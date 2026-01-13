वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में 5 भारतीय बल्लेबाज शामिल
Double Hundred In ODI Cricket: वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक कुल 12 दोहरे शतक बने, जिसमें 7 भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए हैं. इसमें भी रोहित शर्मा एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 3 दोहरे शतक जड़े हैं.
List Of Double Hundred In ODI Cricket: वनडे क्रिकेट में एक समय था जब एक पारी में दोहरा शतक बनाना सपने की तरह था. पाकिस्तान के सईद अनवर द्वारा वनडे में बनाया गया 194 रनों का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड लगातार 17 सालों तक बना रहा था. ये रिकॉर्ड किसी पुरुष खिलाड़ी की पहुंच से साल 2010 तक दूर रहा था. आखिरकार भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने इस रिकॉर्ड को साल 2010 में तोड़ दिया था. वहीं, अब तक 12 क्रिकेटरों ने वनडे में 12 दोहरे शतक बनाए हैं जिसमें 5 भारतीय बल्लेबाज शामिल हैं. इन 12 दोहरे शतकों में से 7 शतक तो केवल भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए हैं.
दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट इस प्रकार है:-
|
1. रोहित शर्मा (IND)
|
264 (सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर)
|
श्रीलंका, 2014
|
2. मार्टिन गुप्टिल (NZ)
|
237*
|
वेस्ट इंडीज, मार्च 2015
|
3. अमेलिया केर (NZ)
|
232*
|
आयरलैंड, जून 2018
|
4. बेलिंडा क्लार्क (Aus)
|
229*(पहली महिला)
|
डेनमार्क, दिसंबर 1997
|
5. वीरेंद्र सहवाग (IND)
|
219
|
वेस्ट इंडीज, दिसंबर 2011
|
6. क्रिस गेल (WI)
|
215 (सबसे तेज)
|
जिम्बाब्वे, फरवरी 2015
|
7. फखर जमान (PAK)
|
210*
|
जिम्बाब्वे, जुलाई 2018
|
8. पथुम निसंका (SL)
|
210*
|
अफगानिस्तान, फरवरी 2024
|
9. ईशान किशन (IND)
|
210
|
बांग्लादेश, दिसंबर 2022
|
10. रोहित शर्मा (IND)
|
209
|
ऑस्ट्रेलिया, नवंबर 2013
|
11. रोहित शर्मा (IND)
|
208*
|
श्रीलंका, दिसंबर 2017
|
12. शुभमन गिल (IND)
|
208
|
न्यूजीलैंड, जनवरी 2023
|
13. ग्लेन मैक्सवेल (AUS)
|
201*
|
अफगानिस्तान, नवम्बर 2023
|
14. सचिन तेंदुलकर (IND)
|
200* (पहला पुरुष)
|
दक्षिण अफ्रीका, फरवरी 2010
वनडे क्रिकेट में शतकों और दोहरे शतकों के रिकॉर्ड
- इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉन एडरिक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैचों का पहला अर्धशतक बनाया था. उन्होंने 5 जनवरी, 1971 को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 82 रन बनाए थे.
- इंग्लैंड के ही बल्लेबाज डेनिस एमिस पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने वनडे क्रिकेट में पहला शतक बनाया था. उन्होंने 24 अगस्त, 1972 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वनडे क्रिकेट के इतिहास का पहला शतक (103) बनाया था.
- भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर पहले पुरुष क्रिकेटर थे जिन्होंने साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में पहला दोहरा शतक (200*) बनाया था.
- वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर रोहित शर्मा ने बनाया था. रोहित ने 13 नवंबर, 2014 को वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर (264 रन) श्रीलंका के खिलाफ बनाया था.
- वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम दर्ज है. उन्होंने वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ा था. क्रिस गेल ने सिर्फ 138 गेंदों में 200 रन बनाए हैं, जबकि सहवाग ने 140 गेंदों में ये उपलब्धि हासिल की थी.
- विवियन रिचर्ड्स पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने साल 1984 में वनडे में 180+ स्कोर बनाया था. लेकिन इस रिकॉर्ड को गैरी कर्स्टन ने तोड़ दिया जिन्होंने 16 फरवरी, 1996 को संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ 188* रन बनाए थे.
- पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज सईद अनवर पहले खिलाड़ी थे, जिन्होंने वनडे में 190+ स्कोर बनाया था. अनवर ने 194 रनों का स्कोर 21 मई,1997 को भारत के खिलाफ बनाया था.
- सईद अनवर के इस को ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने तोड़ा था, उन्होंने दिसम्बर 1997 में मुंबई के मिग क्लब ग्राउंड (MIG Club Ground) में डेनमार्क के खिलाफ नाबाद 229 रन बनाए थे.
