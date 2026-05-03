हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटHardik Pandya Statement: CSK से हारने के बाद भावुक हुए हार्दिक पांड्या, कहा- रात नहीं, पूरा IPL 2026 ही खराब!

Hardik Pandya Statement: CSK से हारने के बाद भावुक हुए हार्दिक पांड्या, कहा- रात नहीं, पूरा IPL 2026 ही खराब!

Hardik Pandya Statement: चेन्नई सुपर किंग्स ने शनिवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ 8 विकेट से जीत दर्ज की. MI का प्लेऑफ में पहुंचना अब बहुत मुश्किल है. जानिए इस हार के बाद हार्दिक पांड्या ने क्या कहा.

By : शिवम | Updated at : 03 May 2026 07:05 AM (IST)
Preferred Sources

चेन्नई सुपर किंग्स ने दूसरे राउंड में भी मुंबई इंडियंस को आसानी से हरा दिया. शनिवार को चेपॉक में हुए मुकाबले में मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रन बनाए थे. हार्दिक पांड्या फिनिशर की भूमिका में पूरी तरह फेल हुए, उन्होंने 23 गेंदों में 78 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 18 ही रन बनाए. पांड्या गेंद को अच्छे से कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे. मैच के बाद पांड्या ने कहा कि CSK हर क्षेत्र में उनसे बेहतर रही.

मुंबई इंडियंस की हार के बाद प्रेजेंटर ने जब उनसे कहा कि, 'आज आपका दिन अच्छा नहीं रहा?' तो हार्दिक पांड्या ने कहा, "मुझे लगता है कि पूरा सीजन ही हमारे लिए अच्छा नहीं रहा." पांड्या ने चेन्नई सुपर किंग्स की तारीफ करते हुए कहा, "उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेला. उनकी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग, सब अच्छा था."

मुंबई इंडियंस के 11 ओवरों में 100 रन हो गए थे, उम्मीद थी कि टीम यहां से 100 रन और जोड़ सकती है लेकिन अंत में मुंबई इंडियंस रन नहीं बना पाई. हार्दिक पांड्या खुद संघर्ष करते हुए नजर आए, उन्होंने 23 गेंदों में सिर्फ 18 रन बनाए. पांड्या ने कहा, "एक समय तो हम 180-190 रन बनाने की ओर बढ़ रहे थे. 10 ओवर के बाद हम लय नहीं बना पाए, न ही पारी का अंत कर पाए."

यह भी पढ़ें- MI की एक और शर्मनाक हार, अब प्लेऑफ से बाहर! चेपॉक में CSK ने 8 विकेट से धो डाला

पांड्या ने आगे कहा, "पारी की शुरुआत में शॉट खेलना आसान नहीं होता. बात सोच-समझकर पारी खेलने की थी, जो CSK ने अच्छे से किया. बल्लेबाज गेंद पर हावी नहीं हो पाए, उनकी गेंदबाजी बेहतर थी. उन्हें आउट करने के लिए हमें तेज गेंदें फेंकनी पड़तीं. हमने अपने गेंदबाजी विकल्पों को आजमाया, उन्होंने समझदारी से क्रिकेट खेला और बेहतर साबित हुए."

यह भी पढ़ें- क्यों 18 करोड़ के मथीशा पथिराना को नहीं खिला रही कोलकाता नाइट राइडर्स, कोच बोले फिट है लेकिन...

अंक तालिका में कहां MI

मुंबई इंडियंस अब बचे हुए 5 मैच जीत भी जाए तो अधिकतम 14 अंकों तक ही पहुंच पाएगी. हालांकि इतिहास 14 पॉइंट वाली टीम भी प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, लेकिन इस बार ऐसा समीकरण बनना बहुत मुश्किल है. मुंबई को प्लेऑफ की रेस से बाहर माना जा रहा है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 03 May 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
CSK Vs MI CHENNAI SUPER KINGS MUMBAI INDIANS HARDIK PANDYA IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
Hardik Pandya Statement: CSK से हारने के बाद भावुक हुए हार्दिक पांड्या, कहा- रात नहीं, पूरा IPL 2026 ही खराब!
CSK से हारने के बाद भावुक हुए हार्दिक पांड्या, कहा- रात नहीं, पूरा IPL 2026 ही खराब!
क्रिकेट
CSK vs MI Highlights: चेपॉक में मुंबई फ्लॉप, चेन्नई ने 8 विकेट से जीता मैच; गायकवाड़ और 14 करोड़ 20 लाख वाला खिलाड़ी बना हीरो
मुंबई फ्लॉप, चेन्नई ने 8 विकेट से जीता मैच; गायकवाड़ और 14 करोड़ 20 लाख वाला खिलाड़ी बना हीरो
क्रिकेट
MI की एक और शर्मनाक हार, अब प्लेऑफ से बाहर! चेपॉक में CSK ने 8 विकेट से धो डाला
MI की एक और शर्मनाक हार, अब प्लेऑफ से बाहर! चेपॉक में CSK ने 8 विकेट से धो डाला
क्रिकेट
क्यों 18 करोड़ के मथीशा पथिराना को नहीं खिला रही कोलकाता नाइट राइडर्स, कोच बोले फिट है लेकिन...
क्यों 18 करोड़ के मथीशा पथिराना को नहीं खिला रही कोलकाता नाइट राइडर्स, कोच बोले फिट है लेकिन...
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मर्डर से पहले दूल्हे की तैयारी | Crime News | Murder Case | ABP News
Maharashtra News: 4 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या | Pune | Crime News | abp News
Chitra Tripathi: बंगाल की चुनावी रेस..किसके पक्ष में जनादेश ? | Bengal Elections | EVM | Mamata
SC से Mamata को 'झटका'..4 मई को क्या? | Mamata | TMC | BJP | PM Modi | Bengal Election 2026
ABP Report: 4 मई की उल्टी गिनती शुरू! बंगाल में सियासी पारा हाई | Mamata | TMC | BJP | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
'BJP अगर 500-700 वोटों से आगे हो तो दोबारा गिनती की मांग करें', ममता बनर्जी का TMC कार्यकर्ताओं को संदेश
'BJP अगर 500-700 वोटों से आगे हो तो दोबारा...', ममता बनर्जी का TMC कार्यकर्ताओं को संदेश
दिल्ली NCR
गुरुग्राम: घर में महिला और चार बच्चों के शव मिलने से हड़कंप, पति पर परिवार की हत्या का शक
गुरुग्राम: घर में महिला और चार बच्चों के शव मिलने से हड़कंप, पति पर परिवार की हत्या का शक
क्रिकेट
क्यों 18 करोड़ के मथीशा पथिराना को नहीं खिला रही कोलकाता नाइट राइडर्स, कोच बोले फिट है लेकिन...
क्यों 18 करोड़ के मथीशा पथिराना को नहीं खिला रही कोलकाता नाइट राइडर्स, कोच बोले फिट है लेकिन...
बॉलीवुड
'मैं इस दुनिया से जा चुका हूं', कनाडा कॉन्सर्ट में दिलजीत दोसांझ की बातों ने फैंस को किया इमोशनल
'मैं इस दुनिया से जा चुका हूं', कनाडा कॉन्सर्ट में दिलजीत दोसांझ की बातों ने फैंस को किया इमोशनल
इंडिया
चुनाव आयोग का बंगाल को लेकर बड़ा फैसला, 165 एडिशनल काउंटिंग और 77 पुलिस ऑब्जर्वर किए नियुक्त
चुनाव आयोग का बंगाल को लेकर बड़ा फैसला, 165 एडिशनल काउंटिंग और 77 पुलिस ऑब्जर्वर किए नियुक्त
विश्व
'समुद्री लुटेरों' की तरह काम कर रही US नेवी, ट्रंप का होर्मुज नाकेबंदी पर बड़ा बयान, ईरान ने कहा- 'हथियारबंद डकैती'
'समुद्री लुटेरों' की तरह काम कर रही US नेवी, ट्रंप का होर्मुज नाकेबंदी पर बड़ा बयान, ईरान ने कहा- 'हथियारबंद डकैती'
यूटिलिटी
Vande Bharat Train: रेल यात्री ध्यान दें! वंदे भारत समेत कई प्रमुख ट्रेनों का बदला रास्ता, डायवर्ट हुईं 40 ट्रेनें, पढ़ें डिटेल्स
रेल यात्री ध्यान दें! वंदे भारत समेत कई प्रमुख ट्रेनों का बदला रास्ता, डायवर्ट हुईं 40 ट्रेनें, पढ़ें डिटेल्स
हेल्थ
Rectal Cancer: रेक्टल कैंसर से ज्यादा क्यों हो रही युवाओं की मौत, लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने की जरूरत?
रेक्टल कैंसर से ज्यादा क्यों हो रही युवाओं की मौत, लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने की जरूरत?
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget