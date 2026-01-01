New Year 2026: न्यू ईयर पर विराट ने वाइफ अनुष्का संग शेयर की खास फोटो, नीले सूट में जच रहे हैं 'किंग कोहली'; देखें तस्वीर
Happy New Year 2026: विराट कोहली ने बीते साल के आखिरी दिन एक फोटो शेयर किया था, अब उन्होंने अनुष्का शर्मा के साथ नए साल की पार्टी का फोटो फैंस संग साझा किया. इस पर एक घंटे में 4 मिलियन लाइक्स आ गए.
विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा के साथ नए साल की पार्टी का फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिस पर एक घंटे के अंदर ही 4 मिलियन लाइक्स आ गए. विराट ने बीते साल के आखिरी दिन भी एक फोटो शेयर किया था. कोहली अभी अपने परिवार संग लंदन में रहते हैं, हालांकि कोहली अभी लंदन में भी नहीं हैं. वह कुछ दिनों में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत आएंगे.
'ब्लू' ड्रेस में जच रहे विराट कोहली
विराट कोहली ने अपने सोशल मीडिया पर न्यू ईयर पार्टी का फोटो शेयर किया. वह ब्लू रंग के ब्लेजर में थे, जिस पर अंदर वाइट रंग की टी-शर्ट जच रही थी. अनुष्का शर्मा ने पार्टी में फुल ब्लैक ड्रेस पहनी थी, उन्होंने पर्स भी ड्रेस से मैचिंग का लिया. विराट अपने परिवार के साथ लंदन में रहते हैं, वह हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए भारत आए थे. विराट अपने परिवार के साथ अभी दुबई में हैं, जहां ये पार्टी हुई.
भारत आने वाले हैं कोहली
विराट कोहली ने टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वह सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट में इंटरनटिनॉल क्रिकेट खेलते हैं. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुई पिछली वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था, 3 मैचों की सीरीज में उन्होंने 2 शतक और 1 अर्धशतकीय पारी खेली थी. कोहली ने कुल 302 रन बनाए थे, अब वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत आएंगे.
विराट कोहली ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी के 2 मैच खेले थे. दिल्ली के लिए खेलते हुए कोहली ने आंध्र के खिलाफ शतक जड़ा था, दूसरे मैच में भी उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली थी. कोहली ने 2 मैचों में 200 से अधिक रन बनाए थे.
विराट कोहली ने बीते साल के आखिरी दिन भी अनुष्का शर्मा के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया था. कोहली और अनुष्का ने फेस कलर से आर्ट बनाया हुआ था. इस पर कोहली ने लिखा, "अपनी जिंदगी की रौशनी के साथ 2026 में कदम रख रहा हूं."
