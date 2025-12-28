कीरन पोलार्ड पिछले 2 दशकों से क्रिकेट जगत में धमाल मचा रहे हैं. 38 की उम्र में भी यह कैरेबियाई बल्लेबाज तबाही मचा रहा है. उन्होंने इंटरनेशनल लीग टी20 में एक ही ओवर में 30 रन बनाकर सुर्खियां बटोरी हैं. उन्होंने यह कारनामा लीग के 29वें मैच में किया, जिसमें MI अमीरात का सामना दुबई कैपिटल्स के साथ हुआ. पोलार्ड ने वकार सलामखील के एक ही ओवर में 4 छक्के सहित 30 रन बटोरे.

दुबई कैपिटल्स ने इस मैच में पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 122 रन बनाए थे. जवाब में MI अमीरात ने 20 गेंद शेष रहते 8 विकेट से इस मैच को जीत लिया. पोलार्ड 31 गेंद में 44 रन बनाकर नाबाद लौटे.

एक ओवर में 4 छक्के, 30 रन

MI अमीरात को अंतिम 6 ओवरों में जीत के लिए 40 रन बनाने थे. 15वें ओवर में वकार सलीमखील गेंदबाजी करने आए, जिन्होंने अपने स्पेल के पहले 3 ओवर में केवल 13 रन दिए थे. इतनी कसी हुई गेंदबाजी करने के बाद वकार ने भी नहीं सोचा होगा कि यह दिन उनके लिए बहुत खराब साबित होने वाला है.

15वें ओवर की पहली गेंद पर पोलार्ड ने छक्का लगा दिया और दूसरी गेंद पर चौका आया. पोलार्ड इतनी तेजी से बल्ला घुमा रहे थे कि 2 हिट के बाद अंपायरों को गेंद की जांच करनी पड़ी, कहीं उसने अपनी शेप तो नहीं खो दी है. मगर उसी गेंद से मैच जारी रहा. तीसरी गेंद पर 2 रन आए, वहीं अंतिम तीनों गेंदों पर 6 रन बटोरते हुए पोलार्ड ने छक्कों की हैट्रिक लगा दी.

प्लेऑफ में जा चुकी है MI

MI अमीरात ने लीग स्टेज के 10 मैचों में 7 जीत दर्ज की. MI प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी है. पहले क्वालीफायर मैच में MI टीम का सामना डेजर्ट वाइपर्स के साथ होगा. ILT20 लीग का फाइनल 4 जनवरी को खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें:

Year Ender 2025: इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 5 खिलाड़ी, लिस्ट में कोई भारतीय शामिल नहीं