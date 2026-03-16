'कुछ तो शर्म करो...', जिम्बाब्वे से भी बदतर पाकिस्तान टीम, पूर्व क्रिकेटर ने खोल दी पोल

पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने सबसे निचले स्तर पर है. हालिया वनडे सीरीज में बांग्लादेश ने पाक टीम को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया. मगर पूर्व क्रिकेटर अहमद शहजाद की नजरों में यह उलटफेर नहीं क्योंकि उनके अनुसार अब पाकिस्तान एक एसोसिएट टीम बनती जा रही है. रविवार को खेले गए तीसरे वनडे मैच में पाक टीम 290 रनों का टारगेट हासिल नहीं कर पाई थी.

अहमद शहजाद ने इस खराब प्रदर्शन का ठीकरा वनडे कप्तान शाहीन अफरीदी और कोच माइक हेसन पर फोड़ा है. इसके साथ ही उन्होंने पूरे मैनेजमेंट पर भी निशाना साधते हुए कहा कि असली मुद्दों पर जोर देने के बजाय सब बहाने बनाने में लगे हैं.

अपने यूट्यूब चैनल पर अहमद शहजाद ने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद टीम में कोई बदलाव नहीं किए गए. उन्होंने मैनेजमेंट पर निशाना साधते हुए कहा कि अचानक युवाओं को टीम में लाया गया, अब सीरीज हार गए तो टीम में युवाओं को मौका देने को हार की वजह बता रहे हैं. उन्होंने कहा कि कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है.

एसोसिएट टीम बनती जा रही पाकिस्तान

अहमद शहजाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान टीम के स्तर पर सवाल खड़े करते हुए कहा, "पाकिस्तान एक एसोसिएट टीम बनती जा रही है. अब लोग पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के स्तर पर देखने लगे हैं. आप सबने देखा ही होगा कि कैसे नेट रन रेट की वजह से हम वर्ल्ड कप से बाहर हुए. कुछ तो शर्म करो."

आपको याद दिला दें कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 स्टेज में ही बाहर हो गया था. ये लगातार चौथा आईसीसी इवेंट रहा जब पाक टीम सेमीफाइनल तक का भी सफर तय नहीं कर पाई. हालिया सीरीज की बात करें तो तीसरे वनडे मैच में सलमान आगा ने 106 रनों जुझारू पारी खेली थी, लेकिन अपनी टीम की जीत सुनिश्चित नहीं कर पाए.

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