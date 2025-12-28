विराट कोहली को..., नवजोत सिंध सिद्धू ने भगवान से मांगा ऐसा वरदान, हर कोई हैरान

विराट कोहली इस समय वनडे मैचों में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. विजय हजारे ट्रॉफी के आंकड़ों को मिलाकर देखें तो विराट पिछली 6 पारियों में 146 के अविश्वसनीय औसत से 584 रन बना चुके हैं. दिल्ली के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में एक शतक और एक अर्धशतक लगा चुके हैं.

टीम इंडिया की अगली वनडे सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ होनी है, जो 11 जनवरी से शुरू होगी. कोहली की यह फॉर्म उनके फैंस के लिए खुशखबरी के समान है क्योंकि उनका शानदार प्रदर्शन कहीं ना कहीं उनकी 2027 ODI वर्ल्ड कप स्क्वाड में में जगह पक्की कर चला है. इसी साल जब मई में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास लिया तो सब चौंक गए थे. वो टी20 से पिछले साल ही रीटायर हो गए थे. इसलिए कोहली अब सिर्फ ODI ही खेलते हैं.

मेरी विश, विराट को टेस्ट में वापस लाओ- नवजोत सिद्धू

ऐसे हजारों-लाखों फैंस होंगे, जो विराट को अन्य फॉर्मेट में वापसी करते देखना चाहते होंगे. इन्हीं में एक नाम पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का भी है, जिन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से अपनी विश बताई. उन्होंने विश में मांगा कि अगर भगवान उन्हें एक वरदान दे तो वो विराट की टेस्ट क्रिकेट में वापसी देखना चाहेंगे.

नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, "अगर भगवान मुझे एक वरदान देता तो मैं कहता कि विराट कोहली को रिटायरमेंट से वापस लाओ और टेस्ट क्रिकेट खिलाओ. डेढ़ अरब आबादी वाले देश के लिए इससे ज्यादा उत्साह की बात और क्या होगी. उनकी फिटनेस किसी 20 साल के नौजवान जैसी है, वो 24 कैरट का खरा सोना हैं."

क्या विराट की होगी टेस्ट में वापसी

विराट कोहली की टेस्ट रिटायरमेंट से वापसी को लेकर अलग-अलग तरह के दावे किए जाते रहे हैं. मगर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची वनडे के बाद विराट ने खुद टेस्ट क्रिकेट में वापसी की सभी संभावनाओं को खारिज कर दिया था. उनका कहना था कि वो अब सिर्फ एक फॉर्मेट ही खेलते हैं और यही सच्चाई है.

