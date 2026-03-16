क्या फिर दोहराया गया 2010 स्पॉट-फिक्सिंग कांड? पाक खिलाड़ी पर उठ रहे सवाल

पाकिस्तान के घरेलू टी20 टूर्नामेंट में एक अजीब घटना ने क्रिकेट जगत में बहस छेड़ दी है. पाकिस्तान टी20 कप के एक मुकाबले में कराची रीजन ब्लूज के तेज गेंदबाज असद अख्तर की एक नो-बॉल ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. कई फैंस ने इस घटना की तुलना पुराने स्पॉट-फिक्सिंग विवाद से करते हुए जांच की मांग शुरू कर दी है.

एक नो-बॉल से खड़ा हुआ विवाद

यह मैच 14 मार्च 2026 को पेशावर के इमरान खान क्रिकट स्टेडियम में कराची रीजन ब्लूज और लाहौर रीजन ब्लूज के बीच खेला गया था. मुकाबले के दौरान असद अख्तर ने ऐसी नो-बॉल डाली जिसमें उनका पैर क्रीज से काफी आगे निकल गया था. टीवी रिप्ले और वायरल तस्वीरों में साफ दिखाई दिया कि उनका पैर क्रीज लाइन से लगभग एक फुट आगे था. इतनी बड़ी ओवरस्टेपिंग पेशेवर क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलती है.

एक ओवर में लुटाए 21 रन

असद अख्तर ने मैच में सिर्फ एक ओवर गेंदबाजी की, लेकिन उसी ओवर में उन्होंने 21 रन खर्च कर दिए. इस ओवर में दो नो-बॉल और दो वाइड गेंदें भी शामिल थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उस ओवर का क्रम कुछ इस तरह रहा- 1 रन, वाइड, 1 रन, चौका, नो-बॉल, नो-बॉल, चौका, वाइड और 1 रन. इस अजीब ओवर के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठने लगे.

मोहम्मद आमिर कांड से तुलना

इस घटना की तुलना 2010 के उस विवाद से की जा रही है जिसमें मोहम्मद आमिर , मोहम्मद आसिफ और सलमान बट्ट पर इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में स्पॉट-फिक्सिंग के आरोप लगे थे. उस मैच में जानबूझकर नो-बॉल डालने का मामला सामने आया था, जिसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को हिला दिया था. असद अख्तर की यह बड़ी नो-बॉल उसी घटना की याद दिला रही है. हालांकि अभी तक इस मामले में किसी तरह की आधिकारिक जांच या आरोप की पुष्टि नहीं हुई है.

सोशल मीडिया पर जांच की मांग तेज

घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कई क्रिकेट फैंस और विशेषज्ञों ने इसकी जांच की मांग की है. उनका कहना है कि इतनी बड़ी ओवरस्टेपिंग सामान्य गलती भी हो सकती है, लेकिन प्रोफेशनल स्तर पर यह बेहद असामान्य लगती है.

मैच का नतीजा

हालांकि इस विवाद के बावजूद मैच का परिणाम एकतरफा रहा. कराची रीजन ब्लूज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 206 रन बनाए थे. जवाब में लाहौर रीजन ब्लूज की टीम 149 रन पर ऑलआउट हो गई. इस तरह कराची की टीम ने मुकाबला 57 रन से जीत लिया. हालांकि मैच से ज्यादा चर्चा अब उस एक नो-बॉल की हो रही है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में सवाल खड़े कर दिए हैं.