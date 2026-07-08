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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सFIFA WORLD CUP 2026: 72 साल का इंतजार खत्म, स्विट्जरलैंड ने रचा इतिहास, कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

FIFA WORLD CUP 2026: 72 साल का इंतजार खत्म, स्विट्जरलैंड ने रचा इतिहास, कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

रूबेन वर्गास की निर्णायक पेनल्टी और ग्रेगर कोबेल के अहम बचाव से स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को 4-3 से हराकर 1954 के बाद पहली बार विश्व कप क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई.

Written By : IANS एजेंसी |  Edited By: अंशु कुमार सिंह |  Updated at : 08 Jul 2026 08:43 AM (IST)
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स्विट्जरलैंड ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया है. स्विट्जरलैंड ने राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया. 1954 के बाद पहली बार स्विट्जरलैंड ने विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है.

रूबेन वर्गास ने विजयी किक मारकर स्विट्जरलैंड को सात दशकों में पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अंतिम-8 में स्विट्जरलैंड का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा. वैंकूवर में खेले गए इस मुकाबले में दोनों टीमें निर्धारित 90 मिनट और अतिरिक्त समय में भी कोई गोल नहीं कर सकीं. मैच के दौरान दोनों टीमों ने कई मौके बनाए, लेकिन कोई भी खिलाड़ी उन्हें गोल में तब्दील नहीं कर पाया. इसके बाद मुकाबले का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ, जिसमें स्विट्जरलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की.

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स्विट्जरलैंड के लिए रूबेन वर्गास ने सबसे अहम पेनल्टी को गोल में बदलकर टीम की जीत पक्की की. मैच के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें यह भी यकीन नहीं था कि वह खेल पाएंगे, लेकिन टीम की मदद कर पाना उनके लिए बेहद खास पल है. उन्होंने बताया कि पेनल्टी लेने से पहले वह पूरे आत्मविश्वास में थे और खुशी है कि वह टीम को जीत दिलाने में सफल रहे.

मैच की शुरुआत से पहले स्विट्जरलैंड को उस वक्त बड़ा झटका लगा, जब टीम के स्टार खिलाड़ी जोहान मंजांबी घुटने की चोट के कारण इस मुकाबले से बाहर हो गए. उनकी गैरमौजूदगी में स्विट्जरलैंड को पहले हाफ में अटैक करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा. वहीं, कोलंबिया ने गेंद पर ज्यादा नियंत्रण रखा, लेकिन टीम गोल का कोई मौका नहीं बना सकी.

कोलंबिया की सबसे अच्छी कोशिश गुस्तावो पुएर्ता ने की, जिनके शानदार शॉट को स्विट्जरलैंड के गोलकीपर ग्रेगर कोबेल ने बेहतरीन तरीके से रोक दिया. दूसरे हाफ में लुइस सुआरेज को भी मौका मिला, लेकिन उनका शॉट लक्ष्य से बाहर चला गया. दूसरी ओर, स्विट्जरलैंड के फैबियन रीडर की वॉली को कोलंबिया के गोलकीपर कैमिलो वर्गास ने आसानी से बचाया.

अतिरिक्त समय में मुकाबले का रोमांच अपने चरम पर रहा. कोलंबिया के जॉन लुकुमी का हेडर क्रॉसबार से टकरा गया, जबकि स्विट्जरलैंड के जेकी अमदौनी का शॉट भी गोलकीपर ने रोक लिया. आखिरकार पेनल्टी शूटआउट में ग्रेगर कोबेल ने एक अहम बचाव किया और रूबेन वर्गास ने निर्णायक पेनल्टी को गोल में बदलकर स्विट्जरलैंड को ऐतिहासिक जीत दिलाई

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Published at : 08 Jul 2026 08:43 AM (IST)
Tags :
Switzerland Colombia FIFA World Cup 2026 RUBIN VARGAS GREGOR KOBEL
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