2006 में आई फिल्म 'खोसला का घोसला' के फैंस के लिए गुड न्यूज है दरअसल इसकी सीक्वल, 'खोसला का घोसला 2', की शूटिंग फिलहाल दिल्ली में चल रही है. वहीं रूमर्स हैं कि सीक्वल में रवि किशन ने बोमन ईरानी को रिप्लेस किया है. ऐसे में एक्टर ने खुद इन अफवाहों की सच्चाई बताई है.

क्या रवि किशन ने किया है बोमन ईरानी को रिप्लेस

बता दें कि 'खोसला का घोसला 2' की शूटिंग के पहले दिन 'खोसला का घोसला' में अहम किरदार निभाने वाले बोमन ईरानी नजर नहीं आए. जिसके बाद फैंस ये जानने के लिए बेसब्र हो गए हैं कि क्या फिल्म का आइकॉनिक किरदार खुराना (बोमन ईरानी स्टारर) का कमबैक होगा? वहीं इस बीच फिल्म में रवि किशन के शामिल होने से यह अटकलें और तेज हो गईं कि शायद उन्होंने बोमन ईरानी को रिप्लेस किया है. हालांकि, एचटी सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक रवि किशन ने बोमन की जगह नहीं ली है. बोमन 8 जनवरी से शूटिंग में शामिल होने वाले हैं.

रवि ने खुद इन रूमर्स पर अपनी रिएक्शन देते हुए कहा, “सभी कलाकार मौजूद हैं, मैं उनकी जगह नहीं ले रहा हूं. मेरा किरदार नया है. स्क्रिप्ट शानदार है. मेरे सभी फैंस मुझे एक बिल्कुल अलग अवतार में देखेंगे.” 56 वर्षीय रवि किशन ने ये भी कहा "इस फिल्म की कास्ट में शामिल होकर मैं बेहद एक्साइटेड हूं. मैं दिल्ली में होने वाली शूटिंग का हिस्सा रहूंगा."

दिल्ली-एनसीआर में चल रही 'खोसला का घोसला 2' की शूटिंग

सूत्रों से यह भी पता चला है कि मौजूदा शेड्यूल अगले 20 दिनों तक चलेगा। पहली फिल्म की तरह ही, कहानी का अधिकांश हिस्सा एक घर के अंदर ही घटित होता है. नोएडा, गुरुग्राम और कनॉट प्लेस जैसी जगहों की शूटिंग भी चल रही है. फिलहाल फिल्म की ओरिजनल कास्ट तारा शर्मा सलूजा, अनुपम खेर, रणवीर शौरी, रवि किशन, किरण जुनेजा और परवीन डबास फिलहाल गुड़गांव में सीक्वल की शूटिंग कर रहे हैं.

वहीं फैंस इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि पहले पार्ट की तरह ही सीक्वल भी काफी एंटरटेनिंग होगा.