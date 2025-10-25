हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसिडनी में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तोड़े 7 बड़े रिकॉर्ड, कई दिग्गजों के कीर्तिमान हुए ध्वस्त

सिडनी में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तोड़े 7 बड़े रिकॉर्ड, कई दिग्गजों के कीर्तिमान हुए ध्वस्त

Rohit Sharma and Virat Kohli Records: सिडनी में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने 168 रनों की पार्टनरशिप की. इस दौरान उन्होंने कई सारे बड़े रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Oct 2025 05:53 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

रोहित शर्मा और विराट कोहली की नाबाद 168 रनों की पार्टनरशिप ने भारत को ऑस्ट्रेलिया पर 9 विकेट से जीत दिलाई. रोहित 121 रन और विराट 74 रन बनाकर नाबाद लौटे. विराट-रोहित की दमदार पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने 69 गेंद शेष रहते 237 रनों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था. इस दौरान दोनों ने मिलकर कई सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर डाले हैं.

रोहित और विराट ने तोड़े 7 बड़े रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक- रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर के बराबर आ गए हैं. ये उनका कंगारू टीम के खिलाफ 9वां शतक रहा, सचिन ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 9 शतक लगाए थे. जबकि विराट इस मामले में 8 शतकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं.

बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक- इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर रोहित शर्मा ने अब 45 सेंचुरी लगा ली हैं. वो इस मामले में सचिन तेंदुलकर (45) के बराबर पहुंच गए हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड डेविड वॉर्नर के नाम है, जिन्होंने 49 सेंचुरी लगाई थीं.

रोहित-कोहली 100+ पार्टनरशिप- विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ODI क्रिकेट में 19 बार 100 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप की है. 100+ रनों की पार्टनरशिप करने वाली जोड़ियों में रोहित-कोहली अब सिर्फ तिलकरत्ने दिलशान-कुमार संगाकारा (20) और सचिन तेंदुलकर-सौरव गांगुली (26) से पीछे हैं.

चेज करते हुए सबसे ज्यादा 50+ स्कोर- विराट कोहली अब वनडे में चेज करते हुए सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. यह वनडे में चेज करते हुए उनकी 70वीं पारी रही, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 69 बार ऐसा किया था.

ODI में सबसे ज्यादा रन- विराट कोहली अब ODI क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. 74 रनों की पारी खेलते हुए विराट ने कुमार संगाकारा (14234) को पीछे छोड़ दिया है. विराट के अब 14,255 रन हो गए हैं. अब सिर्फ सचिन तेंदुलकर (18,426) ही उनसे आगे हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 शतक- रोहित शर्मा अब टेस्ट, वनडे और टी20 में मिलाकर 50 शतक लगाने वाले सिर्फ तीसरे भारतीय बन गए हैं. उनसे पहले सचिन तेंदुलकर (100 शतक) और विराट कोहली (82) ही ऐसा कर पाए हैं.

एकसाथ सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड- इंटरनेशनल क्रिकेट में एकसाथ सबसे ज्यादा मैच खेलने के मामले में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली है. विराट-रोहित का यह एकसाथ 391वां इंटरनेशनल मैच रहा, सचिन-द्रविड़ ने भी एकसाथ इतने ही मैच खेले थे.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 25 Oct 2025 05:52 PM (IST)
Virat Kohli Stats Rohit Sharma Stats VIRAT KOHLI Rohit SHarma IND VS AUS
Embed widget