IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआकिब नबी के बाद टीम इंडिया से जुड़े 2 नए खिलाड़ी, BCCI का बड़ा फैसला

आकिब नबी के बाद टीम इंडिया से जुड़े 2 नए खिलाड़ी, BCCI का बड़ा फैसला

Team India Squad For Sri lanka: भारत और श्रीलंका की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से शुरू होने वाली है. उससे पहले भारतीय टीम के साथ 2 नए खिलाड़ियों को जोड़ा गया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 04 Aug 2026 12:27 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय टीम का श्रीलंका दौरा 15 अगस्त से शुरू होने वाला है. उससे पहले टीम इंडिया में लगातार बदलाव हो रहे हैं. जसप्रीत बुमराह की जगह जम्मू-कश्मीर के उभरते हुए तेज गेंदबाज आकिब नबी स्क्वाड में शामिल हुए हैं. अब खबर है कि BCCI ने 2 नए खिलाड़ियों को श्रीलंका भेजने का फैसला लिया है.

हर्ष दुबे आऊर तनुष कोटियन को बतौर नेट गेंदबाज श्रीलंका दौरे पर भेजा गया है. श्रीलंकाई पिच स्पिन गेंदबाजी के लिए मददगार रहती हैं, इसके बावजूद हर्ष दुबे और तनुष कोटियन स्क्वाड में जगह नहीं बना पाए थे, लेकिन दोनों अब नेट बॉलर के रूप में भारतीय टीम के साथ जुड़ेंगे.

स्पिन अटैक की बात करें तो टीम इंडिया में कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा, मानव सुथार और सारांश जैन मौजूद हैं. जडेजा कई महीनों के बाद वापस आ रहे हैं, जो अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में नहीं खेले थे. वहीं अफगानिस्तान के खिलाफ डेब्यू मैच में मानव सुथार ने दमदार प्रदर्शन के बलबूते स्क्वाड में जगह सुरक्षित रखी है. वहीं 33 वर्षीय सारांश जैन पहली बार टीम इंडिया में चुने गए हैं.

बताया जा रहा है कि हर्ष दुबे और तनुष कोटियन 4 अगस्त यानी आज श्रीलंका के लिए रवाना होंगे.

श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, आकिब नबी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन

हर्ष दुबे की बात करें तो उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उन्होंने 2 मैचों में 4 विकेट लिए थे. वहीं 27 वर्षीय तनुष कोटियन ने अब तक टीम इंडिया के लिए डेब्यू नहीं किया है. वो दायें हाथ से ऑफ-स्पिन गेंदबाजी करते हैं और ठीकठाक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं.

यह भी पढ़ें: पिता चाहते थे IIT करे , स्कूल के लड़ाई झगड़े ने बनाया बॉक्सर, CWG में जीता गोल्ड!

भारत बनाम श्रीलंका सीरीज का शेड्यूल

  • पहला टेस्ट - भारत बनाम श्रीलंका - 15-19 अगस्त (गाले)
  • दूसरा टेस्ट - भारत बनाम श्रीलंका - 23-27 अगस्त (कोलंबो)

18 साल बीत चुके हैं, श्रीलंका को टेस्ट सीरीज में भारत पर जीत नहीं मिल पाई है. श्रीलंका की टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया पर आखिरी सीरीज जीत साल 2008 में आई थी. उन दिनों श्रीलंका टीम की कप्तानी महेला जयवर्धने के हाथों में थी और टीम में कुमार संगाकारा, तिलकरत्ने दिलशान और चामिंडा वास जैसे दिग्गज खिलाड़ी हुआ करते थे. उसके बाद दोनों देशों के बीच कुल 6 टेस्ट सीरीज खेली गई हैं, जिनमें पांच बार भारतीय टीम विजयी रही है, जबकि एक सीरीज ड्रॉ रही थी.

यह भी पढ़ें:

'सॉरी एश भाई...' अर्शदीप सिंह ने रविचंद्रन अश्विन से क्यों मांगी माफी

कौन हैं शुभदीप घोष? टीम इंडिया के नए फील्डिंग कोच 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 04 Aug 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka Harsh Dubey Tanush Kotian India Squad For Sri Lanka
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
आकिब नबी के बाद टीम इंडिया से जुड़े 2 नए खिलाड़ी, BCCI का बड़ा फैसला
आकिब नबी के बाद टीम इंडिया से जुड़े 2 नए खिलाड़ी, BCCI का बड़ा फैसला
क्रिकेट
टेस्ट में सबसे ज्यादा 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम?
टेस्ट में सबसे ज्यादा 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम?
क्रिकेट
'सॉरी एश भाई...' अर्शदीप सिंह ने रविचंद्रन अश्विन से क्यों मांगी माफी
'सॉरी एश भाई' अर्शदीप सिंह ने रविचंद्रन अश्विन से क्यों मांगी माफी
क्रिकेट
कौन हैं शुभदीप घोष? टीम इंडिया के नए फील्डिंग कोच 
कौन हैं शुभदीप घोष? टीम इंडिया के नए फील्डिंग कोच 
Advertisement

वीडियोज

Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Baba Bageshwar Dham | Dhirendra Krishna Shastri: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट?
Sansani: जंतर-मंतर की 'गालीबाज गर्ल' से सुपारी कांड तक! | Crime News
Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चढ़ावा चोरी पर राज्यसभा में हुआ हंगामा तो गुस्से में आए रिजिजू, बोले- राम विरोधी है सपा-कांग्रेस
चढ़ावा चोरी पर राज्यसभा में हुआ हंगामा तो गुस्से में आए रिजिजू, बोले- राम विरोधी है सपा-कांग्रेस
बिहार
बांकीपुर में BJP की हार के बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात
बांकीपुर में BJP की हार के बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात
इंडिया
'अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए', किसने दी दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत?
'अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए', किसने दी दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत?
क्रिकेट
टेस्ट में सबसे ज्यादा 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम?
टेस्ट में सबसे ज्यादा 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम?
बॉलीवुड
Spider Man BO: मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ की रही धूम, शानदार हुई कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ ने शानदार की कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मध्य प्रदेश
Xप्लेन: दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: यूपी विधानसभा में सपा ने उठाया चढ़ावा चोरी का मुद्दा, सपा-बीजेपी के बीच जमकर नारेबाजी
LIVE: यूपी विधानसभा में सपा ने उठाया चढ़ावा चोरी का मुद्दा, सपा-बीजेपी के बीच जमकर नारेबाजी
फूड
FSSAI Healthy Food Claims: नैचुरल-हेल्दी टैग्स के नाम पर मिल रहा धोखा? FSSAI सख्त
नैचुरल-हेल्दी टैग्स के नाम पर मिल रहा धोखा? FSSAI सख्त
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget