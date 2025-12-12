कमाल है ये एक साल की बच्ची, गजब का कारनामा कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम करवाया दर्ज
एक साल की बच्ची वेदा परेश ने खेलों की दुनिया में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है. महाराष्ट्र के रत्नागिरी से आने वाली वेदा परेश ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवा लिया है. वो 100 मीटर तैराकी करने वाली सबसे युवा तैराक बन गई हैं. उन्होंने यह कारनामा 1 साल 9 महीने और 10 दिन की उम्र में किया. इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अनुसार वेदा ने रत्नागिरी स्थित नागम निगम स्विमिंग पूल में 10 मिनट और 8 सेकेंड का समय लेकर 100 मीटर पूरे किए.
इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर वेदा परेश की उपलब्धि को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है और इतनी कम उम्र के किसी व्यक्ति के लिए इसे उल्लेखनीय उपलब्धि बताया है.
इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अनुसार वेदा सबसे कम उम्र में 100 मीटर तैराकी करने वाली बच्ची बन गई हैं. उसका जन्म 22 जनवरी, 2024 को हुआ था. उसने 25 मीटर लंबे लैप का चार बार चक्कर लगाकर 100 मीटर तैराकी पूरी की.
वेदा परेश के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर भी उन्होंने अपनी तैराकी की कई वीडियो साझा की हैं. इस लेख को लिखे जाने तक उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या 4800 से अधिक है और नियमित रूप से इस अकाउंट पर उनकी तैराकी की वीडियो सामने आती रहती हैं.
इससे पहले नवंबर 2025 में 10 वर्षीय आनवी शैलेश ने अटल सेतु से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया तक ओपन वाटर में 17 किलोमीटर तक तैराकी की थी. वो ऐसा चुनौतीपूर्ण टास्क पूरा करने वाली भारत की युवा तैराकों में से एक रहीं. यह उपलब्धि इसलिए बहुत खास रही, क्योंकि आनवी ने अपने 10वें जन्मदिवस पर यह कारनामा करके दिखाया था.
