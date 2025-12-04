IPL 2026 Mini Auction: इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन 2026 में होगा, जिसके लिए कुछ ही हफ्तों में मिनी ऑक्शन होने वाला है और सभी फ्रेंचाइजी अपनी टीम को मजबूत करने के लिए तैयार हैं. इस बार की मिनी ऑक्शन में फ्रेंचाइजी उन स्टार ऑलराउंडरों पर करोड़ों रुपए लूटा सकती हैं, जो बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी में भी कमाल कर सके. ऐसे खिलाड़ियों की खोज टीमें हमेशा करती हैं, क्योंकि ये अकेले मैच का रूख बदल सकते हैं. यहां हम ऐसे ही 5 ऑलराउंडरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनपर इस मिनी ऑक्शन में करोड़ों रुपये की बोली लगा सकती हैं.

IPL 2026 की मिनी ऑक्शन में 5 ऑलराउंडरों पर लगेगा बड़ा दाव

1. माइकल ब्रेसवेल (न्यूजीलैंड)

न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल इस बार की आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन में सबसे चर्चित ऑलराउंडरों में से एक हैं. ब्रेसवेल एक बाएं हाथ के अच्छे बल्लेबाज के साथ उपयोगी ऑफ स्पिन गेंदबाज भी हैं. ब्रेसवेल आखिरी बार आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 5 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 58 रन बनाए और 6 विकेट चटकाने में सफल रहे थे. वहीं न्यूजीलैंड के लिए टी20 इंटरनेशनल में खेलते हुए, उन्होंने 42 टी20 मैचों में कुल 417 रन बनाए और 33 विकेट झटक चुके हैं.

2. सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे)

जिम्बाब्वे के अनुभवी ऑलराउंडर सिकंदर रजा इस बार की आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन में दूसरे सबसे चर्चित ऑलराउंडरों में से एक हैं. सिकंदर ने आईपीएल 2023 और 2024 में पंजाब किंग्स के लिए खेल चुके हैं, इन दो सीजनों में रजा ने 9 मैचों में 182 रन बनाए और 3 विकेट लिए हैं. वहीं जिम्बाब्वे के लिए सिकंदर ने 127 टी20 मैचों में कुल 2,883 रन बनाए और 102 विकेट भी चटकाए हैं. रजा अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. उनकी ऑफ-स्पिन गेंदबाजी और मध्य क्रम में आक्रामक बल्लेबाजी उन्हें एक भरोसेमंद मैच-विनर बनाती है.

3. मैथ्यू शॉर्ट (ऑस्ट्रेलिया)

ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मैथ्यू शॉर्ट इस बार की आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन में तीसरे सबसे चर्चित ऑलराउंडरों में से एक हैं. मैथ्यू ने आईपीएल 2023 में पंजाब किंग्स के लिए 6 मैचों में खेले, जिसमें उन्होंने कुल 117 रन बनाए थे. वहीं शॉर्ट ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 19 टी20 मुकाबले में कुल 357 रन और 8 विकेट झटके हैं. शॉर्ट की टॉप ऑर्डर में आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी ऑफ-स्पिन गेंदबाजी उन्हें टी20 क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन ऑलराउंडर बनाती है.

4. सारांश जैन (भारत)

भारतीय घरेलू क्रिकेट में मध्य प्रदेश के सारांश जैन इस बार की आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन में चौथे सबसे चर्चित ऑलराउंडरों में से एक हैं. सारांश ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करके सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. उन्होंने रणजी के सिर्फ दो मैचों में एक शतक लगाए और 7 विकेट चटका चुके हैं. ऐसे में सारांश जैन आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन में एक सरप्राइज पिक साबित हो सकते हैं.

5. जेसन होल्डर (वेस्टइंडीज)

वेस्टइंडीज के अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर इस बार की आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन में पांचवें सबसे चर्चित ऑलराउंडरों में से एक हैं. होल्डर आईपीएल में पांच अलग-अलग फ्रेंचाइजी के लिए खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 46 मैचों में कुल 259 रन बनाए और 53 विकेट झटके हैं. वहीं वेस्टइंडीज के लिए खेलते हुए, होल्डर ने 86 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में कुल 746 रन बनाए और 97 विकेट चटका चुके हैं.