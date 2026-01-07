UIDAI में सेक्शन ऑफिसर की भर्ती शुरू, लाखों में सैलरी; जानिए योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने सेक्शन ऑफिसर के पद पर भर्ती निकाली है. यह मौका उन लोगों के लिए है जो पहले से किसी सरकारी विभाग, राज्य सरकार, PSU या किसी स्वायत्त संस्था में नौकरी कर रहे हैं. यह भर्ती डिपुटेशन के आधार पर होगी, यानी चयन होने पर उम्मीदवार को कुछ सालों के लिए UIDAI में काम करने का मौका मिलेगा और बाद में वह अपने पुराने विभाग में वापस जा सकेगा. यह अवसर करियर ग्रोथ, नए अनुभव और केंद्रीय स्तर पर काम करने का बेहतर प्लेटफॉर्म प्रदान करता है.

यह पोस्ट UIDAI के टेक्नोलॉजी सेंटर, बेंगलुरु में है. सेक्शन ऑफिसर का काम आधार नंबर जारी करने, आधार ऑथेंटिकेशन से जुड़ी नीतियों पर काम करना और विभाग के प्रशासनिक कामों को संभालना होगा. इसके अलावा ऑफिस से जुड़े कंप्यूटर, फाइल मैनेजमेंट, रिपोर्ट तैयार करना और ई-गवर्नेंस से संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी भी होगी, जिससे डिजिटल प्रशासन को मजबूती मिलेगी.



कौन कर सकता है आवेदन



इस पद के लिए वही अधिकारी आवेदन कर सकते हैं जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, PSU या किसी स्वायत्त संस्थान में पहले से नौकरी कर रहे हों. उम्मीदवार के पास प्रशासन, लीगल, HR, फाइनेंस, अकाउंट्स या ई-गवर्नेंस से जुड़ा अनुभव होना चाहिए. कंप्यूटर पर ऑफिस का काम करना आना जरूरी है. प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग इस भर्ती के लिए पात्र नहीं हैं.



आयु सीमा क्या है



UIDAI सेक्शन ऑफिसर भर्ती के लिए उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 56 साल होनी चाहिए. आयु की गणना डिपुटेशन से जुड़े नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी.



कितनी मिलेगी सैलरी



इस पद पर चयन होने पर 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल-8 की सैलरी मिलेगी. वेतन 47,600 रुपये से शुरू होकर 1,51,100 रुपये प्रति माह तक होगा. इसके अलावा केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी.

आवेदन की अंतिम तारीख



UIDAI सेक्शन ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन पहुंचने की अंतिम तारीख 12 जनवरी 2026 तय की गई है.समय सीमा के बाद भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.



कैसे होगा चयन



चयन प्रक्रिया पूरी तरह डिपुटेशन के आधार पर होगी. पहले आवेदन और दस्तावेजों की जांच की जाएगी. इसके बाद योग्य और अनुभवी उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया के लिए चुना जाएगा.



आवेदन कैसे करें



इस भर्ती के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से करना होगा. उम्मीदवारों को अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र Director (HR), UIDAI, आधार कॉम्प्लेक्स, NTI लेआउट, टाटा नगर, कोडिगेहल्लि, टेक्नोलॉजी सेंटर, बेंगलुरु – 560092 के पते पर निर्धारित समय सीमा के भीतर भेजना होगा.



