वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में 5 भारतीय बल्लेबाज शामिल

List Of Double Hundred In ODI Cricket: वनडे क्रिकेट में एक समय था जब एक पारी में दोहरा शतक बनाना सपने की तरह था. पाकिस्तान के सईद अनवर द्वारा वनडे में बनाया गया 194 रनों का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड लगातार 17 सालों तक बना रहा था. ये रिकॉर्ड किसी पुरुष खिलाड़ी की पहुंच से साल 2010 तक दूर रहा था. आखिरकार भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने इस रिकॉर्ड को साल 2010 में तोड़ दिया था. वहीं, अब तक 12 क्रिकेटरों ने वनडे में 12 दोहरे शतक बनाए हैं जिसमें 5 भारतीय बल्लेबाज शामिल हैं. इन 12 दोहरे शतकों में से 7 शतक तो केवल भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए हैं.

दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट इस प्रकार है:-

1. रोहित शर्मा (IND) 264 (सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर) श्रीलंका, 2014 2. मार्टिन गुप्टिल (NZ) 237* वेस्ट इंडीज, मार्च 2015 3. अमेलिया केर (NZ) 232* आयरलैंड, जून 2018 4. बेलिंडा क्लार्क (Aus) 229*(पहली महिला) डेनमार्क, दिसंबर 1997 5. वीरेंद्र सहवाग (IND) 219 वेस्ट इंडीज, दिसंबर 2011 6. क्रिस गेल (WI) 215 (सबसे तेज) जिम्बाब्वे, फरवरी 2015 7. फखर जमान (PAK) 210* जिम्बाब्वे, जुलाई 2018 8. पथुम निसंका (SL) 210* अफगानिस्तान, फरवरी 2024 9. ईशान किशन (IND) 210 बांग्लादेश, दिसंबर 2022 10. रोहित शर्मा (IND) 209 ऑस्ट्रेलिया, नवंबर 2013 11. रोहित शर्मा (IND) 208* श्रीलंका, दिसंबर 2017 12. शुभमन गिल (IND) 208 न्यूजीलैंड, जनवरी 2023 13. ग्लेन मैक्सवेल (AUS) 201* अफगानिस्तान, नवम्बर 2023 14. सचिन तेंदुलकर (IND) 200* (पहला पुरुष) दक्षिण अफ्रीका, फरवरी 2010

वनडे क्रिकेट में शतकों और दोहरे शतकों के रिकॉर्ड