भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में मेजबान टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-0 की अजेय बढ़त हासिल बना ली है. अब भारतीय टीम यह सीरीज अपने नाम नहीं कर सकती. नॉटिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने हर विभाग में बेहतर खेल दिखाया और मैच अपने नाम कर लिया. मुकाबले के बाद कप्तान हैरी ब्रूक ने बताया कि आखिर उनकी टीम की तैयारी और रणनीति कैसे कामयाब रही.

कप्तान ने बताया जीत का सबसे बड़ा मंत्र

पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हैरी ब्रूक से पूछा गया कि टीम का प्रदर्शन इतना आसान क्यों नजर आया. इस पर उन्होंने कहा कि पूरी टीम के बीच लगातार बातचीत सबसे बड़ी ताकत रही. बल्लेबाजों और कोचिंग स्टाफ ने शुरुआत में ही समझ लिया था कि पिच आसान नहीं है. इसलिए खिलाड़ियों ने जल्दबाजी करने के बजाय हालात के अनुसार अपनी बल्लेबाजी बदली. यही फैसला बाद में टीम के लिए फायदेमंद साबित हुआ.

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पिच को जल्दी समझना बना सबसे बड़ा हथियार

ब्रूक ने बताया कि टीम को पहले ही अंदाजा हो गया था कि ऊंची लेंथ की गेंदों पर रन बनाना आसान नहीं होगा. बल्लेबाजों ने उसी हिसाब से अपने शॉट चुने. फिल साल्ट ने तेज शुरुआत दी जबकि जोस बटलर की छोटी लेकिन उपयोगी पारी ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. इसके बाद बाकी बल्लेबाजों ने भी साझेदारियां निभाईं और टीम को लगभग 200 रन तक पहुंचाया. कप्तान के अनुसार उस पिच पर यह स्कोर काफी मजबूत था.

गेंदबाजों ने भी प्लान पर किया पूरा अमल

ब्रूक ने कहा कि गेंदबाजों को मैदान पर उतरने से पहले ही पूरी रणनीति समझा दी गई थी. इसलिए अलग से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ी. टीम का लक्ष्य स्टंप्स पर लगातार हमला करना और जरूरत पड़ने पर बाउंसर का सही इस्तेमाल करना था. गेंदबाजों ने उसी योजना पर अमल किया और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया.

आगे भी यही रहेगा इंग्लैंड का तरीका

इंग्लैंड के कप्तान ने साफ कहा कि उनकी टीम हर मैच में पिच के अनुसार खुद को जल्दी ढालने की कोशिश करती है. बल्लेबाज यह पहचानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की गेंद सबसे मुश्किल होगी और उसी हिसाब से अपनी रणनीति बदलते हैं. उनका मानना है कि नॉटिंघम में इसी सोच ने टीम को बड़ी जीत दिलाई और आगे भी यही तरीका अपनाया जाएगा.

इंग्लैंड की इस जीत में केवल बड़े शॉट या अच्छे गेंदबाज ही नहीं बल्कि सही समय पर सही फैसला सबसे बड़ी वजह बना. हैरी ब्रूक के बयान से साफ है कि टीम ने पिच को जल्दी समझा. लगातार बातचीत की और तय रणनीति से बिल्कुल भी नहीं भटकी. यही कारण रहा कि इंग्लैंड ने भारत पर दबाव बनाया और सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर ली.

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