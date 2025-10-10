हार्दिक पांड्या को फिर चढ़ा प्यार का बुखार, खूबसूरत मॉडल के साथ कन्फर्म किया रिलेशनशिप!

हार्दिक पांड्या ने अपने नए रिलेशनशिप की पुष्टि कर दी है. उनका नाम लगातार माहिका शर्मा (Hardik Pandya New Girlfriend Name) के साथ जोड़ा जा रहा था, जो पेशे से एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं. अब हार्दिक ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा करते हुए माहिका के साथ अपने रिलेशनशिप का खुलकर इजहार कर दिया है. सामने आई तस्वीर में हार्दिक और माहिका (Hardik Pandya and Mahieka Sharma) समुद्र किनारे बीच पर आनंद ले रहे हैं.

इस रोमांटिक तस्वीर में हार्दिक ने माहिका शर्मा के गले में हाथ डाला हुआ है. एक तरफ भारतीय ऑलराउंडर ने काली शर्ट के साथ शॉर्ट्स पहने हुए हैं. वहीं माहिका ने सफेद शर्ट पहनी है. उन्होंने एक-दूसरी फोटो भी साझा की है, जिसमें हार्दिक और माहिका ने एक-दूसरे के हाथ में हाथ डाला हुआ है.

सूत्रों की मानें तो हार्दिक और माहिका को डेट करते हुए काफी समय बीत गया है, लेकिन पहली बार उन्होंने इसकी पब्लिक अनाउंसमेंट की है. दोनों पहली बार सुर्खियों में तब आए, जब उन्हें इसी महीने मुंबई एयरपोर्ट पर एकसाथ देखा गया था. उनका यह वीडियो खूब वायरल हुआ था.

अभी कुछ महीने पहले तक हार्दिक पांड्या का नाम जैस्मिन वालिया के साथ जोड़ा जा रहा था. आपको बता दें कि पिछले साल हार्दिक ने अपनी वाइफ नताशा स्टेनकोविक से तलाक ले लिया था. उनकी शादी 4 साल तक चली. इस रिश्ते से उनका एक बेटा भी है, जिसका नाम अगस्त्य है.

माहिका शर्मा पेशे से एक मॉडल और एक्टर हैं, कई म्यूजिक वीडियो और कई ब्रांड्स के लिए भी शूट कर चुकी हैं. वो फैशन वर्ल्ड में जाना पहचाना नाम हैं और सोशल मीडिया पर फैशन और फिटनेस से जुड़ा कंटेन्ट शेयर करती रहती हैं.

