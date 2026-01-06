महाराष्ट्र में गजब हो गया! इस नगर परिषद में कांग्रेस के समर्थन से BJP को बहुमत, शिंदे गुट फायर

महाराष्ट्र की सियासत से बेहद ही दिलचस्प खबर सामने आई है. अंबरनाथ नगर परिषद में शिंदे गुट को किनारे करते हुए बीजेपी और कांग्रेस एकसाथ आ गई है. कांग्रेस के समर्थन से बीजेपी अंबरनाथ नगर परिषद में बहुमत हासिल करने जा रही है. शिवसेना (शिंदे गुट) ने इस गठबंधन को 'अभद्र युति' करार दिया है. यह गठबंधन शिंदे गुट को चुभने वाला साबित हुआ है. गौरतलब है कि महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज महायुति में बीजेपी, अजित पवार और एकनाथ शिंदे शामिल हैं.

बीजेपी को कांग्रेस और अजित पवार गुट का समर्थन

बीजेपी की तेजश्री करंजुले नगराध्यक्ष पद पर विजयी हुई हैं. बीजेपी के 16, कांग्रेस के 12 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) के 4 कुल 32 नगरसेवकों का गठबंधन बनाकर बीजेपी बहुमत हासिल करने जा रही है.

शिवसेना के साथ किया विश्वासघात- विधायक

इस बीच शिंदे गुट ने बीजेपी पर तंज कसते हुए इसे अभद्र युति बताया है. यह गठबंधन शिवसेना (शिंदे गुट) के लिए झटका माना जा रहा है. शिंदे गुट के विधायक बालाजी किनीकर ने कहा कि 'कांग्रेस-मुक्त भारत' की बात करने वाली बीजेपी ने कांग्रेस से हाथ मिलाकर शिवसेना के साथ विश्वासघात किया है.

बीजेपी उपाध्यक्ष ने किया पलटवार

बीजेपी उपाध्यक्ष गुलाबराव करंजुले पाटील ने कहा कि अगर पिछले 25 सालों से भ्रष्टाचार करने वाले शिंदे गुट के साथ सत्ता में बैठे होते तो वही असली 'अभद्र युति' होती. उन्होंने यह भी कहा कि अंबरनाथ नगर परिषद के लिए शिवसेना (शिंदे गुट) के साथ महायुति के संदर्भ में कई बार बातचीत करने की कोशिश की गई लेकिन उनके नेताओं की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली.

स्थानीय निकाय चुनाव में महायुति का जबरदस्त प्रदर्शन

बता दें कि दिसंबर में महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजे घोषित किए गए थे. इन स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. महायुति ने 288 नगर परिषद और 207 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की. वहीं इन चुनावों में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने महज 44 सीटों पर ही जीत हासिल की.