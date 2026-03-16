हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटयुवराज सिंह नहीं... 19 साल पहले इस दिग्गज ने सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाए थे 6 छक्के

युवराज सिंह नहीं... 19 साल पहले इस दिग्गज ने सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाए थे 6 छक्के

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे पहले 6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज का नाम बहुत ही कम लोग जानते हैं. क्रिकेट प्रेमी समझते हैं कि यह कमाल युवराज सिंह ने किया था, लेकिन ऐसा नहीं है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 16 Mar 2026 04:50 PM (IST)
Preferred Sources

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जब भी लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने की बात होती है, तो लोग भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज युवराज सिंह (Yuvraj Singh) को याद करते हैं, जिन्होंने 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ स्टुअर्ट ब्रॉड के ऊपर लगाए थे. लेकिन युवराज इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज नहीं थे, बल्कि यह कमाल करने वाला पहला बल्लेबाज कोई और ही था, जिसने आज के दिन 19 साल पहले यह कमाल किया था. 

यह बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज हर्शल गिब्स (Herschelle Gibbs) थे. गिब्स ने 19 साल पहले आज ही के दिन यानी 16 मार्च, 2007 को नीदरलैंड्स के खिलाफ वनडे में 6 छक्के जड़ने का कमाल किया था. अफ्रीकी बल्लेबाज ने लेग स्पिनर डैन वैन बुंगे के खिलाफ लगातार 6 छक्के लगाए थे. 

6 छक्कों की मदद से खेली बड़ी पारी 

गिब्ल ने 6 छक्कों की मदद से बड़ी पारी खेलते हुए 40 गेंदों में 4 चौके और 7 छक्कों की मदद से 72 रन स्कोर किए थे. गिब्स की इस पारी ने टीम को बड़े टोटल तक पहुंचाने में मदद की थी. 

अफ्रीका का बड़ा टोटल

मुकाबला 40-40 ओवर का खेला गया था. मैच में पहले बैटिंग के लिए उतरी अफ्रीका की टीम ने 353/3 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम के लिए जैक कैलिस ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 109 गेंदों में 11 चौके और 5 छक्कों की मदद से 128 रन स्कोर किए थे. इसके अलावा मार्क बाउचर ने 31 गेंदों में 9 चौके और 4 छक्के लगाकर 75 रन बनाए. गिब्स ने 72 रन स्कोर किए. बाकी कप्तान ग्रेम स्मिथ ने 59 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 67 रन बनाए. 

अफ्रीका की बड़ी जीत 

रन चेज के लिए उतरी नीदरलैंड्स 40 ओवर में 132/9 रन के टोटल तक ही पहुंच सकी थी. इस तरह अफ्रीका ने 221 रनों से बड़ी जीत अपने खाते में डाली थी. नीदरलैंड्स के लिए रयान टेन डोशेट ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 74 गेंदों में 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 57 रन स्कोर किए थे. इसके अलावा कोई भी दूसरा बल्लेबाज 25 रन का आंकड़ा नहीं छू सका था. 

 

यह भी पढ़ें: विराट कोहली ने चुनी RCB की ऑल टाइम 11, खुद को बनाया ओपनर; जानें किसे चुना कप्तान

Published at : 16 Mar 2026 04:50 PM (IST)
Tags :
Herschelle Gibbs Yuvraj Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
युवराज सिंह नहीं... 19 साल पहले इस दिग्गज ने सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाए थे 6 छक्के
युवराज सिंह नहीं... 19 साल पहले इस दिग्गज ने सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाए थे 6 छक्के
क्रिकेट
IPL 2026 के सभी कप्तानों की पूरी लिस्ट, एक टीम ने अब भी नहीं लगाई 'कप्तान' पर मुहर
IPL 2026 के सभी कप्तानों की पूरी लिस्ट, एक टीम ने अब भी नहीं लगाई 'कप्तान' पर मुहर
क्रिकेट
'कुछ तो शर्म करो...', जिम्बाब्वे से भी बदतर पाकिस्तान टीम, पूर्व क्रिकेटर ने खोल दी पोल
'कुछ तो शर्म करो...', जिम्बाब्वे से भी बदतर पाकिस्तान टीम, पूर्व क्रिकेटर ने खोल दी पोल
क्रिकेट
क्या फिर दोहराया गया 2010 स्पॉट-फिक्सिंग कांड? पाक खिलाड़ी पर उठ रहे सवाल
क्या फिर दोहराया गया 2010 स्पॉट-फिक्सिंग कांड? पाक खिलाड़ी पर उठ रहे सवाल
Advertisement

वीडियोज

Jagadhatri: 😱Jagdhatri का ब्रह्म, क्या Shivya हो जाएगा Jagdhatri से हमेशा के लिए दूर? #sbs
Sansani:अलविदा माफ करना हरीश! |Ghaziabad | Crime News
Maharashtra News: नवी मुंबई में मौत का तांडव! युवक ने फुटपाथ पर चढ़ाई Scorpio...! | Road Saftey
Iran Israel War: कौन हैं Mojtaba Khamenei? 25 कहानियों मेंसमझिए ईरान की सत्ता का पूरा गणित! | Trump
Iran Israel War: ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी...कैसे रोकेगा इजरायल? | Trump | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारतीय जहाजों को कैसे मिली होर्मुज से आने की इजाजत? जयशंकर ने बताया, बोले- ये तो शुरुआत, अभी तो हमारे और...
भारतीय जहाजों को कैसे मिली होर्मुज से आने की इजाजत? जयशंकर ने बताया, बोले- ये तो शुरुआत, अभी तो हमारे और...
बिहार
राज्यसभा चुनाव: बिहार में वोटिंग खत्म, महागठबंधन के इन 4 विधायकों ने नहीं किया मतदान
राज्यसभा चुनाव: बिहार में वोटिंग खत्म, महागठबंधन के इन 4 विधायकों ने नहीं किया मतदान
इंडिया
ममता की 'चौथी पारी' या भाजपा का प्रहार? ओपिनियन पोल ने खोला 5 राज्यों की 824 सीटों का राज!
ममता की 'चौथी पारी' या भाजपा का प्रहार? ओपिनियन पोल ने खोला 5 राज्यों की 824 सीटों का राज!
आईपीएल 2026
विराट कोहली ने चुनी RCB की ऑल टाइम 11, खुद को बनाया ओपनर; जानें किसे चुना कप्तान
विराट कोहली ने चुनी RCB की ऑल टाइम 11, खुद को बनाया ओपनर; जानें किसे चुना कप्तान
बॉलीवुड
Oscar 2026 में प्रियंका चोपड़ा का दिखा रॉयल अंदाज, देसी गर्ल का 'ओल्ड हॉलीवुड' स्टाइल लुक हुआ वायरल
Oscar 2026 में प्रियंका चोपड़ा का दिखा रॉयल अंदाज, देसी गर्ल का 'ओल्ड हॉलीवुड' स्टाइल लुक वायरल
विश्व
US-Israel-Iran War Live: 'अयातुल्लाह अली खामेनेई का प्लेन किया तबाह', इजरायल का बड़ा दावा; थोड़ी देर में LPG का भंडार पहुंचेगा भारत
'खामेनेई का प्लेन किया तबाह', इजरायल का बड़ा दावा; थोड़ी देर में LPG का भंडार पहुंचेगा भारत
शिक्षा
​JEE Main सेशन 2 के लिए जल्द आएगी सिटी स्लिप, जानें कब जारी होगा एडमिट कार्ड और कैसे करें डाउनलोड
​JEE Main सेशन 2 के लिए जल्द आएगी सिटी स्लिप, जानें कब जारी होगा एडमिट कार्ड और कैसे करें डाउनलोड
जनरल नॉलेज
Assembly Elections 2026: क्या आम आदमी भी लड़ सकता है विधानसभा चुनाव, इसके लिए कितने रुपये लगते हैं?
क्या आम आदमी भी लड़ सकता है विधानसभा चुनाव, इसके लिए कितने रुपये लगते हैं?
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget