एक या दो नहीं, शुभमन गिल ने तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड; 10वें टेस्ट शतक से रच डाला इतिहास

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएक या दो नहीं, शुभमन गिल ने तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड; 10वें टेस्ट शतक से रच डाला इतिहास

Shubman Gill Records: भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने अपने टेस्ट करियर में 10 शतक पूरे कर लिए हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ 129 रन की पारी खेल उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 11 Oct 2025 04:27 PM (IST)
Preferred Sources

जब कोई बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हो, तो उसके सामने बड़े-बड़े रिकॉर्ड भी छोटे दिखाई देने लगते हैं. कुछ ऐसा ही शुभमन गिल के साथ हो रहा है. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 129 रनों की पारी खेल कई सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं. बता दें कि यह बतौर कप्तान शुभमन गिल का पिछली 12 टेस्ट पारियों में पांचवां शतक है. गिल की शतकीय पारी की बदौलत टीम इंडिया पहली पारी में 518 रनों के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही. भारत ने 518 पर अपनी पारी घोषित की. यहां उन 5 बड़े रिकॉर्ड्स के बारे में जान लेते हैं, जो गिल ने 129 रनों की पारी के दौरान तोड़े हैं.

शुभमन गिल ने तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड

भारतीय टेस्ट कप्तान द्वारा साल में सबसे ज्यादा शतक- शुभमन गिल इसी साल कप्तान बनने के बाद 5 शतकीय पारी खेल चुके हैं. किसी भारतीय टेस्ट कप्तान द्वारा एक साल में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में उन्होंने विराट कोहली की बराबरी कर ली है. विराट ने 2017 और 2018 में बतौर कप्तान पांच-पांच शतक लगाए थे. सचिन तेंदुलकर ने बतौर कप्तान 4 शतक लगाए थे.

घरेलू टेस्ट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर- ये घरेलू टेस्ट मैचों में शुभमन गिल के टेस्ट करियर का सर्वोच्च स्कोर भी है. इससे पहले उनका भारतीय सरजमीं पर सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 128 रन का था, जो उन्होंने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था. अब उन्होंने अपना ही स्कोर बेहतर करते हुए 129 रन बनाए हैं.

WTC में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन- शुभमन गिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. उनके नाम अब 2826 रन हैं. गिल ने ऋषभ पंत को पीछे छोड़ा है, जो अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2731 रन बना चुके हैं. रोहित शर्मा ने 2716 रन और विराट कोहली 2617 रनों के साथ इस सूची में चौथे नंबर पर हैं.

बाबर आजम को पीछे छोड़ा- वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में शुभमन गिल ने बाबर आजम और रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया है. अब WTC में गिल के नाम 5 शतक हैं, जबकि रोहित शर्मा और बाबर आजम ने बतौर कप्तान चार-चार सेंचुरी लगाई थीं. सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड जो रूट के नाम है, जिन्होंने बतौर कप्तान WTC में 8 बार 100 रनों का आंकड़ा छुआ है.

साल में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक- शुभमन गिल ने एक साल में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने के मामले में सुनील गावस्कर और विराट कोहली की बराबरी कर ली है. उन्होंने भी एक साल में 5 टेस्ट सेंचुरी लगाने का कारनामा किया था. हालांकि एक साल में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने का भारतीय रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 2010 में 7 शतक लगाए थे.

यह भी पढ़ें:

अब शुभमन गिल सिर्फ ब्रैडमैन से पीछे, 84 का है औसत और 12 पारियों में ठोक दिए 5 शतक; हैरान करने वाले आंकड़े

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 11 Oct 2025 04:27 PM (IST)
Tags :
Shubman Gill Record IND Vs WI SHUBMAN GILL
