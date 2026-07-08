हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटInd Vs Eng: भारत को रोकने के लिए क्या था इंग्लैंड का मास्टर प्लान, खुद कप्तान ने मैच के बाद खोला पूरा राज

Ind Vs Eng: भारत को रोकने के लिए क्या था इंग्लैंड का मास्टर प्लान, खुद कप्तान ने मैच के बाद खोला पूरा राज

इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. मैच के बाद कप्तान हैरी ब्रूक ने बताया कि सही बातचीत, पिच को जल्दी समझने और तय प्लान पर टिके रहने ने उनकी टीम को बड़ी जीत दिलाई.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: अंशु कुमार सिंह |  Updated at : 08 Jul 2026 10:15 AM (IST)
Preferred Sources

भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में मेजबान टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-0 की अजेय बढ़त हासिल बना ली है. अब भारतीय टीम यह सीरीज अपने नाम नहीं कर सकती. नॉटिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने हर विभाग में बेहतर खेल दिखाया और मैच अपने नाम कर लिया. मुकाबले के बाद कप्तान हैरी ब्रूक ने बताया कि आखिर उनकी टीम की तैयारी और रणनीति कैसे कामयाब रही.

कप्तान ने बताया जीत का सबसे बड़ा मंत्र

पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हैरी ब्रूक से पूछा गया कि टीम का प्रदर्शन इतना आसान क्यों नजर आया. इस पर उन्होंने कहा कि पूरी टीम के बीच लगातार बातचीत सबसे बड़ी ताकत रही. बल्लेबाजों और कोचिंग स्टाफ ने शुरुआत में ही समझ लिया था कि पिच आसान नहीं है. इसलिए खिलाड़ियों ने जल्दबाजी करने के बजाय हालात के अनुसार अपनी बल्लेबाजी बदली. यही फैसला बाद में टीम के लिए फायदेमंद साबित हुआ.

IND VS ENG: श्रेयस अय्यर का फूटा गुस्सा, बताया टीम इंडिया की शर्मनाक हार का सबसे बड़ा कारण

पिच को जल्दी समझना बना सबसे बड़ा हथियार

ब्रूक ने बताया कि टीम को पहले ही अंदाजा हो गया था कि ऊंची लेंथ की गेंदों पर रन बनाना आसान नहीं होगा. बल्लेबाजों ने उसी हिसाब से अपने शॉट चुने. फिल साल्ट ने तेज शुरुआत दी जबकि जोस बटलर की छोटी लेकिन उपयोगी पारी ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. इसके बाद बाकी बल्लेबाजों ने भी साझेदारियां निभाईं और टीम को लगभग 200 रन तक पहुंचाया. कप्तान के अनुसार उस पिच पर यह स्कोर काफी मजबूत था.

गेंदबाजों ने भी प्लान पर किया पूरा अमल

ब्रूक ने कहा कि गेंदबाजों को मैदान पर उतरने से पहले ही पूरी रणनीति समझा दी गई थी. इसलिए अलग से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ी. टीम का लक्ष्य स्टंप्स पर लगातार हमला करना और जरूरत पड़ने पर बाउंसर का सही इस्तेमाल करना था. गेंदबाजों ने उसी योजना पर अमल किया और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया.

आगे भी यही रहेगा इंग्लैंड का तरीका

इंग्लैंड के कप्तान ने साफ कहा कि उनकी टीम हर मैच में पिच के अनुसार खुद को जल्दी ढालने की कोशिश करती है. बल्लेबाज यह पहचानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की गेंद सबसे मुश्किल होगी और उसी हिसाब से अपनी रणनीति बदलते हैं. उनका मानना है कि नॉटिंघम में इसी सोच ने टीम को बड़ी जीत दिलाई और आगे भी यही तरीका अपनाया जाएगा.

इंग्लैंड की इस जीत में केवल बड़े शॉट या अच्छे गेंदबाज ही नहीं बल्कि सही समय पर सही फैसला सबसे बड़ी वजह बना. हैरी ब्रूक के बयान से साफ है कि टीम ने पिच को जल्दी समझा. लगातार बातचीत की और तय रणनीति से बिल्कुल भी नहीं भटकी. यही कारण रहा कि इंग्लैंड ने भारत पर दबाव बनाया और सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर ली.

FIFA WORLD CUP 2026: 72 साल का इंतजार खत्म, स्विट्जरलैंड ने रचा इतिहास, कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

Published at : 08 Jul 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
India Vs England Harry Brook SHREYAS IYER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
Ind Vs Eng: भारत को रोकने के लिए क्या था इंग्लैंड का मास्टर प्लान, खुद कप्तान ने मैच के बाद खोला पूरा राज
Ind Vs Eng: भारत को रोकने के लिए क्या था इंग्लैंड का मास्टर प्लान, खुद कप्तान ने मैच के बाद खोला पूरा राज
क्रिकेट
क्या संजू सैमसन खुद हो गए टीम इंडिया से बाहर? रिपोर्ट में दावा, जानिए पूरा मामला
क्या संजू सैमसन खुद हो गए टीम इंडिया से बाहर? रिपोर्ट में दावा, जानिए पूरा मामला
क्रिकेट
IND VS ENG: श्रेयस अय्यर का फूटा गुस्सा, बताया टीम इंडिया की शर्मनाक हार का सबसे बड़ा कारण
श्रेयस अय्यर का फूटा गुस्सा, बताया टीम इंडिया की शर्मनाक हार का सबसे बड़ा कारण
क्रिकेट
IND vs ENG: लगातार दूसरे मैच में 'फ्लॉप' हुए वैभव सूर्यवंशी, जोफ्रा आर्चर की रफ्तार के आगे बेबस, अब आगे क्या होगा
लगातार दूसरे मैच में 'फ्लॉप' हुए वैभव सूर्यवंशी, जोफ्रा आर्चर की रफ्तार के आगे बेबस, अब आगे क्या होगा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Breaking | Wayanad Landslide | Kerala: वायनाड में पहाड़ से उतरी तबाही! | Rain Alert | ABP News
Ram Mandir Chori Update | Janhit: चंपत ने बताया..चढ़ावा किसने चुराया? | UP News | Ayodhya | SIT
Rain Fury : मानसून की मार,सैलाब ही सैलाब!| Mumbai Weather Red Alert | Flood News | Delhi | China
Ram Mandir Donation | Bharat Ki Baat : चंपत के अहंकार में आस्था की लूट! | Champat Rai
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मेलोनी पर डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
मेलोनी को लेकर ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
महाराष्ट्र
Maharashtra Rain News Live: महाराष्ट्र में बारिश का कहर, गोदावरी का जलस्तर बढ़ा, नासिक में कई मंदिर डूबे, मुंबई में पानी की किल्लत खत्म
Live: महाराष्ट्र में बारिश का कहर, गोदावरी का जलस्तर बढ़ा, नासिक में कई मंदिर डूबे, मुंबई में पानी की किल्लत खत्म
स्पोर्ट्स
Fifa World Cup 2026: भारत ही नहीं… दुनिया के 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से 8 नहीं खेल रहे फीफा वर्ल्ड कप, देखें पूरी लिस्ट
Fifa World Cup 2026: भारत ही नहीं… दुनिया के 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से 8 नहीं खेल रहे फीफा वर्ल्ड कप, देखें पूरी लिस्ट
विश्व
क्रैश हुआ या कोई और बात... कराची के पास बीच हवा में गायब हुआ पाकिस्तानी प्लेन
क्रैश हुआ या कोई और बात... कराची के पास बीच हवा में गायब हुआ पाकिस्तानी प्लेन
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 12: 'वेलकम टू द जंगल' ने दूसरे मंगलवार दिखाई तेजी, अब बस इतने करोड़ कमाते ही हो जाएगी हिट
'वेलकम टू द जंगल' ने दूसरे मंगलवार भी खूब छापे नोट, बस अब इतने करोड़ और कमाते ही हो जाएगी हिट
विश्व
ईरान नहीं बेच पाएगा दुनिया को तेल, गुस्से में ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला, फिर लगाया प्रतिबंध
ईरान नहीं बेच पाएगा दुनिया को तेल, गुस्से में ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला, फिर लगाया प्रतिबंध
इंडिया
Explained: अब गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को शामिल करने की यही वजह?
गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को जोड़ने की यही वजह?
हेल्थ
Pregnancy Test Kit: प्रेग्नेंसी किट कैसे पता कर लेती है आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं? समझिए इसके पीछे का साइंस
प्रेग्नेंसी किट कैसे पता कर लेती है आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं? समझिए इसके पीछे का साइंस
ENT LIVE
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
ENT LIVE
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
Embed widget