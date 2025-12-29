2025 में रोहित शर्मा का जलवा, टेस्ट से लिया संन्यास, सीमित ओवरों में कर दी रिकॉर्ड्स की बारिश

साल 2025 रोहित शर्मा के करियर का ऐसा अध्याय बनकर सामने आया, जिसे भारतीय क्रिकेट फैंस लंबे समय तक याद रखेंगे. साल की शुरुआत में जब रोहित ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा, तो लगा कि शायद अब हिटमैन का असर कम देखने को मिलेगा. हालांकि इसके बाद जो हुआ, उसने साबित कर दिया कि रोहित शर्मा आज भी बड़े मैचों के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं.

टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का फैसला आसान नहीं था, लेकिन रोहित ने खुद साफ किया कि वह अब सीमित ओवरों के क्रिकेट पर पूरा फोकस करना चाहते हैं. यह फैसला सही भी साबित हुआ, क्योंकि वनडे क्रिकेट में उनका बल्ला पूरे साल आग उगलता रहा. बड़े-बड़े गेंदबाज उनके सामने बेबस नजर आए और रिकॉर्ड्स एक के बाद एक टूटते चले गए.

ICC ट्रॉफी में कप्तान रोहित का जलवा

2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा ने एक बार फिर साबित किया कि वह सिर्फ शानदार बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि बेहतरीन कप्तान भी हैं. भारत को ट्रॉफी जिताने में उनकी रणनीति और अनुभव साफ नजर आया. फाइनल मुकाबले में उनकी 76 रनों कप्तानी पारी ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया और भारत ने ICC खिताब अपने नाम किया. इस जीत के साथ रोहित का नाम धोनी के बाद उन चुनिंदा कप्तानों में शामिल हो गया, जिन्होंने एक से ज्यादा ICC ट्रॉफी जीती हैं.

वनडे क्रिकेट में रिकॉर्ड्स की बारिश

पूरे साल रोहित शर्मा का फोकस साफ दिखा, बड़े रन और बड़ी पारियां. ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ उन्होंने शतक जमाए. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 50 शतक पूरे करना किसी सपने जैसा होता है. रोहित ने सचिन और विराट के बाद बतौर भारतीय बल्लेबाज यह कारनामा भी कर दिया. यहीं नही रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलियाई धरती पर सबसे ज्यादा ODI शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बनें. 6 शतक लगाकर रोहित - कोहली और संगाकारा जैसे दिग्गजों से भी आगे निकल गए.

छक्कों के मामले में भी उन्होंने नया इतिहास रचते हुए पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ दिया. उनके नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 355 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड है.

IPL 2025 में भी रहा दबदबा

इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ-साथ IPL 2025 में भी रोहित शर्मा का नाम चर्चा में रहा. उन्होंने 7,000 रन का आंकड़ा पार कर खुद को विराट कोहली के बाद लीग के सबसे सफल बल्लेबाजों में शामिल किया. इसके अलावा 300 छक्के पूरे कर उन्होंने IPL इतिहास में भी अपनी खास जगह बना ली.

आलोचकों को दिया करारा जवाब

साल की शुरुआत में उम्र और फॉर्म को लेकर सवाल उठे, लेकिन 2025 के अंत तक रोहित शर्मा ने अपने प्रदर्शन से हर सवाल का जवाब दे दिया. टेस्ट से विदाई के बाद भी उन्होंने यह दिखा दिया कि हिटमैन का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है. कुल मिलाकर, 2025 रोहित शर्मा के करियर का ऐसा साल रहा, जहां उन्होंने साबित किया कि क्लास और अनुभव कभी पुराने नहीं होते.