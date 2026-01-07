हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीUIDAI में सेक्शन ऑफिसर की भर्ती शुरू, लाखों में सैलरी; जानिए योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

UIDAI में सेक्शन ऑफिसर की भर्ती शुरू, लाखों में सैलरी; जानिए योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

सरकारी कर्मचारियों के लिए UIDAI में नौकरी का मौका है. आइए जानते हैं इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है और कितनी सैलरी मिलेगी.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 07 Jan 2026 11:54 AM (IST)
Preferred Sources

UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने सेक्शन ऑफिसर के पद पर भर्ती निकाली है. यह मौका उन लोगों के लिए है जो पहले से किसी सरकारी विभाग, राज्य सरकार, PSU या किसी स्वायत्त संस्था में नौकरी कर रहे हैं. यह भर्ती डिपुटेशन के आधार पर होगी, यानी चयन होने पर उम्मीदवार को कुछ सालों के लिए UIDAI में काम करने का मौका मिलेगा और बाद में वह अपने पुराने विभाग में वापस जा सकेगा. यह अवसर करियर ग्रोथ, नए अनुभव और केंद्रीय स्तर पर काम करने का बेहतर प्लेटफॉर्म प्रदान करता है.

यह पोस्ट UIDAI के टेक्नोलॉजी सेंटर, बेंगलुरु में है. सेक्शन ऑफिसर का काम आधार नंबर जारी करने, आधार ऑथेंटिकेशन से जुड़ी नीतियों पर काम करना और विभाग के प्रशासनिक कामों को संभालना होगा. इसके अलावा ऑफिस से जुड़े कंप्यूटर, फाइल मैनेजमेंट, रिपोर्ट तैयार करना और ई-गवर्नेंस से संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी भी होगी, जिससे डिजिटल प्रशासन को मजबूती मिलेगी.

कौन कर सकता है आवेदन

इस पद के लिए वही अधिकारी आवेदन कर सकते हैं जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, PSU या किसी स्वायत्त संस्थान में पहले से नौकरी कर रहे हों. उम्मीदवार के पास प्रशासन, लीगल, HR, फाइनेंस, अकाउंट्स या ई-गवर्नेंस से जुड़ा अनुभव होना चाहिए. कंप्यूटर पर ऑफिस का काम करना आना जरूरी है. प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग इस भर्ती के लिए पात्र नहीं हैं.

आयु सीमा क्या है

UIDAI सेक्शन ऑफिसर भर्ती के लिए उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 56 साल होनी चाहिए. आयु की गणना डिपुटेशन से जुड़े नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी.

कितनी मिलेगी सैलरी

इस पद पर चयन होने पर 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल-8 की सैलरी मिलेगी. वेतन 47,600 रुपये से शुरू होकर 1,51,100 रुपये प्रति माह तक होगा. इसके अलावा केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी.

यह भी पढ़ें - कान से नहीं, हौसले से सुनी मंजिल की आवाज; सुनने में परेशानी के बावजूद निसा ने 40 की उम्र में क्रैक किया UPSC

आवेदन की अंतिम तारीख

UIDAI सेक्शन ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन पहुंचने की अंतिम तारीख 12 जनवरी 2026 तय की गई है.समय सीमा के बाद भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

कैसे होगा चयन

चयन प्रक्रिया पूरी तरह डिपुटेशन के आधार पर होगी. पहले आवेदन और दस्तावेजों की जांच की जाएगी. इसके बाद योग्य और अनुभवी उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया के लिए चुना जाएगा.

आवेदन कैसे करें

इस भर्ती के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से करना होगा. उम्मीदवारों को अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र Director (HR), UIDAI, आधार कॉम्प्लेक्स, NTI लेआउट, टाटा नगर, कोडिगेहल्लि, टेक्नोलॉजी सेंटर, बेंगलुरु – 560092 के पते पर निर्धारित समय सीमा के भीतर भेजना होगा.

यह भी पढ़ें - हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड में जॉब पाने का शानदार मौका, बिना एग्जाम होगा सिलेक्शन

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 07 Jan 2026 11:54 AM (IST)
UIDAI Recruitment 2026 UIDAI Section Officer Vacancy
