हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस दिग्गज ने छोड़ दिया इंग्लैंड का साथ, अचानक दिया इस्तीफा

2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस दिग्गज ने छोड़ दिया इंग्लैंड का साथ, अचानक दिया इस्तीफा

टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2026) को शुरू होने में अब करीब 2 हफ्तों का समय बचा है. इससे पहले इंग्लैंड से एक बड़ी खबर आई. इंग्लैंड मेंस नेशनल टीम के सिलेक्टर ल्यूक राइट अपने पद से हट जाएंगे.

By : शिवम | Updated at : 22 Jan 2026 07:50 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने में अब करीब 15 दिन बचे हैं, इससे पहले इंग्लैंड क्रिकेट से एक बड़ी खबर आ रही है. मेंस नेशनल टीम के सिलेक्टर ल्यूक राइट टूर्नामेंट के बाद अपने पद से हट जाएंगे. क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने इसकी पुष्टि की है. बता दें कि पूर्व क्रिकेटर राइट को नवंबर, 2022 में इस पद पर नियुक्त किया गया था. 3 सालों से अधिक तक इस पद पर बने रहने के बाद अब वह इससे हटने जा रहे हैं.

ल्यूक राइट के 3 साल के कार्यकाल में इंग्लैंड का आईसीसी टूर्नामेंट्स में प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. टीम 2023 और 2025 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रही. इंग्लैंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई. T20 वर्ल्ड कप के पिछले संस्करण (2024) में इंग्लैंड सेमीफाइनल तक पहुंची, जहां भारत ने उसे हराया था. इस संस्करण में टीम इंडिया ने खिताब जीता था.

इस वजह से दिया इस्तीफा

राइट अपने परिवार को अधिक समय देना चाहते हैं, जो वह इस पद पर रहते हुए नहीं दे पाए. क्रिकबज ने उनके हवाले से लिखा, "पिछले तीन सालों में इंग्लैंड पुरुष टीम के सेलेक्टर के तौर पर सेवा करना मेरे लिए सच में सम्मान और सौभाग्य की बात रही है. इस पद पर रहते हुए काफी ट्रेवेल करना पड़ता है और घर से दूर रहना पड़ता है. एक छोटे परिवार के साथ मुझे लगता है कि अब यह ज़िम्मेदारी किसी और को सौंपने का सही समय है. अब मैं बहुत दिलचस्पी और उत्साह के साथ देख रहा हूं कि भविष्य में क्रिकेट से जुड़ी कौन सी भूमिकाएं मेरा इंतज़ार कर रही हैं."

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पुरुष टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉब की ने उनका आभार व्यक्त किया और इंग्लैंड क्रिकेट में उनके योगदान को असाधारण बताया. उन्होंने कहा, "ल्यूक के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. उनका योगदान असाधारण रहा है और मैं उनके फैसले का सम्मान करता हूं. एक सेलेक्टर होने से कहीं ज़्यादा उन्होंने योगदान दिया. मैं उन्हें और उनके परिवार को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं."

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 22 Jan 2026 07:43 PM (IST)
Tags :
England Cricket Team England Cricket Board ECB England T20 World Cup 2026 T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हाथों में राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले डोनाल्ड ट्रंप
'राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
क्रिकेट
बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी करेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार! क्यों हो रही ऐसी चर्चा? इस रिपोर्ट से जुड़ा है मामला
बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी करेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार! क्यों हो रही ऐसी चर्चा?
बॉलीवुड
वीकेंड को घर बैठे बनाना चाहते हैं मजेदार, तो इन 10 धांसू फिल्मों को वॉच लिस्ट में कर लें शामिल, हर सीन में मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट
वीकेंड को घर बैठे बनाना चाहते हैं मजेदार, तो इन 10 धांसू फिल्मों को वॉच लिस्ट में कर लें शामिल
Advertisement

वीडियोज

Shankaracharya Controversy: Avimukteshwaranand का अपमान...Debate में मचा बवाल..लड़ने लगे धर्मगुरु !
Border 2 से पहले क्यों Social Media बना WarZone? | Varun Dhawan Trolling | Ahan Shetty Comment Reel
Noida Engineer Death: हर गाड़ी चलाने वाले को ये रिपोर्ट देखनी चाहिए! | ABPLIVE
Modi Government: मोदी सरकार का 'गेमचेंजिंग' कदम, आपकी रिटायरमेंट की चिंता खत्म!
Tum se Tum Tak: Anu की जिंदगी में आई प्यार की बहार, Aryavardhan ने कश्मीर में किया इज़हार #sbs (22.01.2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हाथों में राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले डोनाल्ड ट्रंप
'राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
क्रिकेट
बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी करेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार! क्यों हो रही ऐसी चर्चा? इस रिपोर्ट से जुड़ा है मामला
बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी करेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार! क्यों हो रही ऐसी चर्चा?
बॉलीवुड
वीकेंड को घर बैठे बनाना चाहते हैं मजेदार, तो इन 10 धांसू फिल्मों को वॉच लिस्ट में कर लें शामिल, हर सीन में मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट
वीकेंड को घर बैठे बनाना चाहते हैं मजेदार, तो इन 10 धांसू फिल्मों को वॉच लिस्ट में कर लें शामिल
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
इंडिया
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
ट्रेंडिंग
लड़कियां हैं लड़ सकती हैं... बीच सड़क पर चोटी पकड़कर एक-दूसरे को पीट रही थीं पापा की परियां, वीडियो वायरल
लड़कियां हैं लड़ सकती हैं... बीच सड़क पर चोटी पकड़कर एक-दूसरे को पीट रही थीं पापा की परियां, वीडियो वायरल
हेल्थ
Paracetamol During Pregnancy: क्या प्रेग्नेंसी में पैरासिटामोल खाने से बच्चे को हो जाती है दिमागी बीमारी, कितनी सच है ये बात?
क्या प्रेग्नेंसी में पैरासिटामोल खाने से बच्चे को हो जाती है दिमागी बीमारी, कितनी सच है ये बात?
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget