हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदिग्गज क्रिकेटर ने अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, एशिया कप के एक दिन बाद रिटायरमेंट लेकर चौंकाया

दिग्गज क्रिकेटर ने अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, एशिया कप के एक दिन बाद रिटायरमेंट लेकर चौंकाया

Chris Woakes Retirement: साल 2025 में क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स का भी नाम जुड़ गया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 29 Sep 2025 09:11 PM (IST)
Preferred Sources

इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है. 36 वर्षीय वोक्स आखिरी बार भारत के खिलाफ ओवल टेस्ट में खेलते दिखे थे. एशेज सीरीज के लिए इंग्लैंड स्क्वाड में ना चुने जाने के बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली. उन्होंने यह भी बताया कि वो काउंटी क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे.

क्रिस वोक्स ने स्टेटमेंट जारी करके बताया, "समय आ गया है, मैंने फैसला कर लिया है कि अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर जाने का सही समय है. इंग्लैंड के लिए खेलना मेरा बचपन का सपना था और मैं भाग्यशाली हूं कि मेरा वो सपना पूरा हुआ. इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करना, 3 शेरों वाली जर्सी पहनना और 15 सालों तक साथियों के साथ खेलना, जिनमें से कुछ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं.

भारत के खिलाफ खेला था आखिरी मैच

क्रिस वोक्स ने आखिरी मैच भारत के खिलाफ ओवल मैदान में खेला था. उस मैच में वो चोटिल हो गए थे, जिसके कारण गेंदबाजी नहीं कर पाए. इसके बावजूद वो टूटे हुए कंधे के साथ बैटिंग करने आए थे. उस मुकाबले में भारत ने 6 रनों की रोमांचक जीत दर्ज की थी. उस सीरीज में वोक्स ने कुल 11 विकेट लिए थे.

क्रिस वोक्स ने साल 2011 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उन्होंने अपने करियर में 61 टेस्ट मैचों में 192 विकेट लेने के साथ 2034 रन भी बनाए. अपने 122 ODI मैचों के करियर में उन्होंने 173 विकेट के साथ बल्लेबाजी में 1524 रन बनाए. उन्होंने अपने करियर में 33 टी20 मैच खेले, जिनमें उनके नाम 31 विकेट हैं.

साल 2025 में संन्यास लेने वाले क्रिस वोक्स पहले क्रिकेट हैं. हालांकि अन्य टीमों के कई सारे खिलाड़ी इस साल रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके हैं. कहते हैं कि 2025 रिटायरमेंट का ही साल रहा है और अब इसमें नया नाम क्रिस वोक्स का भी जुड़ गया है.

यह भी पढ़ें:

BCCI के सामने भिखारी जैसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल, दोनों की नेटवर्थ में जमीन-आसमान का अंतर

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 29 Sep 2025 09:11 PM (IST)
Tags :
Chris Woakes Chris Woakes Retirement
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'SKY ने तो दिखा दिया, अगर तुम्हारी औकात है तो...', AAP नेता सौरभ भारद्वाज को बीजेपी ने दिया चैलेंज
'SKY ने तो दिखा दिया, अगर तुम्हारी औकात है तो...', AAP नेता सौरभ भारद्वाज को बीजेपी ने दिया चैलेंज
हरियाणा
राव नरेंद्र सिंह बने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली ये जिम्मेदारी
राव नरेंद्र सिंह बने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली ये जिम्मेदारी
टेलीविजन
'जूनियर जी' की 'मिस मैग्नेटो' की 10 तस्वीरें, एक्टिंग छोड़ अब करती हैं ये काम
इतनी बदल चुकी हैं 'जूनियर जी' की 'मिस मैग्नेटो', देखें ये 10 तस्वीरें
क्रिकेट
BCCI के सामने भिखारी जैसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल, दोनों की नेटवर्थ में जमीन-आसमान का अंतर
BCCI के सामने भिखारी जैसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल, दोनों की नेटवर्थ में जमीन-आसमान का अंतर
Advertisement

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'SKY ने तो दिखा दिया, अगर तुम्हारी औकात है तो...', AAP नेता सौरभ भारद्वाज को बीजेपी ने दिया चैलेंज
'SKY ने तो दिखा दिया, अगर तुम्हारी औकात है तो...', AAP नेता सौरभ भारद्वाज को बीजेपी ने दिया चैलेंज
हरियाणा
राव नरेंद्र सिंह बने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली ये जिम्मेदारी
राव नरेंद्र सिंह बने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली ये जिम्मेदारी
टेलीविजन
'जूनियर जी' की 'मिस मैग्नेटो' की 10 तस्वीरें, एक्टिंग छोड़ अब करती हैं ये काम
इतनी बदल चुकी हैं 'जूनियर जी' की 'मिस मैग्नेटो', देखें ये 10 तस्वीरें
क्रिकेट
BCCI के सामने भिखारी जैसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल, दोनों की नेटवर्थ में जमीन-आसमान का अंतर
BCCI के सामने भिखारी जैसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल, दोनों की नेटवर्थ में जमीन-आसमान का अंतर
विश्व
क्या अमेरिका और चीन में छिड़ने वाली है भीषण जंग? पेंटागन ने अचानक दोगुने से ज्यादा बढ़वाया मिसाइलों का प्रोडक्शन
क्या अमेरिका और चीन में छिड़ने वाली है भीषण जंग? पेंटागन ने अचानक दोगुने से ज्यादा बढ़वाया मिसाइलों का प्रोडक्शन
राजस्थान
नसीरुद्दीन चिश्ती ने की इंडियन क्रिकेट टीम की सराहना, बोले- 'जिनके हाथ हमारे भारतीयों के खून से...'
नसीरुद्दीन चिश्ती ने की इंडियन क्रिकेट टीम की सराहना, बोले- 'जिनके हाथ हमारे भारतीयों के खून से...'
ट्रेंडिंग
मौत की छलांग! शख्स ने सेकड़ों फीट से जंगली खाई में लगा दिया जंप- वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा
मौत की छलांग! शख्स ने सेकड़ों फीट से जंगली खाई में लगा दिया जंप- वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा
ट्रैवल
Thailand Tour For Indians: थाईलैंड में बेहद बदनाम हैं घूमने की ये जगहें, फिर भी वहां पहुंच जाते हैं टूरिस्ट्स
थाईलैंड में बेहद बदनाम हैं घूमने की ये जगहें, फिर भी वहां पहुंच जाते हैं टूरिस्ट्स
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget