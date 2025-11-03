'Action Speaks Louder Than Words', दीप्ति शर्मा भाई ने बताई उनकी मेहनत की कहानी

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने वर्ल्ड कप फाइनल में जो कमाल किया, उसने पूरे देश को गर्व से भर दिया. इस ऐतिहासिक जीत के पीछे की भावनात्मक कहानी और दीप्ति की मेहनत को उनके परिवार से बेहतर कोई नहीं बता सकता. मैच के बाद दीप्ति के परिवार ने एक खास बातचीत में अपने दिल की बातें साझा की.

दीप्ति के भाई ने बताई उनकी मेहनत की कहानी

दीप्ति शर्मा के भाई लवलेश शर्मा ने बताया, “दीप्ति से हमारी कल बातचीत हुई है. मैच से पहले भी वह बहुत कॉन्फिडेंट थी. दीप्ति ने बताया था कि टीम के अंदर का माहौल बहुत पॉजिटिव है. मैच जीतने के बाद सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे.”

वह आगे कहते हैं, “दीप्ति ने बताया था कि फाइनल मुकाबले में उसे जो भी रोल मिलेगा, वो उसके लिए पूरी तरह से तैयार है. दीप्ति का मानना है कि Action Speaks Louder Than Words. उसका कॉन्ट्रिब्यूशन बहुत इमोशनल है, जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक बनेगा.”

दीप्ति की क्रिकेट जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, इस पर लवलेश ने एक दिलचस्प किस्सा भी साझा किया. उन्होंने बताया, “हमारे भाई-बहनों में दीप्ति सबसे छोटी है. मेरा एक भाई भी क्रिकेट खेलता था. दीप्ति उसी के साथ एक दिन प्रैक्टिस पर गई थी. वहां स्टेडियम में दीप्ति सीढ़ियों पर बैठी थी और तभी एक शॉट उसकी तरफ आया. दीप्ति ने जैसे ही बॉल फेंकी, वो सीधे जाकर विकेट पर लगी.

वहां मशहूर क्रिकेटर हेमलता काले मौजूद थी, उन्होंने कहा कि ‘जैसा सटीक थ्रो इस बच्ची ने किया है, इसे क्रिकेट में आगे बढ़ाना चाहिए.’ मेरे भाई ने उनकी बात को सीरियसली लिया, और वहीं से दीप्ति की क्रिकेट जर्नी शुरू हुई.”

लवलेश ने बताया कि शुरुआत में मोहल्ले के लोग सवाल उठाते थे कि दीप्ति पढ़ाई कब करती है, लेकिन माता-पिता ने हमेशा बेटी का साथ दिया. “हमारे लिए अब फिर से दिवाली आई है,”

दीप्ति की भाभी ने भी साझा की कहानी

दीप्ति की भाभी नीलम शर्मा ने बताया, “दीप्ति शर्मा बहुत अच्छी क्रिकेटर हैं, लेकिन घर के अंदर वह बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं. वह किचन में भी जाती हैं, उन्हें पोहा बनाना और खाना बहुत पसंद है. दीप्ति बहुत सभ्य और शांत हैं. उन्हें हंसना और हंसाना बहुत पसंद है, और जब भी हम मिलते हैं, तो हंसने का कोई न कोई बहाना ढूंढते हैं.”

नीलम ने बताया कि अब पूरे परिवार की प्लानिंग है कि दीप्ति का शानदार वेलकम किया जाए, “हम उनका ग्रैंड वेलकम करना चाहते हैं और बहुत सारे सरप्राइज देने हैं.”