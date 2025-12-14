Australia Bondi Beach Shooting: 14 दिसंबर को सिडनी के बॉन्डी बीच पर 2 आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी थी. इस फायरिंग में 12 लोगों की जान चली गई और कुछ घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया. इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर माइकल वॉन ने बताया है कि जब बॉन्डी बीच पर यह हमला हुआ, तब वो उसी जगह एक रेस्तरां में फंसे हुए थे.

माइकल वॉन अभी एशेज 2025-26 सीरीज की ब्रॉडकास्टिंग टीम का हिस्सा हैं, इसी शृंखला के लिए वो ऑस्ट्रेलिया में ठहरे हैं. माइकल ने X पर पोस्ट करते हुए अपना अनुभव साझा किया है. इस घटना को साक्षात अपनी आंखों से देखने वाले लोगों ने बताया कि शाम करीब 6:40 पर 2 लोग कार से उतरे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी.

माइकल वॉन ने X पर लिखा, "बॉन्डी के एक रेस्तरां में फंस जाना डरावना अनुभव रहा. अब सुरक्षित घर पहुंच गया हूं, लेकिन आपातकालीन सेवाओं और उस व्यक्ति का बहुत धन्यवाद जिसने आतंकवादियों का सामना किया. इस घटना से प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं."

Being locked in a restaurant in Bondi was scary .. Now home safe .. but thanks so much to the emergency services and the guy who confronted the terrorist .. thoughts with all who have been affected .. xxx — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) December 14, 2025

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने इस घटना को आतंकवाद से प्रेरित बताया है. जब बॉन्डी बीच पर यह हमला हुआ, तब एक व्यक्ति ने बहदुरी दिखाते हुए आतंकवादी से बंदूक छीनकर उसे नीचे गिरा दिया था. इस मामले में ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम नवीद अकरम बताया जा रहा है. अभी अकरम पुलिस हिरासत में है, वहीं दूसरे आतंकी को एंकाउंटर में मार गिराया गया.

एशेज सीरीज का हाल

एशेज सीरीज में 2 मैच संपन्न हो चुके हैं, इन दोनों मुकाबलों में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज करते हुए शृंखला में 2-0 की बढ़त बनाई हुई है. पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट को ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट और फिर गाबा मैदान पर भी ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से विजयी रहा था. तीसरा एशेज टेस्ट 17 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाना है.

