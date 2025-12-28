हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट6,6,6,6..., 38 साल के कीरन पोलार्ड का धूम धड़ाका, एक ओवर में ठोक दिए 30 रन; तूफानी बैटिंग का वीडियो वायरल

6,6,6,6..., 38 साल के कीरन पोलार्ड का धूम धड़ाका, एक ओवर में ठोक दिए 30 रन; तूफानी बैटिंग का वीडियो वायरल

Kieron Pollard 30 Runs Over: 38 वर्षीय कीरन पोलार्ड पिछले 2 दशकों से क्रिकेट जगत में धमाल मचा रहे हैं. अब पोलार्ड ने एक ही ओवर में 30 रन बना दिए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Dec 2025 06:17 PM (IST)
Preferred Sources

कीरन पोलार्ड पिछले 2 दशकों से क्रिकेट जगत में धमाल मचा रहे हैं. 38 की उम्र में भी यह कैरेबियाई बल्लेबाज तबाही मचा रहा है. उन्होंने इंटरनेशनल लीग टी20 में एक ही ओवर में 30 रन बनाकर सुर्खियां बटोरी हैं. उन्होंने यह कारनामा लीग के 29वें मैच में किया, जिसमें MI अमीरात का सामना दुबई कैपिटल्स के साथ हुआ. पोलार्ड ने वकार सलामखील के एक ही ओवर में 4 छक्के सहित 30 रन बटोरे.

दुबई कैपिटल्स ने इस मैच में पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 122 रन बनाए थे. जवाब में MI अमीरात ने 20 गेंद शेष रहते 8 विकेट से इस मैच को जीत लिया. पोलार्ड 31 गेंद में 44 रन बनाकर नाबाद लौटे.

एक ओवर में 4 छक्के, 30 रन

MI अमीरात को अंतिम 6 ओवरों में जीत के लिए 40 रन बनाने थे. 15वें ओवर में वकार सलीमखील गेंदबाजी करने आए, जिन्होंने अपने स्पेल के पहले 3 ओवर में केवल 13 रन दिए थे. इतनी कसी हुई गेंदबाजी करने के बाद वकार ने भी नहीं सोचा होगा कि यह दिन उनके लिए बहुत खराब साबित होने वाला है.

15वें ओवर की पहली गेंद पर पोलार्ड ने छक्का लगा दिया और दूसरी गेंद पर चौका आया. पोलार्ड इतनी तेजी से बल्ला घुमा रहे थे कि 2 हिट के बाद अंपायरों को गेंद की जांच करनी पड़ी, कहीं उसने अपनी शेप तो नहीं खो दी है. मगर उसी गेंद से मैच जारी रहा. तीसरी गेंद पर 2 रन आए, वहीं अंतिम तीनों गेंदों पर 6 रन बटोरते हुए पोलार्ड ने छक्कों की हैट्रिक लगा दी.

प्लेऑफ में जा चुकी है MI

MI अमीरात ने लीग स्टेज के 10 मैचों में 7 जीत दर्ज की. MI प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी है. पहले क्वालीफायर मैच में MI टीम का सामना डेजर्ट वाइपर्स के साथ होगा. ILT20 लीग का फाइनल 4 जनवरी को खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें:

Year Ender 2025: इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 5 खिलाड़ी, लिस्ट में कोई भारतीय शामिल नहीं

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 28 Dec 2025 06:17 PM (IST)
Tags :
Kieron Pollard ILT20 ILT20 League
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'36 घंटों में कम से कम 80 ड्रोन दागे', पाकिस्तान के डिप्टी PM का बड़ा कबूलनामा- ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुआ नूर खान एयरबेस
'36 घंटों में कम से कम 80 ड्रोन', इशाक डार का कबूलनामा- ऑपरेशन सिंदूर में नूर खान एयरबेस को नुकसान पहुंचा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: धर्मांतरण रोकने के लिए करें AI का करें इस्तेमाल, पुलिस को CM योगी के निर्देश
यूपी: धर्मांतरण रोकने के लिए करें AI का करें इस्तेमाल, पुलिस को CM योगी के निर्देश
साउथ सिनेमा
थलापति विजय ने नम आंखों से दी एक्टिंग करियर को विदाई, बोले- 'मेरी आखिरी फिल्म दर्दनाक है'
थलापति विजय ने एक्टिंग करियर को कहा अलविदा, बोले- 'आखिरी फिल्म दर्दनाक है'
इंडिया
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Sunidhi Chauhan Interview | 40th Fimfare सम्मान | मेहनत से सफलता तक का सफर
Akhilesh के आरोपों पर यूपी CEC ने रखा हिसाब, 2.89 करोड़ वोट कटने का खुलासा | UP Politics
Bihar Politics: Nishant kumar की राजनीति में एंट्री को लेकर दबाव, JDU नेताओं की भूख हड़ताल | Nitish
Dhurandhar के बाद Akshaye Khanna का बढ़ा Attitude! Drishyam 3 से हुए Out
Breaking News: Bengal में PSO से मारपीट, हुमायूं के बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'36 घंटों में कम से कम 80 ड्रोन दागे', पाकिस्तान के डिप्टी PM का बड़ा कबूलनामा- ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुआ नूर खान एयरबेस
'36 घंटों में कम से कम 80 ड्रोन', इशाक डार का कबूलनामा- ऑपरेशन सिंदूर में नूर खान एयरबेस को नुकसान पहुंचा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: धर्मांतरण रोकने के लिए करें AI का करें इस्तेमाल, पुलिस को CM योगी के निर्देश
यूपी: धर्मांतरण रोकने के लिए करें AI का करें इस्तेमाल, पुलिस को CM योगी के निर्देश
साउथ सिनेमा
थलापति विजय ने नम आंखों से दी एक्टिंग करियर को विदाई, बोले- 'मेरी आखिरी फिल्म दर्दनाक है'
थलापति विजय ने एक्टिंग करियर को कहा अलविदा, बोले- 'आखिरी फिल्म दर्दनाक है'
इंडिया
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
बॉलीवुड
2026 होगा हॉलीवुड फिल्मों के फैंस के लिए बेहद खास, स्पाइडर-मैन भी आ रहा है और 'जुमांजी' भी
2026 होगा हॉलीवुड फिल्मों के फैंस के लिए बेहद खास, स्पाइडर-मैन भी आ रहा है और 'जुमांजी' भी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
इंडिया
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
यूटिलिटी
क्या पीएम किसान योजना में परिवार के सभी लोग फायदा उठा सकते हैं? जान लें परिवार से जुड़ा ये नियम
क्या पीएम किसान योजना में परिवार के सभी लोग फायदा उठा सकते हैं? जान लें परिवार से जुड़ा ये नियम
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget