600,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में होगी डील! BBL इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर बनेंगे बेन स्टोक्स

न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ हारने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाले इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स, बिग बैश लीग (BBL) के इतिहास में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं. 'कोड स्पोर्ट्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, कई BBL फ़्रैंचाइज़ी इस ऑलराउंडर को अपनी टीम में शामिल करने में काफ़ी दिलचस्पी दिखा रही हैं. इनमें सिडनी सिक्सर्स 2026/27 सीज़न के लिए उन्हें साइन करने की दौड़ में सबसे आगे है.

स्टोक्स ने जून 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की थी, जिससे इंग्लैंड के लिए उनका शानदार करियर समाप्त हो गया. हालांकि, 35 वर्षीय खिलाड़ी ने साफ़ कर दिया है कि उनका खेल से पूरी तरह दूर होने का कोई इरादा नहीं है और वे दुनिया भर में घरेलू और फ़्रैंचाइज़ी क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहते हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी स्टोक्स खेलना जारी रखना चाहते हैं. कई पूर्व इंटरनेशनल कप्तानों के उलट, जो सीधे कोचिंग या ब्रॉडकास्टिंग में चले गए, स्टोक्स एक एक्टिव क्रिकेटर बने रहना चाहते हैं.

इंग्लैंड के इस दिग्गज खिलाड़ी ने हाल ही में डरहम के लिए वापसी की है और उम्मीद है कि वह काउंटी चैंपियनशिप में बड़ी भूमिका निभाएंगे, ताकि अपनी होम काउंटी को लगातार सफलता दिलाने में मदद कर सकें. अब, 'कोड स्पोर्ट्स' के अनुसार, बेन स्टोक्स ने BBL में खेलने में दिलचस्पी दिखाई है और खबरों के मुताबिक BBL फ्रेंचाइजी के बीच उन्हें अपनी टीम में शामिल करने की होड़ मच गई है, जिसमें सिडनी सिक्सर्स सबसे आगे चल रही है.

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सिक्सर्स को इंग्लैंड के पूर्व व्हाइट-बॉल कोच मैथ्यू मॉट की नियुक्ति से फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि स्टोक्स के साथ उनका सफल इतिहास रहा है. इस जोड़ी ने इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया में 2022 T20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताया था, जिसमें स्टोक्स ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ाइनल में नाबाद 52 रन बनाए थे.

स्टोक्स बिग बैश से भी अनजान नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने 2014/15 सीज़न में मेलबर्न रेनेगेड्स का प्रतिनिधित्व किया था. हालांकि, कई अन्य फ़्रैंचाइज़ी भी स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रही हैं. होबार्ट हरिकेंस भी उन टीमों में शामिल है जो दिलचस्पी ले रही हैं, और क्रिकेट तस्मानिया ने पहले ही इंग्लैंड के इस स्टार खिलाड़ी को तस्मानिया लाने की इच्छा ज़ाहिर की है.

बड़ी डील लगभग 600,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की होगी

BBL में रिकॉर्ड-तोड़ कॉन्ट्रैक्ट की संभावना है. खबरों के मुताबिक, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद है कि वे स्टोक्स को आने वाले BBL सीज़न के कम से कम कुछ हिस्से के लिए साइन कर लेंगे. माना जा रहा है कि यह बड़ी डील लगभग 600,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की होगी, जिससे स्टोक्स BBL के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन सकते हैं.

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