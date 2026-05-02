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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026MI की एक और शर्मनाक हार, अब प्लेऑफ से बाहर! चेपॉक में CSK ने 8 विकेट से धो डाला

MI की एक और शर्मनाक हार, अब प्लेऑफ से बाहर! चेपॉक में CSK ने 8 विकेट से धो डाला

CSK vs MI Full Highlights: चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया है. ऋतुराज गायकवाड़ और कार्तिक शर्मा के बीच 98 रनों की साझेदारी हुई.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 02 May 2026 11:20 PM (IST)
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चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया है. इस हार ने MI की प्लेऑफ में जाने की उम्मीदों को 440 वोल्ट का झटका दिया है. चेपॉक स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मुंबई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रन बनाए थे. जवाब में ऋतुराज गायकवाड़ और कार्तिक शर्मा की 98 रनों की पार्टनरशिप ने चेन्नई को जीत दिलाकर ही दम लिया. यह मुंबई की 9 मैचों में सातवीं हार है.

मुंबई इंडियंस प्लेऑफ से बाहर!

अब सवाल है कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों 8 विकेट की हार के बाद मुंबई इंडियंस प्लेऑफ से बाहर हो गई है. जी नहीं, अब भी मुंबई की प्लेऑफ में जाने की उम्मीद बाकी है. मगर अंतिम-4 में जाने की उसकी राह पहले की तुलना में ज्यादा कठिन हो गई है. अब MI को प्लेऑफ में जाना है तो उम्मीद करनी होगी कि बाकी मैचों का परिणाम उसके पक्ष में जाए और वह खुद अपने बचे सारे मुकाबले जीते.

गायकवाड़ और कार्तिक छा गए

160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई चेन्नई की टीम ने संजू सैमसन का विकेट जल्दी खो दिया था. सैमसन 11 रन बनाकर आउट हो गए, वहीं उर्विल पटेल ने 24 रनों का योगदान दिया. 62 के स्कोर पर चेन्नई के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ और कार्तिक अंत तक क्रीज पर डटे रहे.

ऋतुराज गायकवाड़ ने IPL 2026 में लगातार दूसरी फिफ्टी लगाई, उन्होंने 48 गेंद में 67 रनों की दमदार पारी खेली. दूसरी ओर कार्तिक शर्मा ने अपने आईपीएल करियर का पहला अर्धशतक लगाया, उनके बल्ले से 54 रन निकले. कार्तिक, इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई के लिए फिफ्टी लगाने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए हैं. CSK के लिए सबसे कम उम्र में फिफ्टी आयुष म्हात्रे के नाम है.

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चेन्नई ने तीसरी बार किया ऐसा

IPL के इतिहास में ऐसा केवल तीसरी बार हुआ है, जब चेन्नई ने सीजन के दोनों मुकाबलों में मुंबई इंडियंस को मात दी हो. इससे पहले 2014 और 2023 में भी CSK ऐसा कर चुकी है. IPL 2026 में जब इन दोनों टीमों की पहली टक्कर हुई, तब चेन्नई ने 103 रनों की विशालकाय जीत दर्ज की थी. अब एक बार फिर चेन्नई ने MI को 8 विकेट की बड़ी हार का शिकार बनाया है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 02 May 2026 11:14 PM (IST)
Tags :
CSK Vs MI CHENNAI SUPER KINGS IPL HIGHLIGHTS IPL 2026
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