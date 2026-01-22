'मना शंकर वरप्रसाद गारू' मचा रही धमाल, 10 दिन कमा डाले इतने करोड़

Mana Shankara Varaprasad Garu BO Day 10: चुपचाप इस फिल्म ने 10 दिनों में कर डाली छप्परफाड़ कमाई, अब बनने वाली है 200 करोड़ी
Mana Shankara Varaprasad Garu BO Day 10: चिरंजीवी की फिल्म 'मना शंकर वरप्रसाद गारू' बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. हालांकि रिलीज के दूसरे बुधवार इसने अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया है.
चिरंजीवी की फिल्म 'मना शंकर वरप्रसाद गारू' तेलुगु सिनेमा के लिए ताज़ी हवा के झोंके की तरह आई है. इस फिल्म ने न केवल चिरंजीवी की पुराने जॉनर में वापसी कराई है, बल्कि बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड भी तोड़े हैं. वहीं रिलीज के पहले हफ्ते में इसने शानदार कमाई की और फिर दूसरे वीकेंड पर भी इसका केलक्शन शानदार रहा. लेकिन अब वीकडेज में इसकी कमाई में गिरावट देखी जा रही है. हालांकि तमाम नई फिल्मों की भीड़ के बीच ये तेलुगु फिल्म सबसे ज्यादा कारोबार कर रह रही है. इसी के साथ चलिए यहां जानते हैं 'मना शंकर वरप्रसाद गारू' ने रिलीज के दूसरे बुधवार यानी 10वें दिन कितना कलेक्शन किया है?
'मना शंकर वरप्रसाद गारू' की 10वें दिन की कमाई कितनी रही?
अपनी रिलीज़ के दस दिनों से भी कम समय में, चिरंजीवी की लेटेस्ट रिलीज फिल्म, 'मना शंकर वरप्रसाद गारू' टॉलीवुड स्टार की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. पोंगल/संक्रांति के दौरान रिलीज़ हुई सभी तमिल और तेलुगु फिल्मों को ध्यान में रखते हुए, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे शानदार परफॉर्म किया है. वहीं बुधवार, 21 जनवरी को, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने 10 दिन पूरे कर लिए हैं. वहीं फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो
सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 'मना शंकर वरप्रसाद गारू' ने पेड प्रीव्यू शो से 9.35 करोड़ और पहले दिन 32.25 करोड़ की कमाई की थी. इसके बाद दूसरे दिन इसने 18.75 करोड़, तीसरे दिन 19.5 करोड़, चौथे दिन 22 करोड़, पांचवें दिन 19.5 करोड़, छठे दिन 18.9 करोड़, सातवें दिन 17.65 करोड़, 8वें दिन 8 करोड़ और 9वें दिन 5.75 करोड़ का कलेक्शन किया.
- वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'मना शंकर वरप्रसाद गारू' ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे बुधवार को 4 करोड़ की कमाई की है.
- इसी के साथ 'मना शंकर वरप्रसाद गारू' की 10 दिनों की कुल कमाई अब 175.65 करोड़ रुपये हो गई है.
'मना शंकर वरप्रसाद गारू' 200 करोड़ी बनन से इंचभर दूर
'मना शंकर वरप्रसाद गारू' ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक शानदार परफॉर्म किया है. हालांकि रिलीज के दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई में काफी गिरावट भी देखी जा रही है लेकिन इसने 10 दिनों में 175 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. इसी के साथ ये 200 करोड़ी बनने से इंचभर दूर रह गई है. इस आंकड़े को पार करने के लिए इसे अब 25 करोड़ और कमाने की जरूरत है. उम्मीद है कि गणतंत्र दिवस की छुट्टियों के दौरान इसके कलेक्शन में तेजी आएगी और य़े इस आंकड़े को पार कर जाएगी.
'मना शंकर वरप्रसाद गारू' ने बनाया ये रिकॉर्ड
फिल्म के पहले हफ्ते के 157.75 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन ने पैन इंडियन फिल्मों को छोड़कर तेलुगु सिनेमा के लिए एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है केवल तेलुगु भाषा की बाइलिंग्वल या पैन इंडियन फिल्में ही इस बेंचमार्क को पूरा कर पाई हैं. जहां आरआरआर ने अपने पहले हफ्ते में 298 करोड़ रुपये कमाए और बाहुबली 2 ने 202 करोड़ रुपये कमाए थे तो वहीं क्रमशः 152 करोड़ रुपये और 137 करोड़ रुपये के पहले हफ्ते के घरेलू कलेक्शन के साथ, संक्रांतिकी वस्तुथनम और सई रा नरसिम्हा रेड्डी जैसी तेलुगु फिल्में 'मना शंकर वरप्रसाद गारू' से पीछे रह गईं हैं.
'मना शंकर वरप्रसाद गारू' के बारे में
अनिल रविपुडी द्वारा निर्देशित, 'मना शंकर वरप्रसाद गारू' एक क्लासिक चिरंजीवी-स्टाइल की एक्शन एंटरटेनर है जिसमें नयनतारा भी हैं और दग्गुबाती वेंकटेश ने फिल्म में एक्सटेंडेड कैमियो किया है. यह फ़िल्म संक्रांति की छुट्टियों से पहले सोमवार, 12 जनवरी को रिलीज़ हुई थी.
