हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटखुद कप्तान शुभमन गिल हैं ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हारने की वजह, आंकड़ों से मिला सबूत; आप भी हो जाएंगे हैरान

खुद कप्तान शुभमन गिल हैं ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हारने की वजह, आंकड़ों से मिला सबूत; आप भी हो जाएंगे हैरान

India Lost ODI Series Against Australia: ऑस्ट्रेलिया ने भारत को वनडे सीरीज में 2-1 से हराया है. इस सीरीज में टीम की कमान शुभमन गिल को सौंपी गई थी, लेकिन इस बार बतौर कप्तान गिल का बल्ला नहीं चला.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 26 Oct 2025 02:43 PM (IST)
Preferred Sources

Shubman Gill Runs In IND vs AUS ODI Series: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज समाप्त हो गई है. इस सीरीज के पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारत की वनडे टीम का नया कप्तान शुभमन गिल को बनाया. वहीं रोहित शर्मा से ODI की कप्तानी छीन ली गई. इस सीरीज में टीम इंडिया को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा है. शुभमन गिल बतौर वनडे कप्तान अपनी पहली सीरीज हार गए. टीम इंडिया के सीरीज हारने के बाद भी रोहित शर्मा को दमदार परफॉर्मेंस के लिए 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया.

कप्तान शुभमन गिल रहे फ्लॉप

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत की हार की बड़ी वजह कप्तान शुभमन गिल को माना जा सकता है. इन तीन मैचों में गिल का बल्ला बिल्कुल खामोश रहा. शुभमन गिल टीम के लिए ओपनिंग करने आते हैं, तीनों मुकाबलों में गिल ने जल्दी ही अपनी गंवा दी, जिसका असर बाद में आने वाले खिलाड़ियों पर भी देखने को मिला. गिल इन तीन मैचों में 50 रन भी नहीं बना पाए.

  • पर्थ में खेले गए पहले वनडे में जहां रोहित शर्मा 8 रन बनाकर आउट हुए. वहीं कप्तान शुभमन गिल ने 18 गेंदों में 10 रन ही बनाए. इस मैच में 9 ओवर के अंदर ही गिल-रोहित और विराट कोहली समेत 3 विकेट गिर गए थे.
  • दूसरे वनडे में भारत के सामने 266 रनों का लक्ष्य था, लेकिन कप्तान गिल इस मैच में 9 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए.
  • तीसरे वनडे में शुभमन गिल में बेहतर लय में नजर आ रहे थे, लेकिन 2 चौके और एक छक्के की मदद से गिल 26 गेंदों में 24 रन ही बना सके.

कप्तान शुभमन गिल ने तीन मैचों में 43 रन ही बनाए. गिल से टीम को इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज जैसे प्रदर्शन की उम्मीद थी. इंग्लैंड के खिलाफ ही शुभमन गिल को भारत की टेस्ट टीम की कमान सौंपी गई थी, तब गिल उस पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने थे. गिल ने 5 टेस्ट मैचों में 754 रन बनाए थे.

Published at : 26 Oct 2025 02:43 PM (IST)
VIRAT KOHLI Rohit SHarma IND VS AUS SHUBMAN GILL
