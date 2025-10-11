टेस्ट कप्तान बनने से पहले शुभमन गिल का औसत 35.06 का था. कप्तानी मिलने के बाद उन्होंने नंबर-4 का जिम्मा संभाला है, जहां वो रनों की बारिश कर रहे हैं. नंबर-4 पर विराट कोहली ने जो लीगेसी कायम की थी, उसे गिल बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं. यह तथ्य हैरान कर देने वाला है कि कप्तान बनने के बाद सिर्फ 12 पारियों में शुभमन गिल का टेस्ट औसत 43 को लांघ गया है. इस दौरान उन्होंने 5 शतक भी जड़ दिए हैं.

कप्तान बनने से पहले शुभमन गिल ने अपने टेस्ट करियर में 59 पारियों में 35.06 के औसत से 1893 रन बनाए थे. कप्तानी मिलने से पहले उन्होंने पांच शतकीय पारी खेली थीं. इंग्लैंड टूर से लेकर अब तक 12 पारियों में में गिल ने 933 रन बना लिए हैं, जिनमें एक डबल सेंचुरी भी शामिल है. कप्तान बनने के बाद उनका बल्लेबाजी औसत 84.8 का रहा है.

शुभमन गिल, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डॉन ब्रैडमैन से ज्यादा पीछे नहीं हैं. दरअसल बतौर कप्तान 7 या उससे ज्यादा पारियों में सबसे ज्यादा औसत डॉन ब्रैडमैन का रहा, जिन्होंने 101.51 के औसत से रन बनाए थे. गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में नाबाद 129 रन की पारी खेली. इससे पहले उन्होंने पहले टेस्ट मैच में भी 50 रन बनाए थे.

गिल का जबरदस्त फॉर्म

शुभमन गिल ने बतौर कप्तान अपने पहले टेस्ट मैच में ही शतक ठोक दिया था. उन्होंने हेडिंग्ली टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 147 रन की पारी खेली थी. वो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे. उन्होंने 10 पारियों में 4 शतक समेत 754 रन बनाए थे.

कप्तान बनने के बाद सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जब शुभमन गिल किसी टेस्ट पारी में 10 रन भी ना बना सके हों. बतौर कप्तान उनका कनवर्जन रेट बहुत बेहतरीन रहा है. यह भी बताते चलें कि गिल अब भारत की ODI टीम के कप्तान भी बन गए हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में टीम की कप्तानी करेंगे.

