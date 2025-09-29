इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है. 36 वर्षीय वोक्स आखिरी बार भारत के खिलाफ ओवल टेस्ट में खेलते दिखे थे. एशेज सीरीज के लिए इंग्लैंड स्क्वाड में ना चुने जाने के बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली. उन्होंने यह भी बताया कि वो काउंटी क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे.

क्रिस वोक्स ने स्टेटमेंट जारी करके बताया, "समय आ गया है, मैंने फैसला कर लिया है कि अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर जाने का सही समय है. इंग्लैंड के लिए खेलना मेरा बचपन का सपना था और मैं भाग्यशाली हूं कि मेरा वो सपना पूरा हुआ. इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करना, 3 शेरों वाली जर्सी पहनना और 15 सालों तक साथियों के साथ खेलना, जिनमें से कुछ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं.

भारत के खिलाफ खेला था आखिरी मैच

क्रिस वोक्स ने आखिरी मैच भारत के खिलाफ ओवल मैदान में खेला था. उस मैच में वो चोटिल हो गए थे, जिसके कारण गेंदबाजी नहीं कर पाए. इसके बावजूद वो टूटे हुए कंधे के साथ बैटिंग करने आए थे. उस मुकाबले में भारत ने 6 रनों की रोमांचक जीत दर्ज की थी. उस सीरीज में वोक्स ने कुल 11 विकेट लिए थे.

क्रिस वोक्स ने साल 2011 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उन्होंने अपने करियर में 61 टेस्ट मैचों में 192 विकेट लेने के साथ 2034 रन भी बनाए. अपने 122 ODI मैचों के करियर में उन्होंने 173 विकेट के साथ बल्लेबाजी में 1524 रन बनाए. उन्होंने अपने करियर में 33 टी20 मैच खेले, जिनमें उनके नाम 31 विकेट हैं.

साल 2025 में संन्यास लेने वाले क्रिस वोक्स पहले क्रिकेट हैं. हालांकि अन्य टीमों के कई सारे खिलाड़ी इस साल रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके हैं. कहते हैं कि 2025 रिटायरमेंट का ही साल रहा है और अब इसमें नया नाम क्रिस वोक्स का भी जुड़ गया है.

