2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस दिग्गज ने छोड़ दिया इंग्लैंड का साथ, अचानक दिया इस्तीफा

टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने में अब करीब 15 दिन बचे हैं, इससे पहले इंग्लैंड क्रिकेट से एक बड़ी खबर आ रही है. मेंस नेशनल टीम के सिलेक्टर ल्यूक राइट टूर्नामेंट के बाद अपने पद से हट जाएंगे. क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने इसकी पुष्टि की है. बता दें कि पूर्व क्रिकेटर राइट को नवंबर, 2022 में इस पद पर नियुक्त किया गया था. 3 सालों से अधिक तक इस पद पर बने रहने के बाद अब वह इससे हटने जा रहे हैं.

ल्यूक राइट के 3 साल के कार्यकाल में इंग्लैंड का आईसीसी टूर्नामेंट्स में प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. टीम 2023 और 2025 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रही. इंग्लैंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई. T20 वर्ल्ड कप के पिछले संस्करण (2024) में इंग्लैंड सेमीफाइनल तक पहुंची, जहां भारत ने उसे हराया था. इस संस्करण में टीम इंडिया ने खिताब जीता था.

इस वजह से दिया इस्तीफा

राइट अपने परिवार को अधिक समय देना चाहते हैं, जो वह इस पद पर रहते हुए नहीं दे पाए. क्रिकबज ने उनके हवाले से लिखा, "पिछले तीन सालों में इंग्लैंड पुरुष टीम के सेलेक्टर के तौर पर सेवा करना मेरे लिए सच में सम्मान और सौभाग्य की बात रही है. इस पद पर रहते हुए काफी ट्रेवेल करना पड़ता है और घर से दूर रहना पड़ता है. एक छोटे परिवार के साथ मुझे लगता है कि अब यह ज़िम्मेदारी किसी और को सौंपने का सही समय है. अब मैं बहुत दिलचस्पी और उत्साह के साथ देख रहा हूं कि भविष्य में क्रिकेट से जुड़ी कौन सी भूमिकाएं मेरा इंतज़ार कर रही हैं."

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पुरुष टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉब की ने उनका आभार व्यक्त किया और इंग्लैंड क्रिकेट में उनके योगदान को असाधारण बताया. उन्होंने कहा, "ल्यूक के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. उनका योगदान असाधारण रहा है और मैं उनके फैसले का सम्मान करता हूं. एक सेलेक्टर होने से कहीं ज़्यादा उन्होंने योगदान दिया. मैं उन्हें और उनके परिवार को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं."