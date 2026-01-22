India Vs New Zealand 1st T20I Match: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बीती रात यानी 21 जनवरी को हुआ. ये मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट ऐसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया, जो काफी हाई स्कोरिंग रहा. इस मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. कीवी टीम के कप्तान का ये फैसला उनके ऊपर बैकफायर कर गया. भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 238 रन बना डाले थे. टीम इंडिया को इस स्कोर तक पहुंचाने में अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह ने अहम योगदान दिया. अभिषेक ने 84 रन, तो रिंकू सिंह ने नॉट आउट 44 रन बनाए. दोनों ने 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की.

ग्लेन फिलिप्स ने नागपुर में खेली धमाकेदार पारी

दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के लिए ग्लेन फिलिप्स ने जबरदस्त बल्लेबाजी की. चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे ग्लेन फिलिप्स ने 195 के स्ट्राइक रेट से धमाकेदार पारी खेली. जिसमें उन्होंने 40 गेंद में 78 रन बनाए. फिलिप्स ने अपनी पारी में 4 चौके और 6 छक्के लगाए. उनके तूफानी बल्लेबाजी के सामने भारतीय गेंदबाज संघर्ष करते हुए नजर आए.

ग्लेन फिलिप्स ने जड़ा 100 से ज्यादा मीटर के 2 छक्के

टीम इंडिया के खिलाफ ग्लेन फिलिप्स ने 1 नहीं बल्कि 2 छक्के 100 से ज्यादा मीटर वाले लगाए. उन्होंने सिर्फ 3 गेंद के भीतर 100 से ज्यादा मीटर के 2 छक्के जड़े. 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने 105 मीटर का छक्का लगाया. भारत की तरफ से ये ओवर शिवम दुबे डाल रहे थे. इसके बाद, 13वां ओवर भारत की तरफ से वरुण चक्रवर्ती फेंकने आए. उनके ओवर की पहली गेंद पर ही ग्लेन फिलिप्स ने 107 मीटर का छक्का जड़ दिया. बता दें कि ग्लेन फिलिप्स अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में भी दमदार शतक जड़ा था, जो इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया था.