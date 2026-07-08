IND VS ENG: श्रेयस अय्यर का फूटा गुस्सा, बताया टीम इंडिया की शर्मनाक हार का सबसे बड़ा कारण
IND VS ENG: इंग्लैंड से तीसरे टी20 में 125 रन की हार के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर नाराज दिखे, पावरप्ले में 4 विकेट गिरना और पिच की परिस्थितियों को न समझना हार की बड़ी वजह रहा.
Shreyas Iyer Statement: इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में 125 रन की करारी हार के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम के प्रदर्शन पर नाराजगी जताई. उन्होंने इस हार को पूरी तरह अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि टीम पावरप्ले में चार विकेट गंवाने और मैच की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने में नाकाम रही. इस हार के साथ भारत पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 से पिछड़ गया है.
पावरप्ले में चार विकेट गिरना पड़ा भारी
मैच के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा कि शुरुआती छह ओवरों में चार विकेट गंवाना भारत की हार की सबसे बड़ी वजह रहा. उन्होंने माना कि टीम शुरुआत से ही दबाव में आ गई और फिर वापसी नहीं कर सकी. अय्यर ने कहा, 'हमने पावरप्ले में ही अपने चार विकेट गंवा दिए और इसी वजह से हम मैच में बहुत पीछे छूट गए. आप मैच से पहले कितनी भी बड़ी प्लानिंग क्यों न कर लें, लेकिन मैदान पर उतरने के बाद परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है.'
पिच को पढ़ने में हुई चूक
भारतीय कप्तान ने कहा कि टीम पिच की मांग को सही तरीके से नहीं समझ सकी. उनके मुताबिक इस विकेट पर हार्ड लेंथ की गेंदों को खेलना आसान नहीं था, लेकिन भारत के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही इसका फायदा उठाने में नाकाम रहे. अय्यर ने कहा, 'पिच पर कौन-सी लेंथ सही है, इसे समझना जरूरी था. मुझे लगा कि इस विकेट पर हार्ड लेंथ पर खेलना मुश्किल था, लेकिन हम इसका सही इस्तेमाल नहीं कर सके.'
भारत की सीरीज में125 रन की हार के बाद स्थिति मुश्किल हो गई है. अब टीम इंडिया को सीरीज बचाने के लिए बाकी बचे तीनों मुकाबले जीतने होंगे. अय्यर ने कहा कि अब पुराने मैच को भूलकर हर खिलाड़ी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी. उन्होंने कहा, 'अब हमें बीते हुए कल के बारे में ज्यादा सोचने के बजाय मजबूती से वापसी करनी होगी. टीम के हर खिलाड़ी को अकेले बैठकर सोचना होगा कि वह आने वाले मैचों में टीम की जीत में किस तरह अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकता है.'
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भारत के नाम दर्ज हुई सबसे बड़ी हार
इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में मिली 125 रन की हार भारतीय टी20 इतिहास की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार बन गई. इससे पहले आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज गंवाने वाली भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर भी संघर्ष करती नजर आ रही है. लगातार खराब प्रदर्शन के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और टीम मैनेजमेंट पर भी सवाल उठने लगे हैं.
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