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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 के सभी कप्तानों की पूरी लिस्ट, एक टीम ने अब भी नहीं लगाई 'कप्तान' पर मुहर

IPL 2026 के सभी कप्तानों की पूरी लिस्ट, एक टीम ने अब भी नहीं लगाई 'कप्तान' पर मुहर

IPL 2026 Captains List: इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन 28 मार्च से शुरू हो रहा है. 10 में से एक टीम ऐसी है जिसने अब तक अपने कप्तान के नाम पर मुहर नहीं लगाई है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 16 Mar 2026 04:44 PM (IST)
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IPL 2026 का आगाज 28 मार्च से होने वाला है. गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के मैच से सीजन की शुरुआत होगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अभी तक सिर्फ 20 मैचों का ही शेड्यूल जारी किया है, जिनमें एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर मैच शामिल है.

पिछले साल हुए मिनी ऑक्शन के बाद कई टीमों ने अपने-अपने स्क्वाड में बड़े बदलाव किए हैं. एक का तो कप्तान भी बदल गया है. इससे पहले इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन रफ्तार पकड़े, उससे पहले जान लीजिए कि किस टीम की कप्तानी कौन करने वाला है?

सभी टीमों का कप्तान

  • चेन्नई सुपर किंग्स (CSK)  - ऋतुराज गायकवाड़
  • रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) - रजत पाटीदार
  • सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) - पैट  कमिंस
  • पंजाब किंग्स (PBKS) - श्रेयस अय्यर
  • लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) - ऋषभ पंत
  • मुंबई इंडियंस (MI) - हार्दिक पांडया
  • दिल्ली कैपिटल्स (DC) - अक्षर पटेल
  • गुजरात टाइटंस (GT) - शुभमन गिल
  • राजस्थान रॉयल्स (RR) - रियान पराग
  • कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) - अभी तय नहीं

राजस्थान को मिला 24 साल का कप्तान

राजस्थान रॉयल्स ने कप्तानी को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है. IPL 2026 में टीम की कमान 24 वर्षीय रियान पराग संभालेंगे. पिछले कुछ सीजन से संजू सैमसन राजस्थान टीम की कप्तानी कर रहे थे, लेकिन वो अब चेन्नई सुपर किंग्स में जा चुके हैं. आठ टीमों ने अपने कप्तान में कोई बदलाव नहीं किया है.

एक टीम अब भी बाकी

कोलकाता नाइट राइडर्स अभी तक अकेली ऐसी टीम है, जिसने IPL 2026 के लिए अपने कप्तान का अब तक नाम घोषित नहीं किया है. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार अजिंक्य रहाणे के कप्तान बने रहने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

ऋषभ पंत ना केवल IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं बल्कि सबसे महंगे कप्तान भी हैं. इस बार वो लखनऊ सुपर जायंट्स को अपनी लीडरशिप में कम से कम प्लेऑफ तक ले जाना चाहेंगे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 16 Mar 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
CSK INDIAN PREMIER LEAGUE RISHABH PANT IPL 2026
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