रखा गया है. भारत बनाम पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीमों का वर्ल्ड कप मैच 14 जून को खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें:

New Year 2026: न्यू ईयर पर विराट ने वाइफ अनुष्का संग शेयर की खास फोटो, नीले सूट में जच रहे हैं 'किंग कोहली'; देखें तस्वीर