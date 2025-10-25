सिडनी में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तोड़े 7 बड़े रिकॉर्ड, कई दिग्गजों के कीर्तिमान हुए ध्वस्त

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







रोहित शर्मा और विराट कोहली की नाबाद 168 रनों की पार्टनरशिप ने भारत को ऑस्ट्रेलिया पर 9 विकेट से जीत दिलाई. रोहित 121 रन और विराट 74 रन बनाकर नाबाद लौटे. विराट-रोहित की दमदार पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने 69 गेंद शेष रहते 237 रनों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था. इस दौरान दोनों ने मिलकर कई सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर डाले हैं.

रोहित और विराट ने तोड़े 7 बड़े रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक- रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर के बराबर आ गए हैं. ये उनका कंगारू टीम के खिलाफ 9वां शतक रहा, सचिन ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 9 शतक लगाए थे. जबकि विराट इस मामले में 8 शतकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं.

बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक- इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर रोहित शर्मा ने अब 45 सेंचुरी लगा ली हैं. वो इस मामले में सचिन तेंदुलकर (45) के बराबर पहुंच गए हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड डेविड वॉर्नर के नाम है, जिन्होंने 49 सेंचुरी लगाई थीं.

रोहित-कोहली 100+ पार्टनरशिप- विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ODI क्रिकेट में 19 बार 100 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप की है. 100+ रनों की पार्टनरशिप करने वाली जोड़ियों में रोहित-कोहली अब सिर्फ तिलकरत्ने दिलशान-कुमार संगाकारा (20) और सचिन तेंदुलकर-सौरव गांगुली (26) से पीछे हैं.

चेज करते हुए सबसे ज्यादा 50+ स्कोर- विराट कोहली अब वनडे में चेज करते हुए सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. यह वनडे में चेज करते हुए उनकी 70वीं पारी रही, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 69 बार ऐसा किया था.

ODI में सबसे ज्यादा रन- विराट कोहली अब ODI क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. 74 रनों की पारी खेलते हुए विराट ने कुमार संगाकारा (14234) को पीछे छोड़ दिया है. विराट के अब 14,255 रन हो गए हैं. अब सिर्फ सचिन तेंदुलकर (18,426) ही उनसे आगे हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 शतक- रोहित शर्मा अब टेस्ट, वनडे और टी20 में मिलाकर 50 शतक लगाने वाले सिर्फ तीसरे भारतीय बन गए हैं. उनसे पहले सचिन तेंदुलकर (100 शतक) और विराट कोहली (82) ही ऐसा कर पाए हैं.

एकसाथ सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड- इंटरनेशनल क्रिकेट में एकसाथ सबसे ज्यादा मैच खेलने के मामले में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली है. विराट-रोहित का यह एकसाथ 391वां इंटरनेशनल मैच रहा, सचिन-द्रविड़ ने भी एकसाथ इतने ही मैच खेले थे.

