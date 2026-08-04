DPL 2026: नीतीश राणा देखते रह गए, दिग्वेश राठी ने एक साल बाद लिया बदला
Digvesh Rathi Nitish Rana DPL 2026: दिल्ली प्रीमियर लीग में दिग्वेश राठी ने नीतीश राणा से पुराने साल का हिसाब बराबर कर दिया है. पिछले साल मैदान पर दोनों की जमकर बहस हुई थी.
दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 सीजन की शुरुआत 31 जुलाई से हुई थी. पहले 10 दिनों के भीतर इस टूर्नामेंट में अजब-गजब घटनाएं देखने को मिली हैं. अब नीतीश राणा और दिग्वेश राठी की पिछली राइवलरी ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है. यह मामला 3 अगस्त को खेले गए वेस्ट दिल्ली लायंस और पुरानी दिल्ली 6 के मैच से जुड़ा है.
नीतीश राणा वेस्ट दिल्ली लायंस के लिए और दिग्वेश पुरानी दिल्ली 6 टीम के लिए खेल रहे हैं. पिछले साल भी उनका मैदान पर फाइट का मुद्दा काफी चर्चा में आया था. एलिमिनेटर मुकाबले में उनकी खूब कहासुनी हुई थी. उस समय नीतीश भारी पड़े थे, क्योंकि उन्होंने एलिमिनेटर मैच में दिग्वेश राठी के एक ही ओवर में 22 रन ठोक दिए थे.
दिग्वेश ने लिया बदला
3 अगस्त को जब वेस्ट दिल्ली लायंस और पुरानी दिल्ली 6 की टीम आमने-सामने आईं. वेस्ट दिल्ली की टीम पहले बल्लेबाजी करने आई और पहले विकेट के लिए 90 रनों की दमदार पार्टनरशिप हुई. नीतीश पारी के 10वें ओवर में बैटिंग करने आए तो अगले ही ओवर में कप्तान अनुज रावत ने दिग्वेश राठी को गेंद थमा दी.
पारी का 11वां ओवर दिग्वेश राठी ने किया. इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अंकित कुमार ने अपनी फिफ्टी पूरी की थी, लेकिन उसके 2 गेंद बाद ही राठी ने नीतीश राणा को आउट कर दिया. नीतीश रिवर्स स्वीप लगाने के चक्कर में LBW आउट हो गए. आमतौर पर दिग्वेश राठी विकेट लेने के बाद नॉटबुक सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे विवाद खड़ा हो. मगर उन्होंने पिछले साल का बदला जरूर पूरा कर लिया. वहीं नीतीश की ओर से भी कोई एग्रेसिव रिएक्शन देखने को नहीं मिला, जो 4 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए.
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Digvesh Rathi got Wicket of Nitish Rana— Sawai96 (@Aspirant_9457) August 3, 2026
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पुरानी दिल्ली की आसान जीत
DPL 2026 टूर्नामेंट के छठे मुकाबले में वेस्ट दिल्ली लायंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 रन बनाए थे. सलामी बल्लेबाज अंकित कुमार ने 45 गेंद में 86 रनों का योगदान दिया, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज कृष यादव ने 43 रन बनाए. आखिरी 5 ओवरों में वेस्ट दिल्ली की टीम केवल 28 रन बना पाई थी.
पुरानी दिल्ली 6 की टीम ने पारी की पहली ही गेंद पर रोहन राणा का विकेट खो दिया था. समर्थ सेट ने 30 रन जरूर बनाए लेकिन 29 गेंद भी खेलीं. मगर देव लाकड़ा ने जबरदस्त तबाही मचाई और 33 गेंद में 64 रन जड़ दिए. उन्होंने समर्थ सेठ के साथ मिलकर 94 रन जोड़े. बाकी काम कप्तान यूज रावत और ललित यादव ने कर दिया, जिनके बीच 39 गेंद में 73 रनों की पार्टनरशिप हुई. पुरानी दिल्ली 6 टीम ने यह मुकाबला 7 विकेट से जीता.
वेस्ट दिल्ली लायंस और पुरानी दिल्ली 6 ने अब तक दो-दो मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्हें एक-एक जीत मिली है. टेबल में पुरानी दिल्ली चौथे और वेस्ट दिल्ली पांचवें स्थान पर है.
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